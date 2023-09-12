የሰማያዊ አመጣጥ አዲስ የሼፓርድ ንዑስ ተሽከርካሪ ከአንድ አመት በላይ እንደተቀመጠ ይቆያል

የብሉ አመጣጥ አዲስ Shepard ንዑስ ተሽከርካሪ አሁን ለመጨረሻ ጊዜ በሴፕቴምበር 2022 ከጀመረበት ጊዜ አንስቶ ከአንድ አመት በላይ እንዲቆም ተደርጓል። በዚያ ጅማሬ ወቅት፣ ተሽከርካሪው እንደገና ጥቅም ላይ ሊውል የሚችል የመጀመሪያ ደረጃ ማበልጸጊያ ችግር አጋጥሞታል፣ እናም ካፕሱሉ የአደጋ ጊዜ ማምለጫ ስርዓቱን ዘርግቶ በሰላም አረፈ። ከምርምር ጭነቶች ሁሉ ጋር። በብሉ ኦሪጅን ባደረገው ምርመራ በመጀመርያው ደረጃ BE-3PM ሞተር ላይ ያለው አፍንጫ በቴርሞ-ስትራክቸራል ውድቀት ስለገጠመው የግፊት መገጣጠም እና የተልዕኮው ቅድመ-ጊዜ መቋረጥ ምክንያት መሆኑን አረጋግጧል።
በመጋቢት ወር ብሉ አመጣጥ የማስተካከያ እርምጃዎችን በመተግበር ላይ እንዳለ አስታውቋል፣ እነዚህም በቃጠሎ ክፍሉ ላይ የንድፍ ለውጦችን እና የክወና መለኪያዎችን ጨምሮ የአፍንጫ ጅምላ እና የሙቀት-አማቂ የሙቀት ችግሮችን ለመፍታት። ኩባንያው በቅርቡ ወደ በረራ እንደሚመለስ እና ተመሳሳይ የ 36 የምርምር ስራዎችን እንደገና ለመጀመር እንደሚጠብቀው ገልጿል. ይሁን እንጂ ከዝማኔው 5.5 ወራት አልፈዋል, እና አዲስ Shepard ገና አልነሳም.
ብሉ ኦሪጅን በኒው ሼፓርድ ሁኔታ ወይም ወደ በረራው የሚመለስበትን የጊዜ ገደብ ባያቀርብም ዋና ተፎካካሪው ቨርጂን ጋላክቲክ በዚህ ወቅት የቪኤስኤስ ዩኒቲ የጠፈር አውሮፕላኑን በመጠቀም አራት የመንገደኞች ተልእኮዎችን በተሳካ ሁኔታ ጀምሯል። ቨርጂን ጋላክቲክ አሁን ስምንት የቡድን ተልእኮዎች አሉት፣ ሁለቱ ከሰማያዊ ምንጭ የበለጠ። ምንም እንኳን ሁለቱም ኩባንያዎች ለደንበኞች የአጭር ጊዜ የክብደት ማጣት ልምድ እና የምድርን እይታ ከጠፈር ለማየት ቢፈልጉም፣ ቪኤስኤስ ዩኒቲ ከኒው ሼፓርድ ከ60 እስከ 90 ደቂቃ ባለው ጊዜ ውስጥ ከ10 እስከ 12 ደቂቃዎች ባለው ጊዜ ውስጥ ምህዋር ውስጥ ይቆያል።
ሰማያዊ አመጣጥ በኒው Shepard ቴክኒካዊ ጉዳዮችን ለመፍታት እና በተቻለ ፍጥነት ወደ በረራ ለመመለስ ቁርጠኛ ነው። የቨርጂን ጋላክቲክ በረራዎች ረዘም ያለ ጊዜ የሚቆዩት ከምድር ከባቢ አየር ወሰን በላይ የተራዘመ ልምድ ለሚፈልጉ በ subborbital የጠፈር ቱሪዝም ገበያ ላይ ተወዳዳሪነት እንዲኖራቸው ሊያደርግ ይችላል።
ትርጓሜዎች
- ንዑስ ተሽከርካሪ፡- ጠፈር ለመድረስ የተነደፈ የጠፈር መንኮራኩር ነገር ግን በመሬት ዙሪያ የተረጋጋ ምህዋርን አላሳካም።
- ዳግመኛ ጥቅም ላይ ሊውል የሚችል የመጀመሪያ ደረጃ ማበልጸጊያ፡ በሚነሳበት ጊዜ አብዛኛው ግፊት የሚያቀርበው የሮኬት የመጀመሪያ ደረጃ እና መልሶ ማግኘት እና ለቀጣይ ተልእኮዎች እንደገና ጥቅም ላይ ሊውል ይችላል።
- Anomaly: ከሚጠበቀው ወይም ከተለመደው ባህሪ ማፈንገጥ.
– BE-3PM ሞተር፡- በብሉ አመጣጥ አዲስ Shepard ተሽከርካሪ የመጀመሪያ ደረጃ ላይ ጥቅም ላይ የዋለው ሞተር።
ምንጮች: ሰማያዊ አመጣጥ, ድንግል ጋላክቲክ