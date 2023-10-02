ሳይንቲስቶች በማርስ ላይ ግዙፍ አቧራ ዲያብሎስን አስተውለዋል።

ሳይንቲስቶች በናሳ ፐርሴቨራንስ ሮቨር ታግዘው በማርስ ላይ አንድ አስደናቂ ግኝት በቅርቡ አድርገዋል። ወደ ሁለት ኪሎ ሜትር (1.2 ማይል) ቁመት ያለው፣ የአቧራ ሰይጣን በመባል የሚታወቀውን ግዙፍ አውሎ ነፋስ የማርስን መልክዓ ምድር አቋርጦ ሲዘዋወር ተመልክተዋል።
ትቢያው ዲያብሎስ ኦገስት 30 ቶሮፋሬ ሪጅንን ሲያቋርጥ በሮቨር በተቀረጸ ቀረጻ ላይ ታይቷል። የአውሎ ነፋሱ የታችኛው ክፍል በሰዓት በግምት 12 ማይል በሆነ ፍጥነት ከምስራቅ ወደ ምዕራብ ሲንቀሳቀስ ይታያል። የተልእኮ ተመራማሪዎች የምስል መረጃዎችን በመመርመር አቧራው ሰይጣን ከሮቨር ቦታ በአራት ኪሎ ሜትር (2.5 ማይል) ርቀት ላይ እንደሚገኝ ወሰኑ።
በነሱ ስሌት መሰረት ሳይንቲስቶች የአቧራ ዲያቢሎስ ስፋት 60 ሜትር (200 ጫማ) አካባቢ እንደሆነ ገምተዋል። ምንም እንኳን የታችኛው 118 ሜትሮች (387 ጫማ) ሽክርክሪት ሽክርክሪት በካሜራ ፍሬም ውስጥ ቢታዩም ሙሉውን ቁመት መገመት ችለዋል.
የአቧራ ሰይጣኖች በአቧራ እና በማርስ ላይ በሁለቱም ላይ የሚከሰቱ አቧራ እና አየር ያካተቱ አውሎ ነፋሶች ናቸው። እነሱ የተፈጠሩት የላይኛውን ሙቀት በማሞቅ ነው, ይህም ወደ ላይ የአየር እንቅስቃሴን ያመጣል. በማርስ ላይ እነዚህ በከባቢ አየር ውስጥ ያሉ ክስተቶች በብዛት የሚታዩ እና አስደናቂ ከፍታዎች ሊደርሱ ይችላሉ.
ይህ ግኝት ስለ ፕላኔቷ የከባቢ አየር ተለዋዋጭነት ጠቃሚ ግንዛቤዎችን ስለሚሰጥ የማርስን አካባቢ ለሚማሩ ሳይንቲስቶች ጠቃሚ ነው። ተመራማሪዎች እነዚህን የአቧራ ሰይጣኖች በማጥናት በጨዋታ ላይ ያሉትን ሂደቶች በተሻለ ሁኔታ ሊረዱ እና ስለ ማርስ የአየር ንብረት እና የአየር ሁኔታ ሁኔታ ጠለቅ ያለ ግንዛቤ ሊያገኙ ይችላሉ።
በአጠቃላይ ይህ ምልከታ በማርስ ላይ እየተደረጉ ያሉትን አስደናቂ የሳይንስ ግኝቶች ለማስታወስ ያገለግላል እና የአጎራባች ፕላኔታችንን ቀጣይ ፍለጋ አስፈላጊነት ያጎላል።
ምንጮች:
– የናሳ ጽናት ሮቨር
- የማርስ ከባቢ አየር ተለዋዋጭ ጥናቶች