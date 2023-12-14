አዲስ የሮኬት ማስጀመር ዘግይቷል፣ ግን የግል የጨረቃ ተልዕኮ አሁንም በትራክ ላይ ነው።

በጉጉት ሲጠበቅ የነበረው የአዲሱ የአሜሪካ ሮኬት ቩልካን ሴንታውር የገና ዋዜማ ወደ ጥር 8 መራዘሙን ዩናይትድ ላውንች አሊያንስ (ULA) ዘግቧል። መዘግየቱ በመጨረሻው ደቂቃ ቴክኒካል ጉዳዮች ምክንያት ነው ነገርግን የዩኤልኤ ዋና ስራ አስፈፃሚ ቶሪ ብሩኖ በቅርቡ በተዘጋጀው የማስጀመሪያ ፓድ ላይ ስኬታማ በሆነው የአለባበስ ልምምድ ላይ ያላቸውን እምነት ገልጸዋል።
ቩልካን ሴንታወር በጅምር አስትሮቦቲክ የተሰራ ፈር ቀዳጅ የሆነ የጨረቃ ላንደር ይሸከማል፣ይህም አላማ የጨረቃን ወለል ለመንካት የመጀመሪያው በግል የገንዘብ ድጋፍ ነው። በ1972 የአፖሎ ፕሮግራም ካበቃ በኋላ የመጀመሪያው አሜሪካዊ ሮቦቲክ ላንደር የመሆን አቅም አላት።ብሩኖ የዚህን ተልዕኮ አስፈላጊነት አፅንዖት ሰጥቷል፣ ይህም ወደፊት ሰዎችን ወደ ጨረቃ ለመመለስ ወሳኝ እርምጃ መሆኑን ገልጿል።
የዩኤልኤ ዋና ስራ አስፈፃሚ በጨረቃ ላይ የሚያርፍ ጭነት መኖር ያለውን ልዩ ጠቀሜታ በማጉላት በሮኬቱ ዲዛይን ላይ ያላቸውን እምነት አጽንኦት ሰጥተዋል። ሰርት-1 ለዚህ ለተሰየመው ተልእኮ ሊፍትፍ በኬፕ ካናቨራል፣ ፍሎሪዳ በሚገኘው የአሜሪካ የጠፈር ኃይል ማስጀመሪያ ጣቢያ ይከናወናል ተብሎ ይጠበቃል።
ከጨረቃ ላንደር በተጨማሪ፣ ቩልካን ሴንታር በኡሁራ ሚና የምትታወቀውን የተከታታይ ፈጣሪ ጂን ሮደንቤሪ እና የተዋናይ አባል ኒቸል ኒኮልስን ጨምሮ ከመጀመሪያው የስታር ጉዞ ተከታታይ ጋር የተያያዙ የበርካታ ግለሰቦችን አስከሬን ትሸከማለች። በተለይም የሮደንቤሪ አመድ ቀደም ሲል ወደ ምህዋር ተጀምሯል። ቶሪ ብሩኖ የራሱን የዲኤንኤ ናሙና ወደ ህዋ እንደሚወሰድም ተናግሯል።
የማስጀመሪያው መዘግየት ተስፋ አስቆራጭ ዜና ቢሆንም፣የግል የጨረቃ ተልእኮ በሂደት ላይ እንዳለ እና የጠፈር ምርምርን ለማራመድ እና ለጨረቃ የወደፊት ተልእኮዎች መንገዱን የሚያመቻች አስደናቂ አቅም አለው። ቩልካን ሴንታወር አንዴ ስራ ከጀመረ የULA's Atlas V እና Delta IV ሮኬቶችን በመተካት እስከ 27.2 ሜትሪክ ቶን የሚደርስ የመሸከም አቅም ከ SpaceX's Falcon 9 አቅም ጋር ሲወዳደር ወደ ዝቅተኛ ምህዋር ያቀርባል።