ፈጣኑ የሬዲዮ ፍንዳታ ንድፍ ውስጥ የስነ ፈለክ ተመራማሪዎች እንቆቅልሽ በሆነ ግኝት ላይ ተሰናክለዋል።

በሚያስደንቅ ሁኔታ፣ የሥነ ፈለክ ተመራማሪዎች ልዩ የሆነ ንድፍ በማግኘታቸው፣ FRB 20220912A በመባል በሚታወቀው አዲስ የተገኘ ፈጣን ራዲዮ ፍንጥቅ (FRB)፣ ትኩረታቸውን እንዲስቡ አድርጓቸዋል። በሮያል አስትሮኖሚካል ሶሳይቲ ወርሃዊ ማሳወቂያዎች ላይ በወጣው አዲስ ጥናት ላይ የተገለፀው ግኝቶቹ አዳዲስ ሚስጥሮችን እያስተዋወቁ ጠቃሚ ፍንጮችን ይሰጣሉ።
እ.ኤ.አ. በ 2007 የመጀመሪያው FRB ከታወቀ ጀምሮ ፣ ሳይንቲስቶች ከሩቅ የአጽናፈ ሰማይ ክፍሎች የሚመጡ ብዙ ኃይለኛ የሬዲዮ ሞገዶችን አግኝተዋል። እነዚህ ፍንዳታዎች ፀሐይ በአንድ ዓመት ወይም ከዚያ በላይ ከምታገኘው ጋር ሲነጻጸር በሰከንድ ክፍልፋይ ውስጥ አስደናቂ የሆነ የኃይል መጠን ይለቃሉ። ሆኖም፣ ከ FRBs በስተጀርባ ያለው ምክንያት አልታወቀም።
የቅርብ ግኝቱ የተገኘው በካሊፎርኒያ የሚገኘውን SETI ኢንስቲትዩት የ Allen Telescope Array (ATA) በመጠቀም ምልከታ ነው። በሁለት ወር ጊዜ ውስጥ፣ ቡድኑ ከአንድ ምንጭ የመጡ 35 ፈጣን የሬዲዮ ፍንዳታዎችን አግኝቷል፣ ይህም FRBsን ለመከታተል ATA ለመጀመሪያ ጊዜ ጥቅም ላይ ይውላል።
አብዛኛዎቹ FRBዎች አጭር እና ለመታዘብ ፈታኝ ሲሆኑ፣ አንዳንዶቹ ሲደግሙ ተገኝተዋል፣ ይህም ሳይንቲስቶች መነሻቸውን ወደ ሩቅ ጋላክሲዎች እንዲመልሱ ያስችላቸዋል። FRB 20220912A መጀመሪያ ላይ ከሌሎች የታወቁ ተደጋጋሚዎች ጋር ተመሳሳይ ሆኖ ታየ፣ እያንዳንዱ ፍንዳታ ከከፍተኛ ወደ ዝቅተኛ ድግግሞሾች ይሸጋገራል። ይሁን እንጂ በቅርበት የተደረገ ምርመራ ልዩ ባህሪን አሳይቷል-በፍንዳታው መካከለኛ ድግግሞሽ ላይ የተለየ ጠብታ, የጠፈር ስላይድ ፊሽካ ይመስላል. ወደ ድምጾች ሲቀየር፣ ፍንዳታዎቹ የ xylophone ማስታወሻዎችን ይመስላል፣ ከፍተኛ ማስታወሻዎች መጀመሪያ እና ዝቅተኛ ማስታወሻዎች ከመጨረሻው ጋር ይዛመዳሉ።
ምንም እንኳን በእያንዳንዱ ፍንዳታ መካከል ያለውን የጊዜ ንድፍ ለመለየት ጥረቶች ቢደረጉም ተመራማሪዎች ለ FRB 20220912A አንዱን ማግኘት አልቻሉም, ይህም የእነዚህን የሰማይ ክስተቶች ያልተጠበቀ ተፈጥሮ ያሳያል. በሴቲኢ ኢንስቲትዩት የመሪ የጥናት ደራሲ እና የናሽናል ሳይንስ ፋውንዴሽን MPS-Ascend የድህረ ዶክትሬት ባልደረባ የሆኑት ዶ/ር ሶፊያ ሼክ ስለ ግኝቶቹ መደሰታቸውን ገልፀው የታወቁ የ FRB ንብረቶችን እንደሚያረጋግጡ በመግለጽ አዳዲሶችንም ያሳያሉ።
እያንዳንዱ የFRBs ምልከታ ግንዛቤዎችን ሲሰጥ እና ተጨማሪ ጥያቄዎችን ሲያስነሳ፣ የስነ ፈለክ ተመራማሪዎች በእነዚህ እንቆቅልሽ የጠፈር ክስተቶች መማረካቸውን ቀጥለዋል።