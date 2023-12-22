የአንታርክቲካ የበረዶ ሉህ ማፈግፈግ፡ ከኦክቶፐስ ዲኤንኤ ትንተና የተገኙ ግንዛቤዎች

በሳይንስ ላይ የታተመ እጅግ አስደናቂ ጥናት እንዳሳየው ቀደም ሲል የአንታርክቲካ የበረዶ ንጣፍ ማፈግፈግ በኦክቶፐስ ዲ ኤን ኤ ትንተና በተሻለ ሁኔታ ሊረዳ ይችላል. ሳይንቲስቶች ቀዝቃዛ በሆነው የአንታርክቲካ ውኃ ውስጥ የሚኖሩትን የኦክቶፐስ ጂኖች በማጥናት ከ125,000 ዓመታት በፊት ገደማ ከበረዶ ነፃ የሆነ ኮሪደር መኖሩን የሚያሳዩ ማስረጃዎችን አግኝተዋል፤ ይህም በአሁኑ ጊዜ ካለው የአየር ሙቀት ጋር ተመሳሳይ ነው።
ግኝቶቹ ስለ ምዕራብ አንታርክቲክ አይስ ሉህ (WAIS) እና ሊወድቅ ስለሚችል ግንዛቤ ላይ ጉልህ አንድምታ አላቸው። የሰው ልጅ ሙቀት መጨመር በፓሪስ ስምምነት በተገለጸው 1.5 ዲግሪ ሴልሺየስ ዒላማ ብቻ መገደብ ካልተቻለ፣ WAIS የረዥም ጊዜ የባሕር ጠለል ከ3.3-5 ሜትር ከፍ እንዲል አስተዋጽኦ ሊያደርግ ይችላል። የጄምስ ኩክ ዩኒቨርሲቲ መሪ ደራሲ ሳሊ ላው የዲኤንኤ ትንተና በአንታርክቲካ በታሪክ ውስጥ ስለታዩ ለውጦች ጠቃሚ ግንዛቤዎችን እንደሚሰጥ ገልጻለች።
ጥናቱ ያተኮረው በቱርክ ኦክቶፐስ ላይ ነው፣ እሱም በመላው አንታርክቲካ የሚገኘው እና ከዚህ ጋር የተያያዘ ብዙ ሳይንሳዊ እውቀት አለው። የዲኤንኤ ምርመራው የተካሄደው ለ33 ዓመታት ያህል አሳ በማጥመድ የተሰበሰቡ እና በሙዚየሞች ውስጥ የተከማቹ ናሙናዎችን በመጠቀም ነው። ተመራማሪዎቹ ዲኤንኤውን ከ96 ናሙናዎች በቅደም ተከተል በመያዝ ዌዴል፣ አሙንደንሰን እና ሮስ ባህርን የሚያገናኙ ከዚህ ቀደም ያልታወቁ የባህር መንገዶችን ማስረጃዎች ለይተው አውቀዋል።
ጥናቱ እንደሚያሳየው የ WAIS ውድቀት ከዚህ በፊት ሁለት ጊዜ ተከስቷል - አንድ ጊዜ በፕሊዮሴን አጋማሽ ፣ በግምት ከ3-3.5 ሚሊዮን ዓመታት በፊት ፣ እና እንደገና በመጨረሻው ኢንተርግላሲያል ፣ ከ 129,000 እስከ 116,000 ዓመታት በፊት የነበረው ሞቃት ጊዜ። አሁን ካለው የአለም ሙቀት ጋር ተመሳሳይ የሆነው ይህ የምድር ታሪክ ሞቃታማ ወቅት የበረዶ ንጣፍ ወደፊት ሊወድቅ እንደሚችል የሚያሳይ ኃይለኛ ማሳያ ነው።
የ 3.3 ሜትር የባህር ከፍታ መጨመር በአለም አቀፍ ደረጃ በባህር ዳርቻዎች ላይ ከፍተኛ ተጽዕኖ ያሳድራል, ዝቅተኛ ቦታዎችን ያጥባል. ጥናቱ የ WAIS ውድቀት ሊያስከትል የሚችለውን መዘዝ ብርሃን ቢፈጥርም፣ አሁንም ብዙ ያልተመለሱ ጥያቄዎች አሉ። የሳይንስ ሊቃውንት የአየር ሙቀት መጨመር ብቻውን ውድቀትን ያመጣው እንደሆነ ወይም እንደ የውቅያኖስ ሞገድ ለውጥ እና በበረዶ እና የምድር ጠጣር ወለል መካከል ያሉ ግንኙነቶች ያሉ ሌሎች ምክንያቶች ሚና መጫወታቸውን እርግጠኛ አይደሉም። በተጨማሪም፣ ጥናቱ የባህር ከፍታ መጨመር በሺህ ለሚቆጠሩ አመታት ቀስ በቀስ ሊከሰት ወይም ድንገተኛ በሆነ ፈጣን ዝላይ ይከሰት እንደሆነ አላብራራም።
ምንም እንኳን እነዚህ እርግጠኛ ያልሆኑ ሁኔታዎች ቢኖሩም ከዲኤንኤ ትንተና የተገኘው ማስረጃ በአየር ንብረት ለውጥ ላይ አስቸኳይ እርምጃ እንደሚያስፈልግ አጉልቶ ያሳያል። ጥናቱ የፕላኔታችን መረጋጋት ደካማ መሆኑን ለማስታወስ ያገለግላል, እና ትንሽ የሚመስሉ የሙቀት ለውጦች እንኳን ብዙ መዘዝ ሊያስከትሉ ይችላሉ. የካርቦን ልቀትን ለመቀነስ እና የአለም ሙቀት መጨመርን ለመገደብ አሁን እርምጃ በመውሰድ፣የሰው ልጅ የWAIS ውድቀትን በመከላከል እና አስከፊ የባህር ከፍታ መጨመርን በመከላከል ወሳኝ ሚና መጫወት ይችላል።
በቅርብ ዜናዎች, ሳይንቲስቶች በዓለም ላይ ትልቁ የበረዶ ግግር, A23a, በውቅያኖስ ወለል ላይ ለ 37 ዓመታት ከቆመ በኋላ መንቀሳቀስ እንደጀመረ አረጋግጠዋል. የበረዶ ግግር ወደ 1 ትሪሊዮን ቶን ይመዝናል እና ወደ 4,000 ስኩዌር ኪሎ ሜትር አካባቢ ይለካል። ይህ ልማት የአንታርክቲካ በረዶ ተለዋዋጭ ተፈጥሮ እና የአየር ንብረት ለውጥ ሊያስከትል የሚችለውን መዘዝ እንደ አንድ ትልቅ ማስታወሻ ሆኖ ያገለግላል።