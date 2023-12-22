የአንታርክቲካ የበረዶ ሉህ ማፈግፈግ ከኦክቶፐስ ዲ ኤን ኤ ፍንጭ ያሳያል

በሳይንስ ውስጥ የታተመ አዲስ አስደናቂ ጥናት ቀደም ሲል የአንታርክቲካ የበረዶ ንጣፍ እንዴት ወደ ኋላ አፈገፈገ ፣ ያልተለመደ አቀራረብን በመጠቀም ፣ በክልሉ ቀዝቃዛ ውሃ ውስጥ የሚኖሩ የኦክቶፐስ ጂኖችን በማጥናት ላይ ብርሃን ይሰጣል። ጥናቱ እንደሚያመለክተው ከ125,000 ዓመታት በፊት አካባቢ በመልክዓ ምድራዊ አቀማመጥ የተገለሉ የኦክቶፐስ ህዝቦች በነጻነት እርስበርስ ይባላሉ፣ ይህም የአለም ሙቀት ከዛሬው ጋር ተመሳሳይ በሆነበት ወቅት ከበረዶ ነጻ የሆነ ኮሪደር መሆኑን ያሳያል።
በአውስትራሊያ በጄምስ ኩክ ዩኒቨርሲቲ የዝግመተ ለውጥ ባዮሎጂስት የሆኑት መሪ ደራሲ ሳሊ ላዉ፣ በአንታርክቲካ ታሪክ ውስጥ ለሚደረጉ ለውጦች ዲኤንኤ እና ባዮሎጂን እንደ ፕሮክሲዎች መጠቀም ያለውን ጥቅም አጉልተዋል። የቱርኩት ኦክቶፐስ በአህጉሪቱ በስፋት በመሰራጨቱ እና ስለ ባዮሎጂው ያለው እውቀት ለምሳሌ የህይወት ዘመኑ እና ከአራት ሚሊዮን አመታት በፊት ብቅ ማለቱ ለጥናቱ ተስማሚ እጩ ነበር።
ተመራማሪዎቹ ከ96 ዓመታት በላይ የተሰበሰቡትን የ33 የኦክቶፐስ ናሙናዎች ዲ ኤን ኤ በመተንተን ዌድደል፣ አሙንደንሰን እና ሮስ ባህርን የሚያገናኙ የምዕራብ አንታርክቲካ የባህር መንገዶችን የሚያሳይ ማስረጃ አግኝተዋል። የዘረመል ቅይጥ እንደሚያመለክተው የምዕራብ አንታርክቲክ የበረዶ ሸርተቴ ባለፈው ሁለት ጊዜ ወድቋል፡ አንድ ጊዜ በፕሊዮሴኔ አጋማሽ፣ ከ3-3.5 ሚሊዮን ዓመታት በፊት፣ እና በድጋሚ በመጨረሻው ኢንተርግላሻል ጊዜ ከ129,000 እስከ 116,000 ዓመታት በፊት። ይህ የመጨረሻው ውድቀት የፕላኔቷ የሙቀት መጠን ከቅድመ-ኢንዱስትሪ ደረጃዎች በግምት 1.5 ዲግሪ ሴንቲ ግሬድ በሚሞቅበት ጊዜ ነበር.
ግኝቶቹ ለወደፊቱ የአንታርክቲካ የበረዶ ንጣፎች ትልቅ ጠቀሜታ አላቸው። የሰው ልጅ ሙቀት መጨመር በፓሪስ ስምምነት ከተቀመጠው 1.5 ዲግሪ ሴንቲ ግሬድ በላይ ከሆነ የምዕራብ አንታርክቲክ የበረዶ ንጣፍ የመደርመስ አደጋ ተጋርጦበታል፣ ይህም ከ 3.3 እስከ 5 ሜትር የረዥም ጊዜ የባህር ጠለል ከፍ ይላል። ይህ የከፍታ ደረጃ በዓለም ዙሪያ ያሉ የባህር ዳርቻ አካባቢዎችን ያጠባል እና የዓለምን ካርታ ይቀይሳል።
የሳይንስ ሊቃውንት አንድሪያ ዱተን እና ሮበርት ዲኮንቶ በምርምርው ላይ አስተያየት ሲሰጡ እንደ አቅኚ ገልጸው ነገር ግን ላለፉት የበረዶ ንጣፍ መደርመስ አስተዋፅዖ ያደረጉ ሌሎች ምክንያቶችን መመርመር አስፈላጊ መሆኑን ለምሳሌ የውቅያኖስ ሞገድ መለዋወጥ እና በበረዶ እና በጠንካራ ምድር መካከል ያለውን መስተጋብር አሳስበዋል። እርግጠኛ ያልሆኑ ነገሮች እንዳሉ በጥናቱ የቀረበው ማስረጃ የአየር ንብረት ለውጥን አጣዳፊነት እና በአንታርክቲካ እና በአለም ላይ ሊያስከትል የሚችለውን መዘዝ ያጎላል።
ጥናቱ በውቅያኖስ ወለል ላይ ለ 23 ዓመታት ተጣብቆ የቆየውን የዓለማችን ትልቁ የበረዶ ግግር A37a እንቅስቃሴ የቅርብ ጊዜ ዜናዎችን ተከትሎ ነው። በተጨማሪም ሳይንቲስቶች በቅርቡ በምስራቅ አንታርክቲክ የበረዶ ሸርተቴ ስር ያልታወቀ መልክዓ ምድር አቅርበዋል፣ በጊዜ በረዶ የቀዘቀዘ አካባቢ እና ጥንታዊ ወንዞች እና ሊሆኑ የሚችሉ ደኖች መኖሪያ። እነዚህ ግኝቶች አንድ ላይ ሆነው የአንታርክቲካ አካባቢን ተለዋዋጭ ተፈጥሮ እና ፕላኔታችንን ከአየር ንብረት ለውጥ ተጽእኖዎች የመጠበቅን አስፈላጊነት ያሳያሉ።