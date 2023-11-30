በደቡባዊ አልበርታ ውስጥ ለሰሜን ብርሃኖች አስደናቂ ማሳያዎች ይዘጋጁ

ሁኔታዎች ለ አውሮራ ቦሪያሊስ አስደናቂ ማሳያዎች ተስማሚ ስለሆኑ በዚህ ቅዳሜና እሁድ በደቡብ አልበርታ አስደናቂ የሆነ የተፈጥሮ ክስተት ለመመስከር ይዘጋጁ። ሆኖም፣ ስለ ሰማያዊው ትርኢት ግልጽ እይታ ከደመናዎች ጋር መወዳደር ያስፈልግህ ይሆናል። የሳይንስ ሊቃውንት በካልጋሪ እና በአካባቢው የሚታዩ ሰሜናዊ መብራቶችን ሊያመጣ የሚችል የጂኦማግኔቲክ አውሎ ነፋስ ተንብየዋል።
ይህ የአውሮራ እንቅስቃሴ ረቡዕ በአንድ ሌሊት ይጀምራል ተብሎ ይጠበቃል፣ እጅግ አስደናቂ የሆኑ ትዕይንቶች ሐሙስ ማታ እና አርብ ጥዋት ላይ ይጠበቃሉ። የቅርብ ጊዜ የአየር ሁኔታ ሁኔታዎች እንደሚያመለክቱት ይህ አመት የሰሜን መብራቶችን ለማክበር ከአስር አመታት ውስጥ በጣም ጥሩ ከሚባሉት ውስጥ አንዱ ነው። በአስደሳች ሁኔታ, የሚቀጥሉት ሁለት ዓመታት የበለጠ ያልተለመደ እንደሚሆን ይጠበቃል.
ፎቶግራፍ አንሺው ማት ሜልኒክ እንዲህ ሲሉ ገልፀዋል፣ “ፀሀይ የምትሰራው በአስር አመት ዑደት ነው፣ እና አሁን ወደ ቀጣዩ የፀሀይ ከፍተኛ ደረጃ እየተቃረብን ነው፣ ይህም በ 2025 ከፍተኛ ደረጃ ላይ ይደርሳል። ፕላኔቷን በቀጥታ የሚመለከቱ ብዙ የፀሐይ ነጠብጣቦች አሉን እና እነሱም የፀሐይ ብርሃንን አወጡ። በመንገዳችን እያመሩ ያሉት ፍንዳታዎች”
ታዋቂው አውሮራ አሳዳጅ ክሪስ ራትዝላፍ ባለፉት ጥቂት ቀናት ውስጥ በርካታ የፀሐይ ፍንጣሪዎች እና የኮሮና ቫይረስ መውጣቶች መገኘታቸውን ገልጿል፣ ይህም በተለምዶ ለአውሮራ ቦሪያሊስ ቅድመ ሁኔታ ሆኖ ያገለግላል። ራትዝላፍ እንደተነበየው፣ “በሚቀጥሉት ሁለት ምሽቶች፣ የእነዚህ ሁለት ክስተቶች መምጣት እናለማለን። እሮብ ምሽት ላይ የአውሮራ እንቅስቃሴን መጠበቅ እንችላለን፣ በዋናነት በሰሜናዊው ሰማይ፣ ወደ ላይ እየተቃረበ ግን ሙሉ በሙሉ ከአናቱ በላይ አይደለም። ነገር ግን፣ ሐሙስ ምሽት፣ የአውሮራ አቅም ከአድማስ እስከ አድማስ የሚዘረጋበት 'ሙሉ የሰማይ ክስተት' ይኖራል።
የሰሜን ብርሃናት ክብራቸውን ለመመስከር ከብርሃን ብክለት የሌለበትን ቦታ ለማግኘት ይመከራል. በካልጋሪ ውስጥ ለሚቀጥሉት ሶስት ምሽቶች ትንበያ ከፊል ደመናማ ወደ ከፍተኛ ደመና እንደሚለያይ ያስታውሱ።
ተደጋግሞ የሚነሱ ጥያቄዎች:
1. የ Aurora Borealis መንስኤ ምንድን ነው?
አውሮራ ቦሪያሊስ የሚከሰቱት የፀሐይ ቅንጣቶች ከምድር ከባቢ አየር ውስጥ ካሉ አቶሞች ጋር በመጋጨታቸው የብርሃን ማሳያዎችን በመሳብ ነው።
2. ለምን ሰሜናዊ መብራቶች በዑደት ውስጥ ይታያሉ?
የፀሐይ እንቅስቃሴ የፀሐይ ዑደት በመባል የሚታወቀውን የአሥር ዓመት ዑደት ይከተላል. በፀሐይ ከፍተኛው ደረጃ ወቅት የፀሐይ ነጠብጣቦች እና የፀሐይ ጨረሮች ብዛት ይጨምራሉ ፣ ይህም ወደ ተደጋጋሚ እና ኃይለኛ ሰሜናዊ መብራቶች ይመራል።
ምንጮች: ግሎባል ዜና