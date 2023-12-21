ተመራማሪዎች ሳተርን በሚባለው የእንቆቅልሽ ቀለበት ቃል ለብዙ መቶ ዘመናት ሲደነቁ ኖረዋል። እ.ኤ.አ. በ1980ዎቹ የቮዬጀር ተልእኮዎች ትልቅ እመርታ እስካመጡ ድረስ ቀደምት ቴሌስኮፖች ስለእነዚህ ባህሪያት የተወሰነ ግንዛቤ ሰጥተው ነበር። ከዚያን ጊዜ ጀምሮ ሃብል የጠፈር ቴሌስኮፕ እጅግ በጣም ስለታም እይታው ምስጋና ይግባውና እነዚህን ክስተቶች በመከታተል ረገድ ወሳኝ ሚና ተጫውቷል።
እ.ኤ.አ. ኦክቶበር 22፣ 2023 ሃብል በ850 ሚሊዮን ማይል ርቀት ላይ የምትገኘውን የሳተርን አስደናቂ ፎቶ አንስቷል፣ ይህም የመናፍስታዊውን የቀለበት ንግግር ያሳያል። እነዚህ ጊዜያዊ ባህሪያት ጊዜያዊ ሕልውና አላቸው፣ በሳተርን ዙሪያ ለሁለት ወይም ለሦስት ሽክርክሪቶች ብቻ ይቆያሉ።
የሃብል ቀጣይ ምልከታዎች፣ እንደ የውጪው ፕላኔቶች ከባቢ አየር ሌጋሲ (OPAL) ፕሮግራም አካል፣ ጠቃሚ ግንዛቤዎችን አሳይተዋል። የንግግር ድግግሞሽ በየወቅቱ የሚመራ ይመስላል፣ በሁለቱም የቁጥር እና የሳተርን ወቅቶች ልዩነት ይለያያል። በዚህ አመት, እነዚህ መዋቅሮች በፕላኔቷ በሁለቱም በኩል የሚታዩ ናቸው, አንዳንዴም ከምድር ዲያሜትር የበለጠ ይረዝማሉ.
ተመራማሪዎች የሳተርን ኃይለኛ መግነጢሳዊ መስክ እና ከፀሃይ ሃይሎች ጋር ያለው መስተጋብር ለእነዚህ ቃላቶች መፈጠር ምክንያት እንደሆነ ይገምታሉ. በእኩይኖክስ አቅራቢያ፣ ሳተርን እና ቀለበቶቹ ከፀሐይ ርቀው ሲወጡ፣ የፀሀይ ንፋስ የንግግር አፈጣጠርን ሊያሳድግ ይችላል። መስተጋብር ከቀለበቱ በላይ አቧራ ወይም በረዶ ሊፈጥር ይችላል፣ ይህም እነዚህን አስገራሚ ባህሪያት ይፈጥራል።
ለብዙ አሥርተ ዓመታት ምልከታ እና ንድፈ ሐሳብ ቢኖረውም, ምንም ነጠላ ማብራሪያ የእነዚህን ተናጋሪዎች አፈጣጠር በትክክል አይተነብይም. ይሁን እንጂ፣ ሀብል የቀጠለው ምልከታ ይህ ዘላቂ የሆነው የፀሐይ ሥርዓታችን ምሥጢር በመጨረሻ ሊፈታ እንደሚችል ተስፋ ይሰጣል። እያንዳንዱ ግኝት ሳይንቲስቶችን የሳተርን ውስብስብ ነገሮች እንዲረዱ ያደርጋቸዋል፣ ሳይንቲስቶችንም ሆነ ኮከብ ቆጣሪዎችን በተመሳሳይ መማረክ እና መማረክን የምትቀጥል ፕላኔት።
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