ሳይንቲስቶች በአስደናቂው የኦርጋኒክ-ሀብታም ናሙና ከአስትሮይድ ቤንኑ ግኝት ተገረሙ

ማጠቃለያ፡- የናሳ ተመራማሪዎች በቅርቡ ከአስትሮይድ ቤንኑ የተሰበሰበውን ናሙና መርምረዋል እና ትልቅ ግኝት አድርገዋል። ናሙናው ባልተጠበቀ ሁኔታ የተለያየ የካርቦን ተሸካሚ ሞለኪውሎች ስብስብ ይዟል, ይህም ከመጀመሪያው የፀሐይ ስርዓት ውስጥ ቅሪቶችን እንደያዘ ይጠቁማል. ሳይንቲስቶቹ የናሙናውን ትንሽ ክፍል ብቻ ማውጣት የቻሉት ሲሆን ለተጨማሪ ምርመራ አዳዲስ መሳሪያዎችን ለመጠቀም ፈቃድን በጉጉት በመጠባበቅ ላይ ናቸው። ናሙናውን እንደ “አበባ ጎመን የሚመስል ሸካራነት” ያለው እና በሚነኩት ነገር ሁሉ ላይ የሚጣበቁ ጥቁር ቅንጣቶችን እንደያዘ ገልጸውታል። በአስትሮይድ ላይ የሚገኘው ቁሳቁስ በምድራችን ላይ ካሉት በዓይነቱ “ትልቁ ንፁህ የውሃ ማጠራቀሚያ” ተብሎ እየተወደሰ ሲሆን በውስጡ ያሉት ኦርጋኒክ ውህዶች በፕላኔታችን ላይ ስላለው ሕይወት አመጣጥ ግንዛቤ ሊሰጡ ይችላሉ። በተጨማሪም የናሙናው ትንተና የማግኒዚየም፣ ሶዲየም እና ፎስፌት መኖራቸውን ገልጿል፣ ይህም የአስትሮይድ ቅንብር ሚስጥራዊነትን የበለጠ እያሰፋው ነው። ይህ አስገራሚ ግኝት በሳይንቲስቶች ዘንድ ሰፊ ደስታን እና የማወቅ ጉጉትን ቀስቅሷል።
ዋናው ምንጭ https://www.moneycontrol.com/news/world/scientists-stumped-by-organic-rich-sample-from-asteroid-bennu-6259231.html