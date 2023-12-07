ውህዶችን ለማግኝት አዲስ ዘዴ ሌዘር ጥራጥሬን በመጠቀም ተገኘ

የሄልምሆልትዝ-ዘንትረም ድሬስደን-ሮሴንዶርፍ (HZDR) እና የሌሴሪስቲትዩት ሆችሽቹል ሚትዌይዳ (ኤልኤችኤም) ተመራማሪዎች የአልትራሾርት ሌዘር ጥራዞችን በመጠቀም የብረት ውህዶችን ስለማግኔት (ማግኔቲክስ) ስለመፍጠር ያልተጠበቀ ግኝት አግኝተዋል። በቀደመው ሙከራ፣ የብረት-አልሙኒየም ቅይጥ ቀጭን ሽፋን በሌዘር ጥራዞች ተበክሏል እና መግነጢሳዊ ሆነ። አሁን ተመራማሪዎቹ የተለየ የአቶሚክ መዋቅር ካለው የብረት-ቫናዲየም ቅይጥ ጋር ተመሳሳይ ክስተት እንደሚከሰት ደርሰውበታል.
ተመራማሪዎቹ የፓምፕ-መመርመሪያ ዘዴ በተባለው ዘዴ በመጠቀም ቁሱ ለሌዘር ጨረር የሚሰጠውን ምላሽ ተመልክተዋል። ውህዱ እሱን ማግኔት ለማድረግ በጠንካራ ሌዘር pulse ይንሰራፋል፣ ደካማ የልብ ምት ደግሞ ከቁሱ ወለል ላይ ይንፀባርቃል። የተንጸባረቀውን የልብ ምት በመተንተን, ተመራማሪዎቹ የቁሳቁስን አካላዊ ባህሪያት ሊወስኑ ይችላሉ. ይህ ሂደት በሌዘር መነቃቃት የሚቀሰቅሱትን ሂደቶች የሚያሳዩ ተከታታይ መረጃዎችን በመፍጠር በሁለቱ የልብ ምት መካከል ያለውን የጊዜ ክፍተቶች በመጨመር ይደገማል።
ተመራማሪዎቹ ሁለቱም የብረት-አልሙኒየም እና የብረት-ቫናዲየም ውህዶች ለጨረር ሲጋለጡ በጨረር ነጥብ ላይ ለአጭር ጊዜ ይቀልጣሉ, የቀድሞውን መዋቅር ይደመሰሳሉ እና ትንሽ መግነጢሳዊ አካባቢ ይፈጥራሉ. ይህ የሚያሳየው ክስተቱ በአንድ የተወሰነ የቁሳቁስ መዋቅር ላይ ብቻ ሳይሆን በተለያዩ የአቶሚክ ዝግጅቶች ውስጥ ሊታይ ይችላል.
ይህ ግኝት በተለያዩ መስኮች ሊሆኑ የሚችሉ መተግበሪያዎችን ይከፍታል። ለምሳሌ፣ በሌዘር የተፈጠረ ማግኔትዜሽን ጥቃቅን ማግኔቶችን በቺፑ ላይ ለማስቀመጥ፣ ስሱ መግነጢሳዊ ሴንሰሮችን ወይም ማግኔቲክ ዳታ ማከማቻን ለማምረት ያስችላል። እንዲሁም ለዲጂታል ስሌት ሂደቶች መግነጢሳዊ ምልክቶችን ለሚጠቀም አዲስ የኤሌክትሮኒክስ ዓይነት ስፒንትሮኒክስ አንድምታ ሊኖረው ይችላል።
በማግኔትዜሽን ወቅት የአቶሚክ መልሶ ማደራጀት ሂደትን ለመረዳት ተጨማሪ ምርምር በመካሄድ ላይ ነው። ተመራማሪዎቹ አተሞች እራሳቸውን እንዴት እንደገና እንደሚያደራጁ ለመከታተል ኃይለኛ ኤክስሬይዎችን በመጠቀም ሂደቱን ለመመርመር ዓላማ አላቸው. ይህ ሥራ የማግኔትዚንግ alloys አዲስ ዘዴን በተመለከተ ተስፋ ሰጭ ግንዛቤዎችን ይሰጣል፣ የቁሳቁስን መሰረታዊ ባህሪያት ግንዛቤያችንን በማስፋት እና ለወደፊቱ የቴክኖሎጂ እድገቶች እድሎችን ይሰጣል።
ተጨማሪ አንብብ፡ [ምንጭ መጣጥፍ](https://phys.org/news/2023-12-magnetizing-iron-vanadium-alloy-laser-pulses.html)