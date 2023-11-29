ለጥልቅ ቦታ ፍለጋ አዲስ የሌዘር ግንኙነት ግኝት

በጥልቅ የጠፈር ምርምር መስክ ጉልህ የሆነ ምዕራፍ የሚያመለክት የናሳ የስነ ልቦና ተልዕኮ አካል የሆነ ያልተለመደ ሳይንሳዊ ስኬት በቅርቡ ተካሂዷል። ከተልዕኮው በስተጀርባ ያለው ቡድን እስካሁን ከተመዘገበው እጅግ የላቀ ርቀት ላይ የሌዘር ግንኙነትን በተሳካ ሁኔታ አሳይቷል፣ ይህ ግኝት ስለ ጽንፈ ዓለማት አመጣጥ ያለንን ግንዛቤ ላይ ለውጥ ሊያመጣ የሚችል ነው።
በጥቅምት ወር አጋማሽ ላይ የተጀመረው የሳይኪ ምርመራ በማርስ እና በጁፒተር ምህዋር መካከል የሚገኘውን በዋነኛነት ከብረት የተሰራውን አስትሮይድ ለመመርመር እየሄደ ነው። በሚቀጥሉት ስድስት ዓመታት ውስጥ፣ ምርመራው ወደ ዋናው የአስትሮይድ ቀበቶ ውጫዊ ክልል ለመድረስ በግምት 3.6 ቢሊዮን ኪሎ ሜትር ይጓዛል። የዚህ ታላቅ ተልዕኮ አካል፣ የዲፕ ስፔስ ኦፕቲካል ኮሙኒኬሽን ቴክኖሎጂ ማሳያ (DSOC) በጉዞው የመጀመሪያዎቹ ሁለት ዓመታት ውስጥ የራሱን ሙከራ እያደረገ ነው።
DSOC በዩናይትድ ስቴትስ ውስጥ ከፍተኛ ባንድዊድዝ ሌዘር ግንኙነቶችን ድንበር ለመግፋት ያለመ ሲሆን የመረጃ ስርጭትን እና መቀበልን በመሞከር በአይን በቀላሉ የማይታይ ኢንፍራሬድ ሌዘርን በመጠቀም ነው። ባለፉት የናሳ ተልእኮዎች ጥቅም ላይ ከዋሉት ባህላዊ የሬዲዮ ሞገድ ስርዓቶች ጋር ሲነፃፀር ይህ ሌዘር ቴክኖሎጂ መረጃን ከ10 እስከ 100 ጊዜ በፍጥነት የማድረስ አቅም አለው።
በ DSOC የቅርብ ጊዜ የ“መጀመሪያ ብርሃን” ስኬት አስደናቂ ተግባር ነው። ቡድኑ ወደ 10 ሚሊዮን ማይል የሚጠጋ ርቀትን የሚሸፍነውን መረጃ በተሳካ ሁኔታ በማስተላለፍ በመረጃ ከተቀመጠ ሌዘር ጨረር ተቀብሏል። ይህ ርቀት ከጨረቃ ወደ ምድር ካለው ርቀት በግምት 40 እጥፍ የሚበልጥ ሲሆን ይህም የሌዘር ግንኙነትን ቅልጥፍና እና ወሰን ያሳያል።
የናሳ የጠፈር ቴክኖሎጂ ተልዕኮ ዳይሬክቶሬት የቴክኖሎጂ ማሳያዎች ዳይሬክተር ትዕግስት ኮርትስ ስለ ስኬቱ ያላቸውን ደስታ ገልፀው፣ “‘የመጀመሪያ ብርሃንን’ ማግኘት በሚቀጥሉት ወራት በ DSOC ከሚጠበቁት በርካታ ወሳኝ ክንውኖች አንዱ ነው፣ ይህም ለከፍተኛ መንገድ መንገድ ይከፍታል። የሰው ልጅን ወደ ማርስ መላክን ለመደገፍ ሳይንሳዊ መረጃን፣ ከፍተኛ ጥራት ያላቸውን ምስሎችን እና ቪዲዮን በዥረት መልቀቅ የሚችሉ የመረጃ ደረጃ ግንኙነቶች።
የሌዘር ግንኙነት ቀደም ሲል በህዋ ላይ የተሞከረ ቢሆንም፣ ይህ ለመጀመሪያ ጊዜ ለጥልቅ ህዋ ጥናት ጥቅም ላይ ሲውል፣ በሚሊዮን የሚቆጠሩ ኪሎ ሜትሮችን በትክክል ማቀድን ይጠይቃል። በቅርብ ጊዜ በተደረገው ሙከራ ወቅት የመሬት ላይ ንብረቶች እና የበረራ መድረክ በተሳካ ሁኔታ መቀላቀላቸው በDSOC እና Psyche ኦፕሬሽን ቡድኖች መካከል ያለውን ታላቅ ልፋት እና ትብብር የሚያሳይ ነው።
የ DSOC ተልዕኮ እየገፋ ሲሄድ፣ ተጨማሪ ፈተናዎች ይጠበቃሉ። ቡድኑ የሌዘር ጠቋሚውን ትክክለኛነት በማጣራት እና በጠፈር መንኮራኩሩም ሆነ በመሬት እንቅስቃሴ እና መዞር ምክንያት ሊከሰቱ የሚችሉ የአቀባበል ችግሮችን ለመፍታት ትኩረት ያደርጋል። ቢሆንም፣ ይህ በሌዘር ኮሙኒኬሽን ቴክኖሎጂ የተገኘው ግኝት የአጽናፈ ዓለሙን ሚስጥሮች ወደመክፈት ቅርብ ያደርገናል እና ወደፊት በሰው ልጅ የማርስ ፍለጋ ሂደት ውስጥ ለሚደረጉ እድገቶች መንገድ ይከፍታል።
በተደጋጋሚ የሚጠየቁ ጥያቄዎች (ተየጥ)
1. የሌዘር ግንኙነት ምንድን ነው?
ሌዘር ኮሙኒኬሽን፣ እንዲሁም ኦፕቲካል ኮሙኒኬሽን በመባልም የሚታወቀው፣ ከሌዘር የሚመነጩ ተኮር የብርሃን ፍንጮችን በመጠቀም መረጃን የማስተላለፍ ዘዴ ነው። ከተለምዷዊ የሬዲዮ ሞገድ ስርዓቶች ጋር ሲነፃፀር በከፍተኛ ፍጥነት መረጃን የማሰራጨት አቅም አለው.
2. የሌዘር ግንኙነት ጥልቅ የጠፈር ምርምርን እንዴት ይጠቅማል?
የሌዘር ኮሙኒኬሽን ቴክኖሎጂ ፈጣን የመረጃ ልውውጥ ያቀርባል፣ ይህም ሳይንሳዊ መረጃዎችን ለማስተላለፍ፣ ከፍተኛ ጥራት ያላቸውን ምስሎች እና ቪዲዮን በረዥም ርቀት ለማስተላለፍ ያስችላል። የጥልቅ ቦታ ተልእኮዎችን ቅልጥፍና እና ውጤታማነት በእጅጉ ሊያሻሽል ይችላል።
3. የ DSOC ተልዕኮ ከቀደምት የሌዘር ግንኙነት ሙከራዎች የሚለየው እንዴት ነው?
የ DSOC ተልዕኮ በጥልቅ ቦታ ላይ ጥቅም ላይ የዋለውን የሌዘር ግንኙነት የመጀመሪያ ምሳሌን ይወክላል። ቀደም ሲል የተደረጉ ሙከራዎች ከዝቅተኛው የምድር ምህዋር እስከ ጨረቃ ባለው የጨረር ግንኙነት ላይ ያተኮሩ ሲሆን የ DSOC ተልዕኮ በሚሊዮን የሚቆጠሩ ኪሎ ሜትሮችን በትክክል ማቀድን ይፈልጋል።
4. የሌዘር የመገናኛ ቴክኖሎጂ እምቅ አፕሊኬሽኖች ምን ምን ናቸው?
የሌዘር ኮሙኒኬሽን ቴክኖሎጂ የተለያዩ መስኮችን ለምሳሌ የጠፈር ምርምርን፣ ቴሌኮሙኒኬሽን እና ሳይንሳዊ ምርምርን የማሳደግ አቅም አለው። አዳዲስ ግኝቶችን እና እድገቶችን የሚያመጣ ፈጣን እና አስተማማኝ የመረጃ ስርጭትን ሊያመቻች ይችላል።
5. የሌዘር ግንኙነት የወደፊት የማርስ ተልእኮዎችን እንዴት ይጎዳል?
የ DSOC ተልእኮ በሚቀጥሉት ጥቂት ዓመታት ውስጥ ስኬታማ ሆኖ ከተገኘ፣ በማርስ ላይ ለሰው ልጅ ፍለጋ ጥቅም ላይ የሚውል የወደፊት የመገናኛ ቴክኖሎጂ መሰረት ሊጥል ይችላል። የሌዘር ኮሙኒኬሽን ከፍ ያለ የመረጃ ስርጭት ፍጥነት በማርስ እና በመሬት መካከል በሚስዮን መካከል ያለውን ግንኙነት በእጅጉ ያሻሽላል።
ምንጮች:
- ናሳ፡ https://www.nasa.gov/feature/jpl/psyche-spacecraft-achieves-a-major-milestone
- የካሊፎርኒያ የቴክኖሎጂ ተቋም፡ https://www.caltech.edu/about/news/first-light-for-nasa-laser-communication-demonstration