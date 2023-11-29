የሕንድ የጠፈር ምርምር የወደፊት ዕጣ፡ ጋጋንያን የመሃል መድረክን ወሰደ

የህንድ የጠፈር ምርምር ድርጅት (አይኤስሮ) በህንድ የመጀመሪያዋ የሰው ልጅ የስፔስ በረራ ስራ ላይ ጋጋንያንን በማስቀደም በታላቅ ተከታታይ ተልዕኮዎች ላይ እይታውን አስቀምጧል። የISRO ሊቀመንበር ኤስ ሶማናት የኤጀንሲው ቁርጠኝነት በቅርቡ በ2023 የአለም ኢነርጂ ፓርላማ ኮልካታ ላይ አፅንዖት ሰጥተዋል።
የጋጋንያን ዋና አላማ የሰውን ልጅ በዝቅተኛ የምድር ምህዋር በ400 ኪሎ ሜትር ከፍታ ላይ ለሶስት ቀን ተልዕኮ በማስቀመጥ ወደ ህዋ ማስወንጨፍ ነው። ለ 2025 የታቀደው ይህ ያልተለመደ ተግባር ህንድ በሰው ሰራሽ የጠፈር ጉዞ ማድረግ ወደሚችሉ ልሂቃን ብሄሮች መግባቷን ያመለክታል።
የ ISRO ሊቀመንበር የህንድ የራሷን የጠፈር ጣቢያ ለማቋቋም ስትራተጂክ እቅዳቸውንም ይፋ አድርገዋል። ኤጀንሲው በ 2028 የመጀመሪያውን ሞጁል ለመገንባት እና ፕሮጀክቱን በ 2035 ለማጠናቀቅ አላማ አለው. ይህ ወደፊት የማሰብ ተነሳሽነት ከጠቅላይ ሚኒስትር ናሬንድራ ሞዲ የህንድ የጠፈር ጣቢያ እና በ 2040 የጨረቃ ሰው ተልዕኮ ራዕይ ጋር ይጣጣማል.
በአስደናቂ ትብብር የናሳ አስተዳዳሪ ቢል ኔልሰን የዩናይትድ ስቴትስ የጠፈር ኤጀንሲ እ.ኤ.አ. በ2024 መገባደጃ ላይ የህንድ ጠፈር ተመራማሪን ለማሰልጠን እንደሚረዳ አስታውቋል።
የISRO መጪ ፕሮጀክቶች በጋጋንያን እና በጠፈር ጣቢያው የሚያበቁ አይደሉም። Aditya L1, የህንድ የመጀመሪያው ህዋ ላይ የተመሰረተ ተልእኮ ፀሐይን ለማጥናት ወደ መድረሻው እየተቃረበ ነው። በጃንዋሪ 7፣ ከምድር 1 ሚሊዮን ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ ወደ ላግራንግ ነጥብ 1 (L1.5) ይደርሳል ተብሎ ይጠበቃል። ይህ ስልታዊ አቀማመጥ አድቲያ L1 በግርዶሽ ሳይቆራረጥ ፀሀይን ያለማቋረጥ እንዲመለከት ያስችለዋል።
የህንድ የጨረቃ ተልእኮ የሆነው ቻንድራያን -3 በቅርቡ የተሳካ ስኬት ሀገሪቱ ለህዋ ምርምር ያላትን ጉጉት የበለጠ እንዲጨምር አድርጓል። ህንድ የተሳካ ጨረቃን በማረፍ ረገድ አራተኛዋ ሀገር ሆነች እና የጨረቃን ደቡባዊ ክልል በመንካት የመጀመሪያዋ። ሶማናት ህንድ የጠፈር መንኮራኩሩን እና የተልዕኮውን እቅድ በማዘጋጀት በራሷ ሳይንሳዊ እና ምህንድስና ችሎታ ላይ ብቻ እንደምትተማመን በኩራት ተናግራለች።
በአለምአቀፍ ኢነርጂ ፓርላማ ወቅት፣ የISRO ሊቀመንበር ኤስ ሶማናት በዌስት ቤንጋል ገዥ ሲቪ አናንዳ ቦሴ በገዥው የላቀ ሽልማት ተሸልመዋል። ይህ እውቅና የሶማናት አመራርን የሚያከብር ብቻ ሳይሆን የሕንድ የጠፈር ኤጀንሲ ላደረጋቸው አስደናቂ ስኬቶችም እውቅና ይሰጣል።
ህንድ ወደ አዲስ የጠፈር ምርምር ድንበሮች ስትገባ፣ የ ISRO ወደር የለሽ ቁርጠኝነት፣ ፈጠራ እና በራስ መተማመን ሀገሪቱን በአለም አቀፍ የጠፈር ማህበረሰብ ውስጥ አስፈሪ ሃይል አድርጋለች።
በተደጋጋሚ የሚጠየቁ ጥያቄዎች (ተየጥ)
1. ጋጋንያን ምንድን ነው?
ጋጋንያን የህንድ የመጀመሪያዋ የሰው ልጅ የበረራ ፕሮግራም ሲሆን ዓላማውም ጠፈርተኞችን ወደ ህዋ ለማስጀመር እና በዝቅተኛ የምድር ምህዋር ውስጥ ለሶስት ቀናት ተልእኮ ለማስቀመጥ ነው።
2. የ ISRO የወደፊት እቅዶች ምንድናቸው?
የISRO የወደፊት ዕቅዶች የህንድ የጠፈር ጣቢያን በ2035 ማቋቋም እና በ2040 የሰው ሰራሽ ተልእኮ ለጨረቃ ማድረግን ያጠቃልላል።
3. Aditya L1 ምንድን ነው?
Aditya L1 ፀሐይን ለማጥናት የተነደፈ የህንድ የመጀመሪያው የጠፈር ተልእኮ ነው። ከመሬት 1 ሚሊዮን ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ በሚገኘው Lagrange ነጥብ 1 (L1.5) ላይ ይቀመጣል፣ ይህም የፀሐይን ያልተቆራረጡ ምልከታዎችን ይፈቅዳል።
4. Chandrayaan-3 ምንድን ነው?
ቻንድራያን -3 የህንድ የጨረቃ ተልእኮ ሲሆን በጨረቃ ደቡባዊ ክልል ላይ የጠፈር መንኮራኩር በተሳካ ሁኔታ በማሳረፍ ህንድ በጨረቃ ላይ ለስላሳ ማረፊያ በማስመዝገብ አራተኛዋ ሀገር አድርጓታል።
ምንጮች:
– ህንድ.com፡ [አገናኝ](https://www.india.com/news/india/how-isro-aims-to-achieve-human-space-light-in-gaganyaan-avert-uttrakhand-tunnel-like -ክስተት-5730842/)