ህንድ እ.ኤ.አ. በ2028 ዓለም አቀፍ የጠፈር ጣቢያን ለመክፈት አቅዳለች።

የህንድ የጠፈር ምርምር ድርጅት (አይኤስሮ) የህንድ የመጀመሪያ አለም አቀፍ የጠፈር ጣቢያ (ISS) በ2028 ለመክፈት ማቀዱን አስታውቋል። ሊቀመንበሩ ኤስ ሶማናት ዜናውን በአህመዳባድ በተካሄደው ኮንፈረንስ አጋርተውታል፣ የአይኤስኤስ የመጀመሪያው ሞጁል እንደሚሆን ገልጿል። በሚቀጥሉት አምስት ዓመታት ውስጥ ስራ ላይ የዋለ እና 8 ቶን ይመዝናል. የመጀመሪያው ሞጁል ሮቦቲክ ይሆናል እና ለወደፊቱ ሙሉ በሙሉ ለሚሰራ እና ሰው ሰራሽ አይ ኤስ ኤስ መሰረት ሆኖ ያገለግላል።
ሶማናት ISRO በአሁኑ ጊዜ ከ20 እስከ 1,215 ቶን ጭነት መሸከም የሚችል አዲስ ሮኬት እየሰራ መሆኑን ጠቅሳለች። በዚህ የተሻሻለ ቴክኖሎጂ፣ በ2035 የጠፈር ተመራማሪዎችን የአይኤስኤስ ተልዕኮ አካል አድርገው ወደ ህዋ ለመላክ አላማ አላቸው።
በተጨማሪም፣ ሶማናት የፀሐይን ከባቢ አየር ለማጥናት ስላለው የ Aditya L-1 ተልእኮ ተወያይታለች። በጃንዋሪ 6, Aditya ወደ L-1 ነጥብ እንደሚደርስ ገልጿል, እና ህዝቡ የሞጁሉን የቪዲዮ ምስሎች ከዚያ ጉልህ ደረጃ ላይ ለማየት እድሉ ይኖራቸዋል.
ሶማናት የቴክኖሎጂ እድገት ለየትኛውም ሀገር እድገት ያለውን ጠቀሜታ አበክሮ ተናግራለች። የሕንድ ቻንድራያን-3 ተልዕኮን በቴክኖሎጂያዊ ጠቀሜታ እና ወጪ ቆጣቢነቱን አመስግኗል። የዕድገት ቁልፉ የዕውቀትን ኃይል መጠቀምና ቴክኖሎጂን በመጠቀም ሀብትን መፍጠርና ቀጣይነት ያለው ዕድገት ማስመዝገብ መሆኑን አስረድተዋል።
በማጠቃለያው የህንድ አይኤስሮ በ2028 የሀገሪቱን የመጀመሪያውን አለም አቀፍ የጠፈር ጣቢያ ለማስጀመር ትልቅ አላማ ያለው የጊዜ መስመር ያስቀመጠ ሲሆን የመጨረሻ ግቡም በ2035 ሙሉ በሙሉ በስራ ላይ ያለው ISS አካል ሆኖ ሰዎችን ወደ ህዋ ለመላክ ነው።ይህ እርምጃ የህንድ ቁርጠኝነትን ያሳያል። የቦታ ፍለጋ እና የቴክኖሎጂ እድገቶች ግንባር ቀደም.