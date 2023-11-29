የህንድ የጠፈር ኤጀንሲ በህዋ ኢንደስትሪ ውስጥ ካሉ ዋና ዋና ተጫዋቾች ጋር ያለውን ትብብር ይመረምራል።

የህንድ የስፔስ ዲፓርትመንት ከቦይንግ፣ ብሉ አመጣጥ እና ቮዬገር ስፔስ ሆልዲንግስ ጋር ሊሆኑ የሚችሉ አጋርነቶችን እየመረመረ መሆኑን አስታውቋል። ይህ የሚመጣው የናሳ ኃላፊ ቢል ኔልሰን ህንድን በጎበኙበት ወቅት በአሜሪካ እና በህንድ መካከል በህዋ ላይ በሚደረጉ ጥረቶች እያደገ ያለውን የትብብር ግንኙነት በማጉላት ነው።
እየታሰቡ ያሉት ትብብሮች የህንድ የንግድ ድርጅቶችንም ሊያካትቱ ይችላሉ፣ ይህም ሀገሪቱ በህዋ ኢንደስትሪ ውስጥ ጠንካራ ተሳትፎን ለማጎልበት ያላትን ቁርጠኝነት ያሳያል። እነዚህ ሽርክናዎች የህንድ እና አለምአቀፍ ድርጅቶችን እውቀት እና ሀብቶች በአንድ ላይ የማሰባሰብ አቅም አላቸው፣ ይህም በህዋ ምርምር ላይ ትልቅ እድገት ያስገኛል።
ናሳ ከህንድ የጠፈር ምርምር ድርጅት (ISRO) ጋር ያለው ጥልቅ ጥምረት በነሀሴ ወር በጨረቃ ደቡብ ምሰሶ አካባቢ የጠፈር መንኮራኩር በተሳካ ሁኔታ ማረፍን ጨምሮ በርካታ ጉልህ ስኬቶችን አስገኝቷል። ሁለቱ ኤጀንሲዎች አሁን በመጪው አመት አንድ ህንዳዊ ጠፈርተኛ ወደ አለምአቀፍ የጠፈር ጣቢያ በመላክ አጋርነታቸውን የበለጠ በማጠናከር እየሰሩ ይገኛሉ።
ብሉ ኦሪጅን በጄፍ ቤዞስ የተመሰረተው የጠፈር ኩባንያ የህንድ ሮኬቶችን ለታቀደው የጠፈር ጣቢያ ኦርቢታል ሪፍ ለመጠቀም ከፍተኛ ፍላጎት እንዳለው ገልጿል። የምሕዋር ማስጀመሪያ አቅሞችን አቅርቦት ለመዳሰስ በብሉ አመጣጥ እና በህንድ ኢንጂነሪንግ ዕቃዎች አምራች ላርሰን እና ቱብሮ መካከል ውይይት እየተካሄደ ነው።
ቮዬገር ስፔስ ሆልዲንግስ የተሰኘው በዴንቨር ላይ የተመሰረተ ኩባንያም ከ ISRO የንግድ ክንድ ከኒውስፔስ ኢንዲያ ሊሚትድ ጋር የመጀመሪያ ደረጃ ስምምነት አድርጓል።የዚህ ትብብር ትኩረት የህንድ ሮኬቶች ትናንሽ ሳተላይቶችን ለማምጠቅ እና ለማሰማራት መጠቀማቸውን መመርመር ነው። በተጨማሪም ቮዬገር ከ ISRO እና ከህንድ ብሄራዊ የጠፈር ማስተዋወቂያ እና ፍቃድ ማእከል ጋር የስታርላብ የጠፈር ጣቢያን ለማገልገል የታሰበውን የጠፈር ጣቢያ ጋጋንያንን የ ISRO ሰራተኛ የጠፈር መንኮራኩር ለመጠቀም የመግባቢያ ስምምነት ተፈራርሟል።
ቦይንግ በህንድ የጠፈር መርሃ ግብሮች ውስጥ ለመሳተፍ በንቃት እያሰበ ነው። ኩባንያው ለህንድ የሰው ልጅ የጠፈር በረራ ፕሮጀክት የስፔስ ካፕሱል ሲሙሌተር ዲዛይን እና ማምረት እየገመገመ ነው። እስካሁን ምንም አይነት መደበኛ ውል አልተፈረመም, እምቅ ትብብር የቦታ ፍለጋን ድንበሮች ለመግፋት ያለውን የጋራ ፍላጎት ያጎላል.
ህንድ ለወደፊት የጠፈር ተልእኮዎቿ ትልቅ ግቦችን አውጥታለች፣ በ2025 የመጀመሪያ ተጓዥ ተልእኮዋን መጀመር እና በ2040 ሰዎችን በጨረቃ ላይ ለማሳረፍ አቅዳለች። የ ISRO ሌሎች ፕሮጀክቶች በ2035 የጠፈር ጣቢያ መመስረትን፣ የቬነስ ኦርቢትርን ያካትታሉ። ተልዕኮ, እና ማርስ ማረፊያ.
ህንድ በአለምአቀፍ የጠፈር ኢንደስትሪ ውስጥ መገኘቱን እየሰፋች ስትሄድ እንደ ቦይንግ፣ ብሉ አመጣጥ እና ቮዬጀር ስፔስ ሆልዲንግስ ካሉ ዋና ዋና ተጫዋቾች ጋር ያለው ትብብር ለቴክኖሎጂ እድገት እና ለሳይንሳዊ ግኝቶች አስደሳች ተስፋዎችን ይሰጣል።
ተደጋጋሚ ጥያቄዎች
1. በህንድ የጠፈር ኤጀንሲ እየተፈተሹ ያሉት አጋርነቶች ምን ምን ናቸው?
የሕንድ የጠፈር ኤጀንሲ ከቦይንግ፣ ብሉ አመጣጥ እና ቮዬገር ስፔስ ሆልዲንግስ ጋር ያላቸውን ትብብር በማሰስ ላይ ነው።
2. የናሳ አስተዳዳሪ ቢል ኔልሰን ህንድ የጎበኙበት ዓላማ ምንድን ነው?
የቢል ኔልሰን ጉብኝት በአሜሪካ እና በህንድ መካከል በህዋ ላይ እያደገ ያለውን ትብብር ያሳያል። የጠፈር መንኮራኩሮችን በመሞከር እና በማዋሃድ ላይ የተሰማሩትን ጨምሮ በህንድ የተለያዩ ተቋማትን እየጎበኘ ነው።
3. የህንድ ሮኬቶችን ለታቀደው የጠፈር ጣቢያ የመጠቀም ፍላጎት ያለው ማነው?
ብሉ አመጣጥ የህንድ ሮኬቶችን ለመጠቀም ለታቀደው የጠፈር ጣቢያ ኦርቢታል ሪፍ ከፍተኛ ፍላጎት እንዳለው ገልጿል። የሕንድ ኢንጂነሪንግ ዕቃዎች አምራች ከሆነው ላርሰን እና ቱብሮ ጋር ውይይት እየተካሄደ ነው።
4. የቮዬገር ስፔስ ሆልዲንግስ ከ ISRO ጋር ያለው ትብብር በምን ላይ ያተኮረ ነው?
ቮዬገር ስፔስ ሆልዲንግስ የህንድ ሮኬቶችን ትንንሽ ሳተላይቶችን ለማምጠቅ እና ለማሰማራት ጥቅም ላይ መዋሉን ለመመርመር ከኒውስፔስ ህንድ ሊሚትድ ከ ISRO የንግድ ክንድ ጋር የመጀመሪያ ደረጃ ስምምነቶችን ተፈራርሟል። በተጨማሪም የጋጋንያን ቡድን የጠፈር መንኮራኩር ለታቀደው የጠፈር ጣቢያ ስታርላብ አገልግሎት ጥቅም ላይ መዋሉን ለመመርመር ከISRO እና ከህንድ ብሄራዊ የጠፈር ማስተዋወቂያ እና ፍቃድ ማእከል ጋር MOU ተፈራርመዋል።
5. ቦይንግ በህንድ የጠፈር መርሃ ግብሮች ውስጥ ሊኖረው የሚችለው ተሳትፎ ምን ያህል ነው?
ቦይንግ ለህንድ የሰው ልጅ የጠፈር በረራ ፕሮጀክት የጠፈር ካፕሱል ሲሙሌተር ቀርጾ ለማምረት እያሰበ ነው። ምንም እንኳን እስካሁን የተፈረመ ውል ባይኖርም ይህ ትብብር የህንድ የጠፈር ፍለጋ ጥረቶች የጋራ ፍላጎትን ያሳያል።