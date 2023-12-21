በኮስሚክ ኬሚስትሪ ውስጥ አዲስ ግኝቶች፡ በህዋ ውስጥ ያሉ ኦርጋኒክ ውህዶች አመጣጥ

በ WA-Organic እና Isotope Geochemistry Center (WA-OIGC) በኩርቲን ዩኒቨርሲቲ የተደረገ እጅግ አስደናቂ ጥናት በጠፈር ውስጥ ስላለው የኦርጋኒክ ውህዶች አመጣጥ የተረጋገጡ እምነቶችን ተቃውሟል። ተመራማሪዎች በፖሊሳይክሊክ አሮማቲክ ሃይድሮካርቦኖች (PAHs) ላይ በጥንቃቄ በመመርመር የተወሰኑ PAHs የተወለዱት ቀደም ሲል እንደታመነው በከዋክብት ሞቃታማ አካባቢ ሳይሆን በውጨኛው የጠፈር አካባቢ ቀዝቃዛ አካባቢዎች እንደሆነ ደርሰውበታል። ይህ መገለጥ ስለ ውጫዊ ህይወት እና የሰማይ አካላት ኬሚካላዊ ስብጥር ያለን ግንዛቤ ላይ ሰፊ አንድምታ አለው።
በአለምአቀፍ ትብብር ውስጥ ብቸኛውን የአውስትራሊያ ታጣቂን በመወከል የተመራማሪው ቡድን የ PAHs አፈጣጠርን ለማስመሰል ልዩ አቀራረብ ፈጠረ። የተለያዩ እፅዋትን በቁጥጥር ስር በማዋል በጠፈር ውስጥ የሚከሰቱ የተፈጥሮ ሂደቶችን ማባዛት ችለዋል. የ WA-OIGC ዳይሬክተር የሆኑት ፕሮፌሰር ክሊቲ ግሪስ ከካርቦን እና ሃይድሮጂን የተውጣጡ የ PAHs ቦታን አጉልተው አሳይተዋል። እነዚህ ኦርጋኒክ ውህዶች በምድር ላይ ብቻ ሳይሆን በአስትሮይድ እና በሜትሮይትስ ውስጥም ይገኛሉ።
የእነሱ ግኝቶች ቁልፍ የሆነው የ PAHs isotopic ስብጥር ትንተና ላይ ነው። ተመራማሪዎቹ በቀላል እና በከባድ የካርቦን ኢሶቶፖች መካከል ያለውን ትስስር በመመርመር እነዚህ ውህዶች የተፈጠሩበትን የሙቀት መጠን ለማወቅ ችለዋል። አነስ ያሉ PAHs ከቀዝቃዛው የጠፈር አካባቢዎች የተገኙ ሲሆኑ ትላልቅ ፒኤኤኤችዎች በሞቃታማ አካባቢዎች ለምሳሌ በከዋክብት አቅራቢያ ወይም በሰለስቲያል አካላት ውስጥ ተፈጥረዋል።
የጥናቱ ተባባሪ ደራሲ የሆኑት ዶ/ር አሌክስ ሆልማን የ PAHs ኢሶቶፒክ ስብጥርን የመረዳትን አስፈላጊነት አፅንዖት ሰጥተዋል። እነዚህ ሞለኪውሎች የተፈጠሩባቸውን ሁኔታዎች እና አካባቢዎችን በመዘርዘር የአስትሮይድ እና የሜትሮይትስ ታሪክ እና ኬሚስትሪ ግንዛቤዎችን እናገኛለን።
ይህ ጥናት ኦርጋኒክ ውህዶች ከመሬት ባሻገር እንዴት እንደሚፈጠሩ ላይ ብርሃንን ብቻ ሳይሆን መነሻቸውን በጠፈር ላይም ይለያሉ። ጥናቱ የሚያረጋግጠው በአስትሮይድ ላይ የተገኙ PAHs የሚመነጩት ከቀዝቃዛው የጠፈር ስፋት ነው። ወደ አጽናፈ ሰማይ ሚስጥሮች በጥልቀት ስንመረምር እንደነዚህ ያሉት ግኝቶች በመሬት እና በአጽናፈ ሰማይ መካከል ያለውን ውስብስብ ግንኙነት ለማስታወስ ያገለግላሉ።
ሙሉ ጥናቱ በሳይንስ መጽሔት ላይ ታትሟል. ለዜና መጽሄታችን ደንበኝነት በመመዝገብ የቅርብ ሳይንሳዊ እድገቶች እንደተዘመኑ ይቆዩ እና EarthSnapን ይመልከቱ፣ በ Eric Ralls እና Earth.com የተሰራውን ነጻ መተግበሪያ።