በትናንሽ የጠፈር መንኮራኩር ቴክኖሎጂ አዳዲስ እድገቶች

የናሳ ትንንሽ ጠፈር ክራፍት ሲስተምስ ቨርቹዋል ኢንስቲትዩት በጉጉት የሚጠበቀውን የ2023 እጅግ በጣም ዘመናዊ የሆነውን የትንሽ ስፔስክራፍት ቴክኖሎጂ ሪፖርት በቅርቡ ይፋ እንደሚያደርግ አስታውቋል። በ2024 መጀመሪያ ላይ የሚለቀቀው ይህ ሁሉን አቀፍ ሪፖርት ከሴፕቴምበር 2023 ጀምሮ በትንንሽ የጠፈር መንኮራኩሮች ቴክኖሎጂ የቅርብ ጊዜ እድገቶችን እና ግስጋሴዎችን ያቀርባል።
በሪፖርቱ ውስጥ ከታወቁት ዝመናዎች መካከል፣ በርካታ ምዕራፎች ጉልህ ለውጦች እና ጭማሪዎች ተካሂደዋል። የ"ማስጀመሪያ፣ ውህደት፣ ማሰማራት እና የምሕዋር ትራንስፖርት" ምዕራፍ አሁን ተሽከርካሪዎችን ለማንቀሳቀስ የተዘጋጀ አዲስ ክፍል ያካትታል። ጉልህ ማሻሻያዎችን ያዩ ሌሎች ምዕራፎች "መዋቅሮች፣ ቁሶች እና መካኒዝም"፣ "በህዋ ላይ ፕሮፑልሽን"፣ "SmallSat Avionics" እና "Thermal Control Systems" ያካትታሉ።
ሪፖርቱ ከክፍት ስነ-ጽሁፍ ምንጮች በመነሳት ስለ ወቅታዊው ዘመናዊ የ SmallSat ቴክኖሎጂዎች እና የዕድገታቸው ሁኔታ አጠቃላይ እይታ ለማቅረብ ያለመ ነው። ምንም እንኳን የርዕሱን ሁሉንም ገፅታዎች ባያጠቃልልም እንደ የአምራች ዳታ ሉህ፣ ጋዜጣዊ መግለጫዎች፣ የኮንፈረንስ ወረቀቶች፣ የመጽሔት ወረቀቶች፣ የመንግስት ሰነዶች እና የዜና መጣጥፎች ያሉ በብዛት ጥቅም ላይ የዋሉ ምንጮች ተጠቅሰዋል። በሪፖርቱ ውስጥ በተገለጹት ልዩ ቴክኖሎጂዎች አፈፃፀም እና ብስለት ላይ ተጨማሪ መረጃ ለማግኘት አንባቢዎች ኩባንያዎችን በቀጥታ እንዲያነጋግሩ ማበረታቻ መሆኑን ልብ ሊባል ይገባል።
ፍላጎት ላላቸው፣ የ2022 SOA ሪፖርት በአሁኑ ጊዜ በሁለቱም ድረ-ገጽ እና ፒዲኤፍ ቅርጸቶች በመስመር ላይ ይገኛል። በሚከተለው ዩአርኤል ሊደረስበት ይችላል፡ [ዩአርኤል አስገባ]። አንዴ የ2023 SOA ሪፖርት ከወጣ በኋላ፣ የ2022 እትሙን በተመሳሳይ ዩአርኤል ይተካል።
NASA የወደፊት ጉዳዮችን ከመታተሙ በፊት ለሪፖርቱ ጥቆማዎችን እና እርማቶችን ይቀበላል። ፍላጎት ያላቸው ወገኖች አስተያየታቸውን በኢሜል ለ NASA Small Spacecraft Virtual Institute ማስገባት ይችላሉ። [ኢሜል የተጠበቀ].
በ2023 እጅግ በጣም ዘመናዊ የሆነ የጥቃቅን ስፔስክራፍት ቴክኖሎጂ ሪፖርት ይፋ በተደረገበት ወቅት፣ በትንንሽ የጠፈር መንኮራኩሮች ቴክኖሎጂ እድገት እና ዝመናዎች የወደፊቱን የጠፈር ምርምር እና ምርምርን ለመቅረጽ ተዘጋጅተዋል።