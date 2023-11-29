ሳይንቲስቶች 188 አዳዲስ CRISPR ስርዓቶችን አገኙ፡ የጂን አርትዖትን ሰፊ አቅም ማሰስ

ሳይንቲስቶች በቀላል ረቂቅ ተሕዋስያን ጂኖም ውስጥ የተቀበሩ 188 ከዚህ ቀደም የማይታወቁ የ CRISPR ስርዓቶችን በማግኘታቸው አንድ አስገራሚ ግኝት በቅርቡ አድርገዋል። እነዚህ የCRISPR ስርዓቶች፣በዋነኛነት በባክቴሪያ እና በአርኪያ ውስጥ የሚገኙት፣ የዘረመል መስክ ላይ ለውጥ ላመጣ ለኃይለኛ ጂን-ማስተካከያ መሳሪያ ተጠያቂ ናቸው።
በተለምዶ በጂን አርትዖት ችሎታው የሚታወቀው፣ CRISPR ሲስተሞች የካስ ኢንዛይሞችን ያቀፈ ሲሆን ብዙውን ጊዜ “ሞለኪውላር መቀስ” በመባል የሚታወቁት ረቂቅ ተሕዋስያን ዲ ኤን ኤ እንዲቆርጡ እና እንዲቆጣጠሩ ያስችላቸዋል ፣ ይህም ትክክለኛ ለውጦችን ለማድረግ ያስችላል። ይሁን እንጂ፣ ሳይንስ በተባለው መጽሔት ላይ የታተመው ይህ አዲስ ጥናት፣ በጥቃቅን ተሕዋስያን ውስጥ ስላለው የ CRISPR ሥርዓቶች ልዩነት እና በትንሹ “ከዒላማ ውጭ” ተፅእኖዎች የበለጠ ትክክለኛ የሆነ የጂን አርትዖት እንዲኖራቸው ስለሚያደርጉት ብርሃን ብርሃን ይሰጣል።
እነዚህን የተደበቁ የCRISPR ስርዓቶችን ለማግኘት፣የተመራማሪው ቡድን “FLSHclust” የተባለ አዲስ ስልተ ቀመር ለፈጣን አካባቢ-sensitive hashing-based clustering አጭሯል። በሚሊዮኖች የሚቆጠሩ ጂኖምዎችን በመተንተን፣ አልጎሪዝም ከ CRISPR ጋር የተያያዙ ተመሳሳይ ነገሮች ስብስቦችን በብቃት ለይቷል። እነዚህ ጂኖም በቢሊዮኖች የሚቆጠሩ ዲ ኤን ኤ እና ከተለያዩ ባክቴሪያዎች የተውጣጡ የፕሮቲን ቅደም ተከተሎችን ከያዙ ከሶስት ሰፊ የህዝብ መረጃ ስብስቦች የተወሰዱ ናቸው።
የFLSHclust አብዮታዊ ገጽታ በፍጥነት ውጤቶችን በማመንጨት እና ባዮሎጂያዊ መላምቶችን በመፍጠር የምርምር ጊዜን በእጅጉ ማሳጠር በመቻሉ ላይ ነው። በMIT ኒውስ እንደዘገበው FLSHclust በሳምንታት ውስጥ የሚያከናውነውን ለማሳካት የቀደምት ስልተ ቀመሮች ወራትን ይወስዱ ነበር።
በእጃቸው 188 አዳዲስ የCRISPR ሲስተሞች፣ ሳይንቲስቶቹ ተግባራቸውን ለመረዳት በአራት ዘለላዎች ላይ ሙከራዎችን አድርገዋል። የሚገርመው፣ ከጥቅሎቹ ውስጥ ሁለቱ የሚታወቁት ዓይነት I CRISPR ሥርዓቶች ተለዋዋጮች ነበሩ፣ ይህም በሰው ሴሎች ውስጥ ትክክለኛ የዲኤንኤ የመቁረጥ ችሎታዎችን ያሳያል። ተመራማሪዎች እንደሚገምቱት I አይነት I ሲስተሞች ያልታሰቡ የዘረመል ማሻሻያዎችን ክስተት ሊቀንስ ይችላል፣ ይህም ለጂን አርትዖት ጥረቶች ጠቃሚ ያደርጋቸዋል።
በጥናቱ ወቅት የተገኘው አንድ ዘለላ ሙሉ ለሙሉ አዲስ የሆነ CRISPR አይነት፣ የተሰየመ VII አይነት አስተዋወቀ። እንደሌሎች CRISPR ስርዓቶች፣ አይነት VII ዒላማ ያደርጋል አር ኤን ኤ - ለፕሮቲን ውህደት አስፈላጊ የሆነው የዲኤንኤ ሞለኪውላዊ ወንድም እህት። ስለዚህ፣ እነዚህ አይነት VII ስርዓቶች ለአር ኤን ኤ አርትዖት አፕሊኬሽኖች ተስፋ ሊሰጡ ይችላሉ።
ነገር ግን የ VII CRISPR ስርዓቶችን እና ሌሎች አዲስ የተገኙ የጂን ስብስቦችን ለጄኔቲክ ምህንድስና ዓላማዎች ተግባራዊ ለማድረግ ተጨማሪ ምርመራ እንደሚያስፈልግ ልብ ሊባል ይገባል. የምርምር ቡድኑ ተግባራቸውን እና እምቅ አፕሊኬሽኖችን ለመመስረት ወደ እያንዳንዱ የስርአቱ ግላዊ አካላት በጥልቀት ለመፈተሽ ያለመ ነው።
ይህ የጥናት ውጤት የCRISPR ብዝሃነት ገጽታን ከማሳየት ባለፈ ለወደፊት የጂን አርትዖት ቴክኖሎጂ እድገት መንገድ ይከፍታል። እነዚህ 188 አዲስ ተለይተው የታወቁ CRISPR ስርዓቶች በትክክለኛ ህክምና እና በጄኔቲክ ምህንድስና ውስጥ ሊተገበሩ የሚችሉት አተገባበር አስደናቂ ናቸው። ሳይንቲስቶች የእነዚህን ውስብስብ ሥርዓቶች ሚስጥሮች መግለጻቸውን ሲቀጥሉ፣ እንደምናውቀው የጄኔቲክስ ሂደትን የመቀየር እድሉ በከፍተኛ ደረጃ እየሰፋ ነው።
ተደጋግሞ የሚነሱ ጥያቄዎች
ጥ፡ CRISPR ስርዓቶች ምንድናቸው?
A: CRISPR ሲስተሞች በባክቴሪያ እና በቀላል ረቂቅ ህዋሳት ውስጥ ከሚገኙ የመከላከያ ዘዴ የተገኙ ኃይለኛ የጂን ማስተካከያ መሳሪያዎች ናቸው። ረቂቅ ተሕዋስያን ዲ ኤን ኤ እንዲቆርጡ እና እንዲቆጣጠሩ የሚያስችላቸው የ Cas ኢንዛይሞችን ያቀፈ ሲሆን ብዙውን ጊዜ "ሞለኪውላር መቀስ" በመባል ይታወቃሉ።
ጥ፡ እነዚህ አዲስ የCRISPR ስርዓቶች እንዴት ተገኙ?
A: ሳይንቲስቶች በሚሊዮኖች የሚቆጠሩ ጂኖም ለመተንተን እና የ CRISPR ስርዓቶችን ስብስቦችን ለመለየት FLSHclust የተባለ ስልተ ቀመር ተጠቅመዋል። ይህ አልጎሪዝም ከ CRISPR ጋር የተያያዙ ተመሳሳይ ነገሮችን በብቃት በቡድን በማሰባሰብ የምርምር ጊዜን በእጅጉ አሳጥሯል።
ጥ፡ እነዚህ አዲስ የተገኙት CRISPR ስርዓቶች እኛ ከምናውቃቸው እንዴት ይለያሉ?
A: ጥናቱ 188 አዳዲስ የCRISPR ስርዓቶችን ገልጧል፣ ይህም ስለ ልዩነታቸው ያለንን ግንዛቤ አስፍቷል። ከእነዚህ ስርዓቶች ውስጥ አንዳንዶቹ በዲኤንኤ መቁረጥ ላይ የተሻሻለ ትክክለኛነትን ያሳያሉ, ሌሎች ደግሞ በዲ ኤን ኤ ምትክ አር ኤን ኤ ላይ ያነጣጠሩ ናቸው.
ጥ፡ እነዚህ አዲስ የተገኙት CRISPR ስርዓቶች ምን ሊሆኑ የሚችሉ አፕሊኬሽኖች ናቸው?
A: ተጨማሪ ምርምር የሚያስፈልግ ቢሆንም፣ እነዚህ አዲስ ተለይተው የሚታወቁት ስርዓቶች የበለጠ ትክክለኛ እና ቀልጣፋ የጂን አርትዖት ለማድረግ ቃል ገብተዋል። ትክክለኛ ህክምና እና የጄኔቲክ ምህንድስናን ጨምሮ በተለያዩ መስኮች ሊጠቀሙባቸው ይችላሉ።