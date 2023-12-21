በደቡብ ውቅያኖስ ውስጥ የውቅያኖስ ምንዛሬ ላይ ተጽዕኖ የሚያሳድሩ አዲስ የተገኙ የባህር ዳርቻዎች

አዲስ የተካሄደ ጥናት በደቡብ ውቅያኖስ ውስጥ በውሃ ውስጥ የሚገኙ እሳተ ገሞራዎች ወይም የባህር ከፍታዎች ሰንሰለት መኖራቸውን አረጋግጧል። በታዝማኒያ እና አንታርክቲካ መካከል በግማሽ ርቀት ላይ የሚገኙት እነዚህ የባህር ዳርቻዎች በላያቸው ላይ ባለው የውቅያኖስ ሞገድ ላይ በተለይም በአንታርክቲክ ሰርኩፖላር አሁኑ ላይ ተጽዕኖ እንደሚያሳድሩ ይታመናል። ከመሬት በታች በ13,000 ጫማ ጥልቀት ላይ የሚገኙት የእነዚህ የባህር ሰርጓጅ እሳተ ገሞራዎች ከፍተኛ ከፍታዎች በቀጥታ በኃይለኛው የውቅያኖስ ፍሰት መንገድ ላይ ተቀምጠዋል። እንደ ሳይንቲስቶች ገለጻ የእሳተ ገሞራ መከላከያው የአንታርክቲካ ቅዝቃዜን ለመጠበቅ የሚረዳው ሙቅ ውሃ በበረዶው አህጉር ላይ እንዳይደርስ በማድረግ ነው.
ቢሆንም፣ በቅርብ ጊዜ የካርታ ስራ ጥረቶች በዚህ መሰናክል ውስጥ ልቅሶን ለይተዋል። ሞቅ ያለ ውሃ በአሁኑ ጊዜ ወደ አንታርክቲካ ዳርቻ መድረስ ችሏል, ይህም ለበረዶ መቅለጥ እና ለባህር ከፍታ መጨመር አስተዋጽኦ አድርጓል. ተመራማሪው ቡድን እነዚህ አዳዲስ ካርታዎች በአየር ንብረት ለውጥ ምክንያት ውቅያኖሶች ሲሞቁ እና ወደ ደቡብ ውቅያኖስ የሚፈልቅ የቅልጥ ውሃ ስለሚጨምር የዚህን የውሃ ፍሰት እድገት ለመተንበይ ይረዳሉ ብሎ ተስፋ ያደርጋል።
መረጃን ለመሰብሰብ ሳይንቲስቶች የአውስትራሊያን የምርምር መርከብ “መርማሪ” በመጠቀም የውቅያኖስ መለኪያዎችን ሰበሰቡ እና የናሳን የውሃ እና የውቅያኖስ ቶፖግራፊ (SWOT) ሳተላይት የውቅያኖሱን ወለል ከፍታ ለመተንተን ተጠቀሙ። የሳተላይት መለኪያዎች በዳሰሳ ጥናቱ አካባቢ የባህር ላይ ሰንሰለትን አሳይተዋል፣ ስምንት የማይተኛ እሳተ ገሞራዎችን ጨምሮ እስከ 4,900 ጫማ ከፍታ ያላቸው። በተለይም ከእነዚህ የባህር ዳርቻዎች ውስጥ አራቱ በሳይንስ የማይታወቁ ነበሩ ።
ባለፉት 20 ሚሊዮን ዓመታት ውስጥ የተፈጠሩት እሳተ ገሞራዎች በአንታርክቲካ ዙሪያ የውቅያኖስ ሞገድን በመቅረጽ ረገድ ወሳኝ ሚና እንደሚጫወቱ ይታመናል። የአንታርክቲክ ሰርኩፖላር አሁኑ እንደ ሸንተረር ወይም የባህር ወለል መሰናክሎች ሲያጋጥመው በውሃው ፍሰት ውስጥ “መንቀጥቀጥ” ይፈጥራል፣ ይህም ወደ ኤዲዲዎች ወይም ክብ ሞገዶች ይመራል። እነዚህ ኤዲዲዎች ሙቀትን እና ካርቦን ከላይኛው ውቅያኖስ ወደ ጥልቅ ንብርብሮች በማጓጓዝ የአለም ሙቀት መጨመርን ለመከላከል ወሳኝ ናቸው።
በደቡባዊ ውቅያኖስ ውስጥ ያለውን የውቅያኖስ ወለል ጥልቀት እና ቅርፅ መረዳት በባህር ስር ያሉ ተራሮች እና ሸለቆዎች በአንታርክቲክ ሰርኩፖላር ወቅታዊ ላይ ያላቸውን ተፅእኖ ለመለካት አስፈላጊ ነው። የሳይንስ ሊቃውንት ይህንን ክልል በይበልጥ ሰፊ ካርታ በማዘጋጀት በአንታርክቲካ ስላለው የበረዶ መቅለጥ መጠን ጠቃሚ ግንዛቤዎችን ለማግኘት እና ስለ ባህር ከፍታ መጨመር ትክክለኛ ትንበያዎችን ለማድረግ ይፈልጋሉ።