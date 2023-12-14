ከጠፈር የመጡ የምድር እይታዎች

በአለም አቀፉ የጠፈር ጣቢያ (አይኤስኤስ) እና ናሳ ላይ የሚሳፈሩ ጠፈርተኞች ከህዋ የተቀረፀውን አስገራሚ የምድር ምስሎችን ለማጋራት ወደ ማህበራዊ ሚዲያ ይወስዳሉ። እነዚህ ሥዕሎች ስለ ቤታችን ፕላኔታችን አዲስ እይታን ይሰጣሉ እና ሰዎች እንዲለወጡ ይተዋሉ።
አንድ ልዩ ምስል በ SpaceX Dragon Endurance የጠፈር መንኮራኩር ወደ አለምአቀፍ የጠፈር ጣቢያ ሲሄድ ተይዟል። በጠፈር መንኮራኩር ካፕሱል መስኮት የተሰራው ሥዕሉ ምድርን በቀኝ በኩል እና በግራ በኩል ያለውን ሰፊ ቦታ ያሳያል። የጊብራልታር የባህር ዳርቻ ሰማያዊ ውሃዎች ማእከላዊ ደረጃን ይይዛሉ ፣ የአውሮፓ እና የአፍሪካ አህጉራት በቆዳ ፣ ቡናማ እና አረንጓዴ ይታያሉ። ትንንሽ ነጭ ደመናዎች ሰማዩን ይንከባከባሉ, ይህም የፕላኔታችንን አስገራሚ እይታ ይፈጥራሉ.
የአይኤስኤስ የጠፈር ተመራማሪዎች ልዩ የምድርን ቫንቴጅ ነጥብ ይሰጣሉ። አንድሪያስ ሞገንሰን ፕላኔታችንን በደመና መሸፈኗን የሚያሳዩ ተከታታይ ምስሎችን አጋርቷል። የተበታተነው ብርሃን እና ኢተሪያል ከባቢ አየር ስለ ምድር ገጽ ምስጢራዊ እይታ ይፈጥራል።
አውሮራስ፣ የእናት ተፈጥሮ የራሷ ብርሃን ትዕይንት፣ አስቀድሞ አስደናቂ እይታ ነው። ነገር ግን፣ ከጠፈር ሲያዙ፣ ይበልጥ መሳም ይሆናሉ። በምድር ከባቢ አየር ውስጥ ያለ አውሮራ ዳንስ በአይ ኤስ ኤስ ተያዘ፣በምህዋር ምሽት በዩታህ 260 ማይል ከፍ ብሏል። ከጨለማው ሰማይ ጋር የሚቃረኑ የአውሮራ ቀለሞች አስደናቂ ምስል ይፈጥራሉ።
ናሳ ከአይኤስኤስ የተያዙትን የአፍሪካ ቀንድ ምስሎችንም አጋርቷል። በባሕሩ ዳርቻ አካባቢ በነፋስ የተቀረጸው ቡናማ፣ ቡናማ እና ቀይ ቀይ የአሸዋ ክምር ከውስብስብ የጅረቶች መረብ ጋር በመሆን ወደ ምድሪቱ ሸራዎችን የሚቆርጡ ወንዞች ስለ ክልሉ ጂኦግራፊ አስደናቂ እይታ ይሰጣሉ።
በመጨረሻም አንድሪያስ ሞገንሰን በምድር ላይ ካሉት እጅግ ግርማ ሞገስ የተላበሱ እና አስደናቂ ክልሎች አንዱ የሆነውን የሂማሊያን ፎቶግራፎች አጋርቷል። ከዓለም አቀፉ የጠፈር ጣቢያ፣ ጥቂት ደመናዎች የታዩበትን የኤቨረስት ተራራን በጨረፍታ ግልጽ እና ደመና የለሽ የተራራውን እይታ ያዘ።
እነዚህ ከጠፈር የተገኙ ምስሎች የፕላኔታችንን ውበት እና ልዩነት ያስታውሰናል. ከላይ ለሚታዩ አስደናቂ እይታዎች የመደነቅ እና የአድናቆት ስሜት ይፈጥራሉ።