የኤሌትሪክ መጨናነቅ ማርስ ሮቨርን ሊያጠፋ ሲቃረብ

ፀጉርን በሚያሳድግ ክስተት፣ መሐንዲስ እና የፊውቱሪስት ተመራማሪ ክሪስ ሌዊኪ ለመንፈስ ማርስ ሮቨር ውድመት ባስከተለው ውድ ስህተት እራሱን ተጠያቂ አድርጓል። ሌዊኪ በቅርቡ የተከሰተውን ክስተት ከሁለት አስርት አመታት በፊት በናሳ በፓሳዴና፣ ካሊፎርኒያ በሚገኘው የጄት ፕሮፐልሽን ላብራቶሪ ውስጥ ተከስቷል።
በዚያን ጊዜ፣ የመንፈስ ሮቨር ወደ ማርስ ለሚደረገው ጉዞ እየተዘጋጀ ነበር፣ እና እያንዳንዱ የተግባር ገፅታው በደንብ መፈተሽ ነበረበት። ከረዥም የረቡዕ ፈረቃ የተዳከመው ሌዊኪ፣ ከሮቨር ሮቦት ክንድ ጋር የተያያዙትን በሮክ አብራዥን መሳሪያ (RAT) ውስጥ ያሉትን ሞተሮችን የማረጋገጥ ኃላፊነት ተሰጥቶት ነበር። ይህ በሞተሮቹ ላይ ሊከሰቱ የሚችሉ ችግሮችን ለመፈተሽ “Break-out-box” የሚባል መሳሪያ መጠቀምን ይጨምራል።
ነገር ግን፣ የመለያያ ሳጥንን በማገናኘት ላይ የተፈጠረ ቀላል ስህተት ወደ አስከፊ ክስተት አመራ። ሉዊኪ የኃይል መጨናነቅ ወደ RAT ሞተር ከመላክ ይልቅ በድንገት የኤሌትሪክ ጅረቱን ወደ ጠፈር መንኮራኩሩ መራው። የሮቨር ቴሌሜትሪ በድንገት በመቆሙ ድንጋጤ ተፈጠረ፣ እና ሉዊኪ ሊጀምር የታቀደው ሁለት ሳምንት ሲቀረው የመንፈስን ህይወት አልባ ያደረገው ይመስላል።
ከሁሉም ዕድሎች አንጻር፣ የተስፋ ጭላንጭል ብቅ አለ። ቡድኑ ምናልባት የኤሌክትሪክ ሃይል መጨመር ወደ የጠፈር መንኮራኩሩ ጠንካራ ክፍል ተዘዋውሮ ሊሆን እንደሚችል ገምቷል። የኃይል ዑደትን ከሞከሩ በኋላ፣ የቴሌሜትሪ ሲግናሎች ብልጭ ድርግም ብለው መመለሳቸውን በማየታቸው እፎይታ አግኝተዋል። ለነገሩ መንፈስ አልሞተም።
ነርቭን የሚያስጨንቅ መከራን ተከትሎ፣ ሉዊኪ ስራውን ማጣት እና በህዋ ጥናት ታሪክ ውስጥ ከዚህ አስከፊ ክስተት ጋር ለዘላለም እንዳይገናኝ ፈራ። ሆኖም ግን አልተሰናበተም; ይልቁንም ከተሞክሮ ጠቃሚ ትምህርቶችን ሰበሰበ እና ለተልእኮው ወሳኝ ፈተናዎችን መምራቱን ቀጠለ።
በመጨረሻም፣ መንፈስ ማርስ ሮቨር በተሳካ ሁኔታ ተጀመረ እና የተልእኮው ዋነኛ አካል ሆነ። የሌዊኪ ሥራ አድጓል፣ እና በመጨረሻ ለተልዕኮው የበረራ ዳይሬክተር ሆነ፣ ምንም እንኳን ለእንደዚህ አይነት ክብር ያለው ሚና ልዩ ወጣት ተደርጎ ቢቆጠርም። የማሰብ ችሎታው፣ እርጋታው እና ከችግር የተነሣ ማደጉ ለሥራው ትክክለኛ ሰው መሆኑን አረጋግጧል።
ምንም እንኳን ይህ አስደናቂ ክስተት የተሳካ የጠፈር ፍለጋ ተልዕኮን ቢያሰጋም፣ ያልተጠበቁ ተግዳሮቶችን በመጋፈጥ የሚፈለገውን ፅናት እና ብልሃትን ለማስታወስ ያገለግላል። የSpirit Mars Rover ተልእኮ የሰው ልጅ ጽናት እና የተሳተፉት መሐንዲሶች እና ሳይንቲስቶች አስደናቂ ስኬቶች ምስክር ሆኖ ቆሟል።
ተደጋግሞ የሚነሱ ጥያቄዎች
ጥ፡ መንፈስ ማርስ ሮቨር ምን ያህል ወጪ ወጣ?
መልስ፡ ስፒሪት ማርስ ሮቨር ወደ ግማሽ ቢሊዮን ዶላር የሚጠጋ ዋጋ ተሰጥቷት ነበር፣ ይህም እስካሁን ከተገነቡት እጅግ ውድ እና ውስብስብ የጠፈር መንኮራኩሮች አንዱ እንዲሆን አድርጎታል።
ጥ፡ በመንፈስ ማርስ ሮቨር ውስጥ የሮክ አብራሽን መሣሪያ (RAT) ሚና ምን ነበር?
መ፡ የሮክ ማፈሻ መሳሪያ (RAT) ከስፒሪት ሮቦት ክንድ መጨረሻ ጋር ተያይዟል እና በማርስ ላይ ያሉትን ውጫዊ የድንጋይ ንጣፎችን በመፍጨት የጂኦሎጂካል መረጃዎችን የመሰብሰብ ሃላፊነት ነበረው።
ጥ፡ ክሪስ ሌዊኪ ማን ነው?
መልስ፡ ክሪስ ሌዊኪ በመንፈስ ማርስ ሮቨር ተልእኮ ውስጥ ወሳኝ ሚና የተጫወተ መሐንዲስ እና አስትሮ-ፊቱሪስት ነው። በኋላም የተልእኮው የበረራ ዳይሬክተር ሆነ እና በህዋ ኢንደስትሪ ውስጥ ስኬታማ ስራ ነበረው።
ጥ፡ ከክስተቱ በኋላ ምን ሆነ?
መልስ፡ ክፋት ቢፈጠርም ስፒሪት ማርስ ሮቨር በተሳካ ሁኔታ ተጀመረ፣ እና ተልእኮው እጅግ አስደናቂ ስኬት ነበር። ሌዊኪ አልተባረረም ይልቁንም ከተፈጠረው ክስተት ጠቃሚ ትምህርቶችን በመቅሰም ለተልዕኮው ወሳኝ ፈተናዎችን መምራቱን ቀጠለ።