የዌብ ቴሌስኮፕ ባለሁለት ኮከብ ስርዓትን በ Herbig Haro Object 797 ያሳያል

በአስደናቂ አዲስ እድገት ውስጥ የናሳ ዌብ ቴሌስኮፕ የስነ ፈለክ ተመራማሪዎችን በወጣት ኮከብ ዙሪያ ያለውን ውስብስብ ሁኔታ የሚያሳይ ግልጽ ምስል አቅርቦ በሂደቱ ውስጥ አስገራሚ ሚስጥር ይፋ አድርጓል። ቀደም ሲል የሄርቢግ ሃሮ ነገር 797 (HH797)፣ በፕሮቶስታር ዙሪያ ያለው አንፀባራቂ ኔቡሎሲቲ፣ ነገሩ አንድ ነጠላ ፍሰት እንዳለው ይጠቁማል። ነገር ግን፣ በዌብ የተቀረፀው የቅርብ ጊዜ መረጃ አንድ ሳይሆን ሁለት ትይዩ የጋዝ እና ቅንጣቶች መኖራቸውን ያሳያል።
የዌብ ቴሌስኮፕ በHH797 ዙሪያ ባለው ጥቅጥቅ ያለ ጋዝ እና አቧራ ውስጥ ለመግባት የአቅራቢያ ካሜራውን (NIRCam) ተጠቅሟል፣ ይህም የስነ ፈለክ ተመራማሪዎች በኮከብ መውጣት የሚፈጠረውን የኢንፍራሬድ ልቀትን እንዲያጠኑ አስችሏቸዋል። የሥነ ፈለክ ተመራማሪዎች እነዚህን ልቀቶች በመተንተን ስለ ጋዝ ፍሰት አወቃቀር እና ተለዋዋጭነት ጠቃሚ ግንዛቤዎችን አግኝተዋል።
ከዚህም በላይ አዲሱ ምስል የሃይድሮጅን እና የካርቦን ሞኖክሳይድ ሞለኪውሎች መነሳሳት ወደ ሺዎች ዲግሪ ሴልሺየስ የሚደርስ የሙቀት መጠንን የሚያመጣውን የHH797 አውሎ ንፋስ አካባቢ ውስብስብ ዝርዝሮችን ያሳያል። እነዚህ በጣም የተደሰቱ ሞለኪውሎች Webb ለመለየት የታጠቁ የኢንፍራሬድ ፊርማዎችን ያመነጫሉ፣ ይህም ስለ የብርሃን ነገር ፍሰት የተሻለ ግንዛቤ እንዲኖር ያስችላል።
በተጨማሪም፣ ቀደም ሲል በመሬት ላይ የተመሰረቱ ምልከታዎች በHH797 አካባቢ ቀዝቃዛ ሞለኪውላዊ ጋዝ አግኝተዋል፣ ይህም የተለያዩ የእንቅስቃሴ ቅጦችን አሳይቷል። በደቡባዊው የእቃው ክልል ውስጥ ቀይ-የተቀየረ ጋዝ ከምድር ርቆ ሲንቀሳቀስ ተስተውሏል ፣ ሰማያዊ-የተቀየረ ጋዝ ግን በዋነኝነት ወደ ሰሜናዊው ክልል ይንቀሳቀሳል። ከዌብ የተገኘ አዲስ መረጃ እንደሚያመለክተው የጋዝ ፍጥነቱ በፍሰቱ ላይ እንደሚለዋወጥ በHH797 የማሽከርከር እንቅስቃሴን ያሳያል።
ከፕሮቶስታር ጋር ከተያያዙት ድርብ መውጣቶች መገለጥ ባሻገር፣የዌብ ምስል በምስሉ ላይኛው ቀኝ በኩል ካለው ፕሮቶስታር የሚመነጩ ተጨማሪ ፍሰቶችን መኖሩን ያሳያል። በዌብ የተያዙት እነዚህ ብሩህ ባህሪያት በዚህ ግርግር ባለ የከዋክብት መዋእለ ሕጻናት ውስጥ ስላለው ተለዋዋጭነት እውቀት እንዲሰፋ አስተዋጽኦ ያደርጋሉ።
ስለHH797 እና በናሳ ዌብ ቴሌስኮፕ ስላደረጋቸው አጓጊ ግኝቶች የበለጠ ለማወቅ፣የናሳውን ኦፊሴላዊ ድረ-ገጽ ወይም የአውሮፓ የጠፈር ኤጀንሲ (ESA) ድህረ ገጽን ይጎብኙ።
በየጥ:
ጥ፡ Herbig Haro ነገር ምንድን ነው?
መ፡ Herbig Haro ነገሮች በተለምዶ በከዋክብት መዋእለ ሕጻናት ውስጥ የሚገኙት በፕሮቶስታሮች ዙሪያ የብርሃን ኔቡሎሲቲቲ አካባቢዎች ናቸው።
ጥ፡ Webb's NIRcam HH797ን በማጥናት እንዴት ረዳው?
መ፡ Webb's NIRCam የስነ ፈለክ ተመራማሪዎች በከዋክብት መውጣት የሚፈጠረውን የኢንፍራሬድ ልቀትን እንዲገነዘቡ ፈቅዶላቸዋል፣ ይህም በሚታየው ስፔክትረም ውስጥ ታይነትን የሚሸፍን በዙሪያው ያለውን ጋዝ እና አቧራ ውስጥ ዘልቆ ይገባል።
ጥ፡ አዲሱ የዌብ ምስል ምን ግንዛቤዎችን አቀረበ?
መ፡ ምስሉ የHH797 አካባቢ ውስብስብ ዝርዝሮችን፣ ወደ ከፍተኛ ሙቀት የሚወስዱ የሞለኪውሎች መነቃቃት እና ሁለት ትይዩ ጅረቶች መኖራቸውን አሳይቷል።
ጥ፡- ቀደም ሲል በመሬት ላይ የተመሠረቱ ምልከታዎች ምን ያመለክታሉ?
መ፡ ቀዝቃዛ ሞለኪውላዊ ጋዝን በHH797 አካባቢ በተለየ የእንቅስቃሴ ዘይቤዎች፣ ቀይ-ተለዋዋጭ እና ሰማያዊ-ተለዋዋጭ ጋዝን ጨምሮ፣ እንደቅደም ተከተላቸው ወደ ምድር መውጣቱን አግኝተዋል።
ጥ፡ በአዲሱ ምስል ውስጥ ምን ተጨማሪ ፍሰቶች ተገኝተዋል?
መ፡ የዌብ ምስል በምስሉ የላይኛው ቀኝ ክፍል አጠገብ ካለው ፕሮቶስታር የሚወጣ ተጨማሪ የውጪ ፍሰት አሳይቷል፣ ይህም ለከዋክብት መዋእለ ሕጻናት ተለዋዋጭነት እንድንረዳ አስተዋጽኦ አድርጓል።