ያልተጠበቀ ግኝት፡ ሁለተኛ ብዜት ምስል ያለው ሱፐርኖቫ በርቀት ጋላክሲ ውስጥ ተገኝቷል

ናሳ/ኢዜአ/ሲኤስኤ ጄምስ ዌብ ስፔስ ቴሌስኮፕን የሚጠቀሙ የስነ ፈለክ ተመራማሪዎች አስገራሚ ግኝት አድርገዋል። በግዙፉ የጋላክሲዎች ክላስተር MACS J0138.0-2155 MRG-M0138 ጋላክሲን ተመልክተዋል፣ይህም በመካከላቸው ባለው የጋላክሲ ክላስተር ሃይለኛ ስበት ምክንያት በተፈጠረው የስበት ሌንሶች የተነሳ የተዛባ ይመስላል። በውጤቱም, አምስት የተለያዩ የ MRG-M0138 ምስሎች ይመረታሉ.
እ.ኤ.አ. በ 2019 የሥነ ፈለክ ተመራማሪዎች በ 0138 ከሀብብል ስፔስ ቴሌስኮፕ ምስሎችን ሲመረምሩ በMRG-M2016 ውስጥ ሱፐርኖቫ በማግኘታቸው ተገረሙ። አሁን፣ ሌላ የስነ ፈለክ ተመራማሪዎች ቡድን አዲሱን የዌብ ምስሎችን የሚመረምር ሁለተኛ ሱፐርኖቫ በማግኘቱ ለሰዎች ያልተለመደ ክስተት አድርጎታል። ጋላክሲ ሁለት ብዜት ያላቸው ሱፐርኖቫዎችን ለማስተናገድ።
ክስተቱን በአንድ ጊዜ ጣቢያን ከሚለቁ ባቡሮች ጋር በማነፃፀር መረዳት ይቻላል. እያንዳንዱ ባቡር የጉዞ ርዝመት እና የቦታ ልዩነት በመኖሩ ምክንያት በተለየ መንገድ የተለያየ መንገድ በመጓዝ መድረሻው ላይ በተለያየ ጊዜ ይደርሳል። በተመሳሳይ፣ በስበት መነፅር የተነደፉ የሱፐርኖቫ ምስሎች ለቀናት፣ ሳምንታት አልፎ ተርፎም ለዓመታት ለዋክብት ተመራማሪዎች ይታያሉ። የሱፐርኖቫ ምስሎች በሚታዩበት ጊዜ ውስጥ ያሉትን ልዩነቶች በመለካት ሳይንቲስቶች ሃብል ቋሚ በመባል የሚታወቀውን የአጽናፈ ሰማይን የማስፋፊያ መጠን ታሪክ ሊወስኑ ይችላሉ.
እንደ አለመታደል ሆኖ፣ በኤምአርጂ-ኤም 0138 የተገኘው የመጀመሪያው ሱፐርኖቫ እ.ኤ.አ. እስከ 2019 ድረስ አልተገኘም ነበር፣ ከእይታ ደብዝዞ ከቆየ ከረጅም ጊዜ በኋላ ሃብል ቋሚን ለመለካት በቂ መረጃ መሰብሰብ አልተቻለም። ነገር ግን፣ በቅርብ ጊዜ የተገኘው ኤንኮር የተባለ ሁለተኛ የስበት መነፅር ሱፐርኖቫ፣ በዚህ ባለ ብዙ ምስል ሱፐርኖቫ ላይ በመመስረት ሃብል ቋሚን ለመለካት እና ለማረጋገጥ እድል ይሰጣል።
ኤንኮር፣ ልክ እንደ Requiem፣ መደበኛ ሻማ ወይም ዓይነት Ia supernova ነው፣ ይህም እስከ ዛሬ ከተገኙት እጅግ በጣም የራቁት የመደበኛ ሻማ ሱፐርኖቫ ‘ወንድሞች’ ያደርጋቸዋል። የሥነ ፈለክ ተመራማሪዎች በ2035 አካባቢ የመጨረሻውን ገጽታቸውን በኢንፍራሬድ ምልከታ ለመመልከት ጓጉተዋል፣ ይህም የሃብል ቋሚን አዲስ እና ትክክለኛ መለኪያ ያቀርባል። ይህ ያልተጠበቀ ግኝት የአጽናፈ ሰማይን መስፋፋት ለማጥናት እና ስለ ኮስሞሎጂ ያለንን ግንዛቤ ለማሳደግ አዳዲስ መንገዶችን ይከፍታል።