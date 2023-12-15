ጽናት ሮቨር የማርስ ጄዜሮ ክሬተር ምስረታ ጊዜን ገልጧል

ከናሳ ፐርሴቬራንስ ሮቨር መረጃን የሚጠቀሙ ተመራማሪዎች ስለ ማርስ ጄዜሮ ክሬተር አፈጣጠር አዳዲስ ግኝቶችን አግኝተዋል። የጭቃው ወለል እና የዴልታ ዳሰሳ በሮቨር ሳይንቲስቶች የክሬተርን ታሪክ ዝርዝር የጊዜ ሰሌዳ እንዲያዘጋጁ አስችሏቸዋል።
በጥናቱ መሰረት ውሃ በገደል ጠርዝ በኩል ጎርፍ ከጀመረ በኋላ ሶስት ዋና ዋና ጊዜያት ነበሩ. መጀመሪያ ላይ፣ ውሃው ቅሪተ አካልን በመጠበቅ ከሚታወቁት በምድር ላይ ካሉ አካባቢዎች ጋር ተመሳሳይነት ያለው ጥሩ ጥራጥሬ አሸዋ እና ጭቃ አመጣ። ይህ “ሆግዋሎው ፍላትስ” በተባለ ቦታ በ Perseverance ታይቷል።
ጊዜ እያለፈ ሲሄድ የጭቃው ሐይቅ ወደ 22 ማይል ዲያሜትር እና እስከ 100 ጫማ ጥልቀት ተዘረጋ። ይህ እድገት በ"Pinestand" ላይ የሚገኙትን የሚያስታውስ በርካታ ደለል ንጣፎችን ፈጠረ።
በመጨረሻው ጊዜ ከፍተኛ ኃይል ያላቸው ወንዞች በውሃ ፍሰት የተቀረጹ ክብ ድንጋዮችን ያጓጉዙ ነበር። እነዚህ ድንጋዮች የተገኙት “ካስቴል ሄንሊስ” በተባለ ቦታ ነው።
የጽናት ተልእኮ ዋና አላማ አስትሮባዮሎጂ እና የጥንታዊ ተህዋሲያን ህይወት ምልክቶች ፍለጋ ቢሆንም፣ ሮቨር የማርስን ጂኦሎጂ እና ያለፈ የአየር ሁኔታን የመለየት ስራም ተጥሎበታል። በተጨማሪም፣ ስለ ቀይ ፕላኔት የወደፊት የሰው ልጅ ፍለጋ መሰረት ለመጣል ያለመ ነው።
የዚህ ተልእኮ አንዱ ወሳኝ ገጽታ የማርስያን ሮክ እና ሬጎሊትን፣ ወይም የተሰበረ ድንጋይ እና አቧራ መሰብሰብ እና መሸጎጥ ነው። እነዚህን ናሙናዎች የበለጠ ለመተንተን፣ በናሳ እና በአውሮፓ የጠፈር ኤጀንሲ (ESA) መካከል ቀጣይ ትብብር ታቅዷል። የታሸጉትን ናሙናዎች ከመሬት ላይ ለመሰብሰብ እና ወደ ምድር ለመመለስ የወደፊት የጠፈር መንኮራኩሮች ወደ ማርስ ይላካሉ።
የማርስ 2020 የጽናት ተልእኮ የናሳ ሰፊው የጨረቃ ወደ ማርስ ፍለጋ አካሄድ አካል ነው። ይህ ስልት ወደ ማርስ ከመሄዱ በፊት በጨረቃ ላይ ቀጣይነት ያለው የሰው ልጅ መገኘትን ለማቋቋም አላማ የሆነውን የአርጤምስ ተልእኮዎችን ያካትታል።