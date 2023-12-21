አዲስ ርዕስ፡ ለወደፊት የጨረቃ ተልእኮዎች የአለም አቀፍ ትብብር ቁልፍ

ማጠቃለያ፡ ምክትል ፕሬዝዳንት ካማላ ሃሪስ በብሔራዊ የጠፈር ምክር ቤት ስብሰባ ወቅት አንድ አለም አቀፍ የጠፈር ተመራማሪ የናሳ የአርጤምስ ተልእኮዎች አካል ሆኖ በጨረቃ ላይ እንደሚያርፍ አስታወቀ። ይህ ዓለም አቀፍ ሽርክናዎች በጠፈር ፍለጋ ውስጥ ያለውን ጠቀሜታ እና የዩናይትድ ስቴትስን ለስላሳ ኃይል በማጎልበት ላይ ያለውን ሚና ያጎላል። ናሳ ከዓለም አቀፍ አጋሮቹ የጠፈር ተጓዦችን በተልእኮው የማካተት ታሪክ አለው፣ ለሀገሮች የገንዘብ ቁርጠኝነት በምላሹ ከፍተኛ የበረራ እድሎችን ይሰጣል። የአውሮፓ ጠፈር ኤጀንሲ (ኢዜአ) እና የጃፓን ጠፈርተኞች ለኦሪዮን የጠፈር መንኮራኩር እና ለጌትዌይ ሚኒ-ህዋ ጣቢያ ልማት ያደረጉትን አስተዋፅኦ ግምት ውስጥ በማስገባት ከናሳ ጋር ለመጀመሪያ ጊዜ ጨረቃ ለማረፍ እጩ ሊሆኑ ይችላሉ። በሌላ በኩል ካናዳ ለጌትዌይ የሮቦት ክንድ በመገንባት በአርጤምስ ፕሮግራም ውስጥ ገብታለች።
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ለወደፊቱ የጨረቃ ተልእኮዎች የአለም አቀፍ ትብብር ቁልፍ
የጠፈር ተጓዦችን ወደ ጨረቃ ለመመለስ ያለመ የናሳ የአርጤምስ ፕሮግራም በሳይንሳዊ ፍለጋ ላይ ብቻ ሳይሆን አለም አቀፍ አጋርነቶችን በማጠናከር ላይ ያተኮረ ነው። ምክትል ፕሬዝዳንት ካማላ ሃሪስ በቅርቡ አንድ ዓለም አቀፍ የጠፈር ተመራማሪ የ NASA የአርጤምስ ተልእኮዎች አካል እንደሚሆን አስታውቀዋል, በአስር አመቱ መጨረሻ ላይ በጨረቃ ላይ ያርፋል.
እንደ ካናዳ፣ የአውሮፓ አገሮች እና ጃፓን ያሉ ዓለም አቀፍ አጋሮችን በማካተት፣ የአርጤምስ ፕሮግራም በዓለም አቀፉ የጠፈር ጣቢያ ውስጥ የሚታየውን ትብብር ያንጸባርቃል። ይህ አካሄድ የአሜሪካን ብሄራዊ ክብር ከማሳደግ ባለፈ በህዋ ምርምር እና ሳይንሳዊ ግኝት ላይ የጋራ ፍላጎት ያላቸውን ሀገራት አንድ ያደርጋቸዋል።
ናሳ ከአጋር ሀገራት የመጡ የጠፈር ተመራማሪዎችን በተልእኮው የማካተት የረዥም ጊዜ ታሪክ አለው። ይህ አሰራር መጀመሪያ ላይ በ1980ዎቹ ውስጥ ተቀጥሮ የሚሰራው ተመሳሳይ አስተሳሰብ ካላቸው እንደ ምዕራብ ጀርመን ካሉ ሀገራት ጋር የጠበቀ ግንኙነት ለመፍጠር ሲሆን ከዚያን ጊዜ ጀምሮም ቀጥሏል። ናሳ ከፍተኛ የበረራ ዕድሎችን በማቅረብ በአሜሪካ ለሚመራው የጠፈር ፕሮጀክቶች በገንዘብ ለሚረዱ አጋር አገሮችን ይሸልማል።
በአርጤምስ ውስጥ ከተሳተፉት ዓለም አቀፍ አጋሮች መካከል አንድ አውሮፓዊ የጠፈር ተጓዥ ከናሳ ጋር ለመጀመሪያ ጊዜ ለማረፍ ሊሆን ይችላል. የአውሮፓ ጠፈር ኤጀንሲ ለኦሪዮን የጠፈር መንኮራኩሮች የአገልግሎት ሞጁሎች ልማት የገንዘብ ድጋፍ እና ለጌትዌይ ሚኒ-ስፔስ ጣቢያ መሠረተ ልማት በመሥራት ለፕሮግራሙ ከፍተኛ አስተዋጽኦ አድርጓል።
ከዚህም በላይ አንድ የጃፓን ጠፈርተኛ በአርጤምስ ማረፊያ ላይ የመሳተፍ እድል ሊኖረው ይችላል. ጃፓን ለጌትዌይ የመኖሪያ ሞጁል የህይወት ድጋፍ ስርዓቱን ለማቅረብ ቆርጣለች እና ለጨረቃ ወለል አሰሳ ግፊት ያለው ሮቨር ለመስራት ፍላጎት አላት።
የአርጤምስ ፕሮግራም ቁልፍ አጋር የሆነችው ካናዳ ለጌትዌይ የሮቦት ክንድ በመስራት ለተልዕኮው አስተዋፅኦ እያበረከተች ነው። በተጨማሪም፣ አንድ ካናዳዊ የጠፈር ተመራማሪ ምንም እንኳን ወደ ጨረቃ ወለል የሚደረግን ጉዞ ባያጠቃልልም በናሳ የመጀመሪያ ቡድን የአርጤምስ ተልእኮ ላይ መቀመጫ አግኝቷል።
ናሳ ለወደፊት የጨረቃ ተልእኮዎች ዝግጅቱን እንደቀጠለ፣ አለም አቀፍ ትብብር ግንባር ቀደም ሆኖ ይቆያል። የበርካታ ሃገራትን ሃብት፣ እውቀት እና ምኞቶች በአንድ ላይ በማሰባሰብ፣ የአርጤምስ መርሃ ግብር በህዋ ምርምር እና ትብብር ውስጥ ትልቅ ምዕራፍን ሊያመለክት ነው።