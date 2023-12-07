የአለም አቀፉ የጠፈር ጣቢያ፡ የአለም ትብብር እና የወደፊት አሰሳ ትሩፋት

የአለም አቀፉ የጠፈር ጣቢያ (አይኤስኤስ) የአለም አቀፍ ትብብር እና ሳይንሳዊ ፍለጋ ምልክት ሆኖ ሲወደስ ቆይቷል። እ.ኤ.አ. በ1998 ከተመሠረተበት ጊዜ ጀምሮ፣ አይ ኤስ ኤስ ከዓለም ዙሪያ ላሉ የጠፈር ተጓዦች እጅግ አስደናቂ ምርምር እና ሙከራዎችን ለማድረግ መድረክ ሆኖ አገልግሏል። ከ270 ሀገራት የተውጣጡ ከ21 በላይ የጠፈር ተጓዦች ጣቢያውን በመጎብኘት በእውነትም የአንድነት መንፈስን እና እውቀትን መሻት አድርጓል።
በ23-አመታት ህይወቱ ውስጥ፣ አይ ኤስ ኤስ በአለም አቀፍ የጠፈር ምርምር ግንባር ቀደም ሆኖ ከ3,300 በላይ ምርመራዎችን በመያዝ ስለ ህዋ፣ ስለ ሰው አካል እና እንደ ካንሰር፣ ፓርኪንሰንስ እና አልዛይመርስ ያሉ በሽታዎች ግንዛቤያችንን አስፍተዋል። ከዚህም ባለፈ ጣቢያው ተማሪዎችን በህዋ ላይ ሳይንሳዊ ግኝቶችን እና የማይክሮግራቪቲ ተፅእኖዎችን እንዲያገኙ በማድረግ በማነሳሳትና በማስተማር በኩል ወሳኝ ሚና ተጫውቷል።
ይሁን እንጂ ከቅርብ ዓመታት ወዲህ የጂኦፖለቲካል ውጥረቶች የአይኤስኤስ የወደፊት ዕጣ ፈንታ ላይ ስጋት ፈጥሯል። ሩሲያ ከምዕራቡ ዓለም ጋር የነበራት የሻከረ ግንኙነት በዩክሬን ወረራ እና በምጣኔ ሀብት ማዕቀብ የተነሳ በአገሮች መካከል ያለውን ትብብር አደጋ ላይ ጥሏል። ቢሆንም፣ የትብብር መንፈስ አሸንፏል፣ እና ሩሲያ ቢያንስ እስከ 2028 ድረስ በISS ውስጥ ተሳትፎዋን ለመቀጠል ወሰነች።
ይህ የትብብር ቁርጠኝነት እንዳለ ሆኖ፣ አይኤስኤስ ባለፉት ዓመታት ባሳለፈው ድካምና እንባ ምክንያት ወደ መጨረሻው እየተቃረበ ነው። የሩስያ ክፍል ብቻ በ2021 በርካታ የኩላንት ፍንጣቂዎችን አጋጥሞታል።የአይኤስኤስ ዋና ኦፕሬተር ናሳ እ.ኤ.አ. በ2030 ነቅለን ወደ ምድር ለማምጣት አቅዷል፣ ይህ ደግሞ ከፍተኛ የሎጂስቲክስና የፋይናንስ ፈተናዎችን ይፈጥራል።
የአይ ኤስ ኤስ ጡረታን በመጠበቅ ክፍተቱን በንግድ ባለቤትነት በተያዙ እና በታችኛው የምድር ምህዋር ላይ በሚገኙ መድረኮች ለመሙላት ዝግጅት በመደረግ ላይ ነው። ኤርባስ እና ቮዬጀር ስፔስ ከአይኤስኤስ ሊረከብ የተዘጋጀውን የመጀመሪያውን የንግድ ቦታ ጣቢያ ስታርላብን ለማልማት ኃይላቸውን ተባብረዋል። ናሳ፣ የአውሮፓ ጠፈር ኤጀንሲ እና ሌሎች የተለያዩ ብሄራዊ ኤጀንሲዎች የህዋ ምርምር እና አሰሳ ድንበሮችን ለመግፋት ስታርላብ ይጠቀማሉ።
የአይኤስኤስ ውርስ ከተቋረጠ ከረጅም ጊዜ በኋላ ያስተጋባል። ዓለም አቀፋዊ ትብብርን በማሳደግ እና ሳይንሳዊ እውቀቶችን በማሳደግ ያስመዘገበው ውጤት ስለ አጽናፈ ዓለም ለመፈተሽ እና ለመገንዘብ ያለን የጋራ ምኞቶች እንደ ምስክር ሆነው ያገለግላሉ። ወደ አዲስ የጠፈር ምርምር ዘመን ስንሄድ፣ ከአይኤስኤስ የተወለደ የትብብር መንፈስ ወደ አዲስ ድንበሮች መምራቱን ይቀጥላል።