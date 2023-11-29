የኮስሚክ ሲምፎኒ፡ ብርቅዬ የተመሳሰለ የፀሐይ ስርዓት ሚስጥሮችን መፍታት

የሥነ ፈለክ ተመራማሪዎች ፍኖተ ሐሊብ በሚባለው ጋላክሲ ላይ የፀሐይ ሥርዓቶች አፈጣጠር ላይ አዲስ ብርሃን የሚፈነጥቅ አንድ አስደናቂ ግኝት አድርገዋል። በህብረ ከዋክብት ውስጥ በግምት 100 የብርሃን ዓመታት ርቀት ላይ የሚገኘው ኮማ ቤሬኒሴስ ከቢሊዮን አመታት በፊት ከተመሰረተበት ጊዜ ጀምሮ በውጫዊ ተጽእኖዎች ያልተነካ ያልተለመደ የፀሐይ ስርዓት ነው። ይህ ልዩ ስርዓት ልክ እንደ ታላቅ የጠፈር ኦርኬስትራ ፍጹም በሆነ ማመሳሰል ውስጥ የሚደንሱ ስድስት ፕላኔቶችን ያቀፈ ነው።
በትብብር ጥረት የናሳ ቴስ እና የአውሮፓ የጠፈር ኤጀንሲ ቼፕስ ሳተላይቶች ይህን ብርቅዬ ትዕይንት ለመታዘብ ተባብረው ነበር። በዚህ የተመሳሰለ ስብስብ ውስጥ ያሉት ፕላኔቶች በኮከባቸው መኖሪያ ክልል ውስጥ አይኖሩም ፣ ይህም እንደተረዳነው የመኖር እድላቸው አናሳ መሆኑን ይጠቁማል። ቢሆንም፣ ግኝቱ ለንፅፅር ተስማሚ የሆነ የማመሳከሪያ ነጥብ ያቀርባል፣ ይህም በፀሃይ ስርአት ለውጥ ላይ ጠቃሚ ግንዛቤዎችን ይሰጣል።
ከመሬት ከሁለት እስከ ሶስት እጥፍ የሚገመቱት ስድስቱ ፕላኔቶች በራሳችን ስርአተ ፀሐይ ውስጥ ያለውን ግዙፍ ጋዝ የሚያስታውሱ እፍጋቶች አሏቸው። ከዘጠኝ እስከ 54 ቀናት ባለው ክልል ውስጥ ኮከባቸውን በመዞር፣ እነዚህ ፕላኔቶች ከቬኑስ ለፀሀይ ከምትገኘው በላይ ወደ ኮከባቸው በእጅጉ ይቀርባሉ፣ ይህም የሙቀት መጠንን ያስከትላል። የሳይንስ ሊቃውንት እነዚህ የጋዝ ፕላኔቶች ከድንጋይ፣ ከብረት ወይም ከበረዶ የተውጣጡ ጥቅጥቅ ያሉ የሃይድሮጂን ሽፋን ያላቸው ጠንካራ ኮርሞችን እንደሚይዙ ይገምታሉ። የእነሱን የከባቢ አየር ስብጥር ለማረጋገጥ ተጨማሪ ምልከታዎች አስፈላጊ ናቸው.
የዚህ ሥርዓተ ፀሐይ መለያ ባህሪው እርስ በርሱ የሚስማማ ኮሪዮግራፊ ነው። ስድስቱም ፕላኔቶች በትክክል ከተቀናበረ ሲምፎኒ ጋር ተመሳሳይ በሆነ መልኩ ይንቀሳቀሳሉ። ይህ ክስተት፣ ሬዞናንስ በመባል የሚታወቀው፣ በጣም ሥርዓታማ እና የምሕዋር ጊዜዎችን በትክክል ማስተካከልን ያካትታል። በውስጧ ያለው ፕላኔት በቅርብ ጎረቤቷ ለተጠናቀቁት ለእያንዳንዱ ሁለቱ ሶስት ምህዋሮችን ያጠናቅቃል።
ይህ የስርዓተ-ፀሀይ ስርዓት የሁሉንም ስርዓቶች የመጀመሪያ ደረጃ ሁኔታ የሚያንፀባርቅ ቢሆንም፣ ከእነዚህ ውስጥ 1 በመቶዎቹ ብቻ እንደዚህ አይነት ጥንቃቄ የተሞላበት ተመሳሳይነት ይይዛሉ ተብሎ ይገመታል ፣ የራሳችን ስርዓት አልተካተተም። በግዙፍ ፕላኔቶች፣ በሜትሮ ቦምቦች እና ከአጎራባች ከዋክብት ጋር ያለው መስተጋብር የሚፈጠሩ ውጣ ውረዶች ይህንን ስስ ሚዛን ያበላሹታል። ስለዚህ፣ ይህ አዲስ የተገኘ ሥርዓት ከማንኛውም ሌላ የሚታወቅ የተመሳሰለ ሥርዓት በተሻለ ቅንጅት የሚንቀሳቀሱ ፕላኔቶች ቁጥር እጅግ በጣም አስደናቂ የሆነ ያልተለመደ ነገር ነው።
ተመራማሪዎች የዚህን ማራኪ የጠፈር ሲምፎኒ ምስጢር በጥልቀት ሲመረምሩ፣ ስለ ፕላኔቶች አፈጣጠር እና መረጋጋት ያለን ግንዛቤ ላይ ያለው አንድምታ ጥልቅ ነው። የሥነ ፈለክ ተመራማሪዎች ማመሳሰልን የሚጠብቁ እና የሚያውኩ ነገሮችን በመረዳት በእኛ ጋላክሲ እና ከዚያ በላይ ስላለው የሰማይ አካላት ውስብስብ ዳንስ ጠቃሚ ግንዛቤዎችን ማግኘት ይችላሉ።
በተደጋጋሚ የሚጠየቁ ጥያቄዎች (ተየጥ)
- ጥ፡- ይህ የተመሳሰለ የፀሐይ ስርዓት ከምድር ምን ያህል ይርቃል?
- መ: ይህ የፀሐይ ስርዓት በኮማ በረኒሴስ ህብረ ከዋክብት ውስጥ ከምድር 100 የብርሃን ዓመታት ያህል ይርቃል።
- ጥ፡ በዚህ ሥርዓት ውስጥ ባሉ ፕላኔቶች ላይ ሕይወት ሊኖር ይችላል?
- መ: በዚህ ሥርዓት ውስጥ ያሉት ፕላኔቶች በኮከባቸው መኖሪያ ክልል ውስጥ አይኖሩም, ይህም እዚያ መኖሩን እንደምናውቀው ለሕይወት የማይቻል ያደርገዋል.
- ጥያቄ፡- ይህን የፀሃይ ስርዓት ልዩ የሚያደርገው ምንድን ነው?
- መ: የዚህ ሥርዓተ ፀሐይ መለያ ባህሪ በትክክል የተቀናጀ ሲምፎኒ የሚመስል የስድስት ፕላኔቶቹ የተቀናጀ እንቅስቃሴ ነው።
- ጥ: እንደዚህ አይነት የተመሳሰለ የፀሐይ ስርዓቶች ምን ያህል የተለመዱ ናቸው?
- መ: ከፀሀይ ስርአቶች ውስጥ 1% ብቻ እንደዚህ አይነት ትክክለኛ ማመሳሰልን እንደሚጠብቁ ይገመታል, እና የእኛ ስርዓት ከነሱ ውስጥ የለም.
- ጥ: የፀሐይ ስርዓቶችን ማመሳሰል የሚያውኩ ነገሮች ምንድን ናቸው?
- መ፡ ግዙፍ ፕላኔቶች፣ የሜትሮ ቦምቦች፣ ከአጎራባች ኮከቦች ጋር መቀራረብ እና ሌሎች ረብሻዎች የስርዓተ ፀሀይ ስርአቶችን ስስ ማመሳሰል ሊያበላሹ ይችላሉ።