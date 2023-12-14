አዲስ መጣጥፍ፡ የፀሀይ አስገራሚ የኃይል ማሳያ

ማጠቃለያ፡ ፀሀይ በቅርቡ የ X-class የፀሀይ ነበልባልን ከፍ አድርጋ ከፍተኛ ሀይሏን አሳይታለች። ይህ የእሳት ቃጠሎ ከሴፕቴምበር 2017 ጀምሮ በጣም ኃይለኛው ነው። እነዚህ የፀሐይ ጨረሮች ብዙውን ጊዜ ከኮሮናል ጅምላ ማስወጣት (CMEs) ጋር አብረው ይመጣሉ ይህም በምድር ላይ መስተጓጎልን ያስከትላል። ይህ ልዩ የእሳት ቃጠሎ ወደ ጂኦማግኔቲክ አውሎ ነፋሶች እና ኃይለኛ አውሎ ነፋሶች ሊመራ የሚችል በምድር ላይ የሚመራ አካል ይኖረዋል ተብሎ ይጠበቃል። በሚቀጥለው ዓመት የፀሐይ እንቅስቃሴ ከፍተኛ እንደሚሆን የሚጠበቀው ፀሐይ ይበልጥ ንቁ ወደሆነ ደረጃ እየገባች ነው።
ፀሀይ ኃይሏን በሚያስደንቅ ሁኔታ አሳይታ የሳይንስ ሊቃውንትን ያስደነቀ የ X-class የፀሐይ ቃጠሎን ለቀቀች። በናሳ የሶላር ዳይናሚክስ ኦብዘርቫቶሪ የጠፈር መንኮራኩር የተመዘገበው ይህ የቅርብ ጊዜ የእሳት ቃጠሎ ከሴፕቴምበር 2017 ጀምሮ የታየው በጣም ኃይለኛ ነው።
የዚህ መጠን ያለው የፀሐይ ቃጠሎ ብዙውን ጊዜ ከኮሮናል ጅምላ ማስወጣት (CMEs) ጋር አብሮ ይመጣል፣ እነዚህም ግዙፍ የፀሐይ ፕላዝማ ደመናዎች በሚያስደንቅ ፍጥነት ወደ ጠፈር የሚጎዱ ናቸው። ይህ ፍንዳታ በእውነቱ ከሲኤምኢ ጋር የተቆራኘ ይመስላል፣ በምድር ላይ የሚመራ አካልን ከሚጠቁሙ ምልክቶች ጋር። ይህ ሲኤምኢ በምድር ላይ ሊያሳድር የሚችለው ተጽእኖ ከፍተኛ ነው፣በሚመጣው ፍጥነት ከ4.7 ሚሊዮን ማይል በሰአት እንደሚበልጥ ይገመታል።
ወደ ፕላኔታችን የሚደርሱ CMEs የጂኦማግኔቲክ አውሎ ነፋሶችን የመቀስቀስ አቅም አላቸው፣ ይህም የኃይል መረቦችን እና ሌሎች ወሳኝ መሠረተ ልማቶችን ሊያስተጓጉል ይችላል። በተጨማሪም እነዚህ አውሎ ነፋሶች የአውሮራስን ውበት እና ታይነት ያሳድጋሉ፣ ይህም አስደናቂ የሰማይ ብርሃን ትዕይንቶችን ይፈጥራሉ።
የምድር ከባቢ አየር በፀሃይ ጨረሮች ወቅት ከሚመነጨው ጎጂ ጨረሮች የሚጠብቀን ቢሆንም፣ አሁንም በህይወታችን ላይ ተጽዕኖ የሚያደርጉ ቀጥተኛ ያልሆኑ ተፅዕኖዎች አሉ። የጂፒኤስ ሲግናሎች እና የመገናኛ ሳተላይቶች ሊስተጓጉሉ ይችላሉ, ይህም በአሰሳ እና የግንኙነት ስርዓቶች ላይ ችግር ይፈጥራል. በተጨማሪም በቅርብ ጊዜ በተከሰተው ክስተት በአሜሪካ አህጉር ጥልቅ የአጭር ሞገድ ራዲዮ መቆራረጥ እንዳጋጠመው በፀሐይ ቃጠሎ ወቅት የራዲዮ መቆራረጥ ያልተለመደ ነገር አይደለም።
ይህ በቅርብ ጊዜ የሚታየው የፀሐይ እንቅስቃሴ የፀሐይን የደስታ መጠን መጨመር ፍንጭ ነው። የፀሐይ እንቅስቃሴ የ 11 ዓመት ዑደትን ይከተላል እና የአሁኑ የፀሐይ ዑደት 25 በሚቀጥለው ዓመት በጥር እና በጥቅምት መካከል ከፍተኛ ደረጃ ላይ እንደሚደርስ ይጠበቃል የአሜሪካ ብሄራዊ የውቅያኖስና የከባቢ አየር አስተዳደር ትንበያዎች። ፀሐይ የበለጠ ንቁ ስትሆን፣ ሳይንቲስቶችን እና የሰማይ ተመልካቾችን የሚማርኩ ተጨማሪ የፀሐይ ድርጊቶች በአድማስ ላይ ሊሆኑ ይችላሉ።