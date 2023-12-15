አዲስ ግኝት፡- በአመታት ውስጥ በጣም ኃይለኛው የፀሐይ ፍልሚያ

በቅርብ ሪፖርቶች መሠረት በብሔራዊ ኤሮኖቲክስ እና ህዋ አስተዳደር (ናሳ) ሳይንቲስቶች አስደናቂ የሆነ የስነ ፈለክ ክስተት ምስል ወስደዋል - በዓመታት ውስጥ በጣም ኃይለኛ የፀሐይ ብርሃን። በኤክስ2.8 ፍላር የተመደበው የፀሐይ ፍላይ ሐሙስ ቀን የተከሰተ ሲሆን በናሳ የፀሐይ ዳይናሚክስ ኦብዘርቫቶሪ ተገኝቷል።
የፀሐይ ፍንጣቂዎች ከፀሐይ ነጠብጣቦች ጋር የተያያዘ መግነጢሳዊ ኃይል በመውጣቱ ምክንያት የሚፈጠሩ ኃይለኛ የጨረር ፍንዳታዎች ናቸው. እነዚህ ፍንዳታዎች በፀሐይ ስርዓት ውስጥ እንደ ትልቁ ፈንጂዎች ይቆጠራሉ። እነሱ በተለምዶ በፀሐይ ላይ እንደ ብሩህ ቦታዎች ይታያሉ እና ከደቂቃዎች እስከ ሰዓታት ሊቆዩ ይችላሉ። የፀሐይ ፍላይዎች በጠቅላላው ስፔክትረም ላይ ፎቶኖች ወይም ብርሃን ያመነጫሉ።
የ X2.8 ፍላር በተለይ ትኩረት የሚስብ ነው ምክንያቱም በጣም ኃይለኛው የፍላሬ ዓይነት ነው፣ በ X-class ስያሜ የሚገለጽ። ከምደባው ቀጥሎ ያለው ቁጥር ስለ ጥንካሬው ተጨማሪ መረጃ ይሰጣል. ይህ ልዩ የእሳት ነበልባል ማክሰኞ እለት ከቀኑ 12፡02 የምስራቅ መደበኛ ሰአት ላይ ከፍ ብሏል።
የፀሀይ ነበልባሎች ውሸታም መስለው ቢታዩም በዕለት ተዕለት ህይወታችን ላይ ከፍተኛ ተጽዕኖ ሊያሳድሩ ይችላሉ። እንደ ናሳ ዘገባ ከሆነ እነዚህ ክስተቶች የሬዲዮ ግንኙነቶችን፣ የኤሌክትሪክ ሃይል መረቦችን እና የአሰሳ ምልክቶችን ሊያበላሹ ይችላሉ። ከዚህም በላይ ለሁለቱም የጠፈር መንኮራኩሮች እና የጠፈር ተጓዦች አደጋዎችን ሊያስከትሉ ይችላሉ.
በዚህ በቅርቡ በተከሰተው የፀሀይ ቃጠሎ ጉዳይ፣ በአሜሪካ አህጉር ጥልቅ የአጭር ሞገድ ራዲዮ መጥፋት አስከትሏል ሲል SpaceWeather.com ዘግቧል። ይህ ጥቁር መጥፋት እንደነዚህ ያሉ የፀሐይ ክስተቶችን ኃይል እና ተደራሽነት ያጎላል.
ከፀሀይ ብርሀን በተጨማሪ ሳይንቲስቶችም ከቃጠሎው ጋር የተያያዘ የኮሮናል ጅምላ ማስወጣት (CME) ተመልክተዋል። ሲኤምኢዎች የፕላዝማ እና መግነጢሳዊ መስክ ከፀሃይ ትልቅ ማባረር ናቸው። ይህ የተለየ CME በምድር ላይ የሚመራ አካል ሊኖረው ይችላል፣ ይህም በፕላኔታችን ላይ ተጨማሪ አንድምታ ሊኖረው ይችላል።
ተመራማሪዎች የፀሐይ ጨረሮችን በማጥናት እና በመከታተል ሲቀጥሉ, ከእነዚህ ክስተቶች ጋር ተያይዘው ሊከሰቱ የሚችሉትን አደጋዎች የመተንበይ እና የመቀነስ ችሎታቸው እየጨመረ ይሄዳል. የፀሐይ ጨረሮችን ባህሪ እና ተፅእኖ መረዳታችን ስለ ፀሀይ ያለንን እውቀት ከማሳደጉ ባሻገር የቴክኖሎጂ መሠረተ ልማታችንን እና የጠፈር ተጓዦችን ህዋ ደህንነት ለመጠበቅ ይረዳል።