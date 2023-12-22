አስደናቂ ግኝት፡ ናሳ የጠፈር የገና ዛፍን በጥልቅ ጠፈር ውስጥ ተመልክቷል።

በአስደናቂ የስነ ፈለክ መገለጥ፣ ናሳ በህዋ ላይ የሚያብረቀርቅ የገና ዛፍን የሚመስል አስደናቂ ምስል ቀርጿል። በናሳ ቻንድራ ኤክስሬይ ኦብዘርቫቶሪ እና በናሽናል ሳይንስ ፋውንዴሽን WIYN 0.9 ሜትር ቴሌስኮፕ የተነሳው ፎቶግራፉ፣ ሚልኪ ዌይ ጋላክሲ ውስጥ በግምት 2264 የብርሃን አመታት ርቆ የሚገኘውን NGC 2,500 በመባል የሚታወቀውን የኮከብ ክላስተር ያሳያል።
በናሳ “የኮስሚክ የገና ዛፍ” የሚል መጠሪያ የተሰጠው ይህ የሰማይ ክስተት በአረንጓዴ ጠማማ የጋዝ ደመና ያጌጡ በርካታ ከዋክብትን ያሳያል። በክላስተር ውስጥ ያሉት ከዋክብት መጠናቸው ከትንሽ እስከ ትልቅ ይለያያል፣ ከፀሐይ ከአንድ አስረኛ እስከ ሰባት እጥፍ ይደርሳል።
ይህንን ግኝት የበለጠ ያልተለመደ የሚያደርገው በNGC 2264 ውስጥ ያሉ ከዋክብት በራሳችን ፀሐይ ካጋጠሟቸው ኃይለኛ የእሳት ቃጠሎዎች ጋር መያዛቸው ነው። የኤክስሬይ ምስሉ እነዚህ ኮከቦች ደማቅ ሰማያዊ እና ነጭ ብርሃኖችን በማመንጨት በሚያምር ሁኔታ ያጌጠ የገና ዛፍን ገጽታ የበለጠ ያሳድጋል፣ በህዋ ጥልቀት ውስጥ ውበትን እና ውበትን ያንጸባርቃል።
የምስሉን የመጨረሻ አቀራረብ ለመፍጠር ናሳ የገናን ዛፍ መሰል ምስረታ ለማጉላት የምስል ማሽከርከርን እና መሰረታዊ አርትዖቶችን በመጠቀም አንዳንድ ጥበባዊ ፍቃድን ተጠቀመ። ምስሉ በግምት 150 ዲግሪ ዞሯል, የሾጣጣውን የዛፍ ቅርጽ ጫፍ ወደ ክፈፉ አናት በማዞር. በዛፉ ቅርንጫፎች ውስጥ ትንሽ እርቃን ያለው ንጣፍ በምስሉ ታችኛው ቀኝ ጥግ ላይ ታይቷል, ይህም የበለጠ ሊስተካከል ይችላል.
ይህ የማይታመን የሰማይ ትዕይንት ከፕላኔታችን ባሻገር ያሉትን ስፍር ቁጥር የሌላቸው ድንቆችን ለማስታወስ ያገለግላል። የጠፈርን ስፋት እና ውበት ያጎላል፣ በህዋ ጥልቀት ውስጥ ሊገኙ የሚችሉትን ውስብስብ እና ማራኪ ድንቆችን እንድንደነቅ ያደርገናል። በዚህ ምድር ላይ የበዓል ሰሞንን ስናከብር፣ የአጽናፈ ሰማይን ታላቅነት አስደናቂ ምስክር የሆነውን የኮስሚክ የገና ዛፍ መደነቁን አንርሳ።