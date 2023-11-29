በመጪዎቹ ምሽቶች ሰማይን ያበራሉ ተብሎ የሚጠበቀው ሰሜናዊ መብራቶች

ከናሳ የወጡ አዳዲስ ዘገባዎች የሰሜኑ መብራቶች በምሽት ሰማይ ላይ ሊታዩ በመዘጋጀታቸው ለችግር ላይ መሆናችንን አጋልጠዋል። የሳተላይት ምስሎች በቀጥታ ወደ ምድር የሚሄዱ በርካታ የፀሐይ ፍንጣሪዎችን አግኝተዋል፣ አንድ የተለየ ፍላር ቢያንስ በ1.8 ሚሊዮን ማይል በሰአት አእምሮን በሚጎዳ ፍጥነት ይጓዛል!
እነዚህ የፀሐይ ፍንዳታዎች፣ እንዲሁም ኮሮናል ማስስ ኤጀክሽን (CME) በመባል የሚታወቁት፣ ከምድር ማግኔቶስፌር ጋር መስተጋብር መፍጠር፣ የፀሐይ ኃይልን በመልቀቅ እና በከባቢ አየር ውስጥ ያሉ የተለያዩ አጓጊ ጋዞችን ለምሳሌ ናይትሮጅን እና ኦክሲጅን። ይህ መስተጋብር ብዙውን ጊዜ የሰሜናዊ መብራቶችን አስደናቂ ክስተት ያስከትላል።
ቀድሞውኑ በዚህ ሳምንት፣ በሲኤምኢዎች በተከሰቱት የጂኦማግኔቲክ አውሎ ነፋሶች ምክንያት የሬዲዮ መጥፋት ተከስቷል። የNOAA የጠፈር የአየር ሁኔታ ትንበያ ማእከል ለዲሴምበር 1 የጂኦማግኔቲክ አውሎ ነፋስ ሰዓት አውጥቷል፣ ምክንያቱም 'የሰው በላ CMEs' በሃሙስ ምሽት እስከ አርብ ጥዋት መጀመሪያ ድረስ እንደሚመጣ ይጠብቃል። እነዚህ ሲኤምኢዎች የመዋሃድ እና ኃይለኛ የጂ3-ክፍል ጂኦማግኔቲክ አውሎ ነፋስ የመፍጠር አቅም አላቸው፣ አስደናቂ የመካከለኛ ኬክሮስ አውሮራስን ማምረት ይችላል።
ይህንን የሰማይ ትዕይንት ለማየት ጓጉተው ከሆነ፣ ከሐሙስ ምሽት እስከ አርብ መጀመሪያ ድረስ ሰማያትን በተለይም በሰሜናዊ ክልሎች ውስጥ ለመከታተል ዋናው ጊዜ ነው። የአውሮራዎች ጥንካሬ እና ታይነት በአብዛኛው የተመካው በጂኦማግኔቲክ አውሎ ነፋስ ጥንካሬ ላይ ነው። ስለዚህ፣ Spaceweather.govን በመጎብኘት የቅርብ ጊዜዎቹን ትንበያዎች እና ምልከታዎች ማዘመንዎን ያረጋግጡ።
እነዚህ የተፈጥሮ ብርሃን እንደሚያሳዩት ብርቅዬ ክስተት እንደመሆናቸው መጠን የአጽናፈ ሰማይን ድንቅ ነገሮች ለመመልከት እድሉን ተቀበል እና ፕላኔታችን ከኮስሞስ ጋር ያላትን ጥልቅ ውበት አስቡ።
በተደጋጋሚ የሚጠየቁ ጥያቄዎች (ተየጥ)
የሰሜኑ መብራቶች ምንድ ናቸው?
የሰሜኑ መብራቶች፣ አውሮራ ቦሪያሊስ በመባልም የሚታወቁት በዋነኛነት በዋልታ አከባቢዎች በሌሊት ሰማይ ላይ በቀለማት ያሸበረቁ መብራቶች በመታየት የሚታወቁ ተፈጥሯዊ ክስተት ናቸው። እነዚህ መብራቶች የተከሰቱት ከፀሃይ እና ከምድር መግነጢሳዊ መስክ በተሞሉ ቅንጣቶች መካከል ባለው መስተጋብር ነው።
ለምንድነው የፀሐይ ጨረሮች ጠቃሚ የሆኑት?
የፀሐይ ፍንዳታዎች ከፀሐይ ወለል የሚመነጩ ኃይለኛ የጨረር ፍንዳታዎች ናቸው። እነዚህ ፍንዳታዎች ወደ ምድር ሲመሩ የጂኦማግኔቲክ አውሎ ነፋሶችን ያስነሳሉ እና የሳተላይት ግንኙነትን እና የሃይል መረቦችን ሊያበላሹ ይችላሉ። በተጨማሪም የፀሐይ ጨረሮች በመሬት ከባቢ አየር ውስጥ ጋዞችን ያስነሳሉ፣ ይህም ወደ ሰሜናዊው መብራቶች አስደናቂ እይታ ይመራል።
የሰሜኑን መብራቶች እንዴት በተሻለ ሁኔታ ማየት እችላለሁ?
የሰሜኑ መብራቶችን ለማየት፣ አነስተኛ ብክለት ባለበት ለምሳሌ ከከተማ መብራቶች ርቀው በሚገኙ አካባቢዎች መገኘት አስፈላጊ ነው። እንደ አላስካ፣ ካናዳ፣ አይስላንድ እና ኖርዌይ ካሉ መግነጢሳዊ ምሰሶዎች አቅራቢያ ያሉ ሰሜናዊ ክልሎች ተስማሚ የመመልከቻ ሁኔታዎችን ያቀርባሉ። በተጨማሪም፣ የአውሮራስ ጥንካሬ እና ታይነት ሊለያይ ስለሚችል ትዕግስት እና ጥርት ያለ ሰማይ ወሳኝ ናቸው።
ምንጮች:
– [Spaceweather.com](https://spaceweather.com)