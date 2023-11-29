አስደናቂው የአውሮራ ዳንስ፡ ሰማያትን የሚማርክ ክስተት

አንጸባራቂ እና ማራኪ አውሮራዎች ሰማያትን በሚያስደምሙ በሚሽከረከሩ ሪባኖች በሚያስደንቅ ቀለም ያበራሉ፣ ተመልካቾች የተፈጥሮን ጥበባዊ ትርኢት ያስደንቃሉ። የቅርብ ጊዜ የፀሀይ እንቅስቃሴ የእነዚህን የሰማይ ክስተቶች ማራኪነት አጠንክሮታል፣ ይህም በጂኦማግኔቲክ አውሎ ነፋሶች እና አብረዋቸው የሚመጡትን አስገራሚ የሰሜናዊ ብርሃኖች ጉጉትን ከፍ አድርጓል።
የጠፈር የአየር ሁኔታ ትንበያ ባለሙያዎች እንደሚናገሩት ከሆነ በዚህ ሳምንት መጀመሪያ ላይ ኃይለኛ የኤም-ክፍል የፀሐይ ግርዶሽ ከፍተኛ ድግግሞሽ የሬዲዮ ማጥፋት ክስተት ፈጠረ። የNOAA GOES-19 ሳተላይት ከዚህ ክስተት ጋር የተያያዘውን አስደናቂ የፀሐይ ፍንዳታ ወስዷል። በ NOAA የጠፈር የአየር ሁኔታ ትንበያ ማእከል (SWPC) እንደዘገበው የፍላሬው ተፅእኖ በደቡብ ፓስፊክ ውቅያኖስ ምስራቃዊ ክፍል ላይ የሬድዮ ውድመትን አስከትሏል።
ይህ የቅርብ ጊዜ የፀሐይ እንቅስቃሴ መጨመር ተጨማሪ የኤም-ክፍል የእሳት ቃጠሎዎችን ከፍ አድርጓል, እና ዕድሉ ትንሽ ቢሆንም, በጣም ኃይለኛ የ X-class ፍንዳታዎች ሊከሰቱ ይችላሉ. እነዚህ የፀሐይ ፍንጣሪዎች በጥንካሬያቸው የተከፋፈሉ ናቸው፣ M እና X-class flares እጅግ በጣም ኃይለኛ ሆነው ይመደባሉ። በናሳ እንደተገመተው የኤክስ መደብ ፍላር ከአንድ ቢሊዮን የአቶሚክ ቦምቦች ኃይል ጋር እኩል ሊለቅ ይችላል።
እሑድ የፕላዝማ ደመናዎች ከፀሐይ እየፈነዱ ወደ ምድር ሲወጡ ቢያንስ ሦስት የኮሮናል ጅምላ ማስወጣት (CMEs) መከሰቱን ተመልክቷል። CMEs በተለምዶ የፕላኔታችንን ከባቢ አየር ለመድረስ ከአንድ እስከ ሶስት ቀን ይወስዳል። ብዙ የፀሐይ ፍንዳታዎች ሲከሰቱ, ሊደራረቡ ይችላሉ, ይህም ወደ ተከታታይ የፀሐይ አውሎ ነፋሶች ይመራል.
ትንበያ ሰጪዎች የፀሃይ ቅንጣቶችን የመጀመሪያ ተፅእኖ እሮብ ምሽት ላይ ይጠብቃሉ፣ ተከታዮቹ ሞገዶች በሚቀጥሉት ቀናት ይመጣሉ ተብሎ ይጠበቃል። NOAA የፀሃይ አውሎ ነፋሶችን ክብደት ለመገምገም ከጂ5 እስከ ጂ 1 ያለውን ባለ 5-ነጥብ ደረጃ መለኪያ ይጠቀማል። ሐሙስ የ G1 ደረጃዎች (ትንሽ) የፀሐይ አውሎ ንፋስ እንቅስቃሴን እና አርብ የ G2 ደረጃዎች (መካከለኛ) ሊመሰክሩ ይችላሉ, ተጨማሪዎቹ CMEዎች መገኘታቸው እንዲሰማቸው ያደርጋል.
በየጥ:
ጥ፡- የፀሐይ አውሎ ነፋስ ምንድን ነው?
መ፡ የፀሀይ ማዕበል በፀሃይ ከባቢ አየር ውስጥ የሚፈጠረውን ብጥብጥ የሚያመለክት ሲሆን ይህም ከፍተኛ መጠን ያለው ሃይል የሚለቀቅ ሲሆን ይህም እንደ የፀሐይ ፍሌርስ እና ኮሮናል ጅምላ ማስወጣት (CMEs)። እነዚህ ክስተቶች በምድር የጠፈር አካባቢ እና በቴክኖሎጂ መሠረተ ልማት ላይ የተለያዩ ተጽእኖዎች ሊኖራቸው ይችላል።
ጥ፡- የጂኦማግኔቲክ ማዕበል በምድር ላይ የሚያስከትላቸው ውጤቶች ምንድን ናቸው?
መ: ለአብዛኛዎቹ ግለሰቦች የጂኦማግኔቲክ አውሎ ነፋስ ቀላል ያልሆኑ ውጤቶች አሉት። ነገር ግን፣ በጠንካራ (G3) አውሎ ንፋስ ወቅት፣ የሳተላይት አሰሳ እና ዝቅተኛ ድግግሞሽ የሬዲዮ አሰሳ ስርዓቶች የማያቋርጥ መስተጓጎል ሊያጋጥማቸው ይችላል። የጠፈር መንኮራኩር ኦፕሬተሮች እና ሃይል አቅራቢዎች በNOAA የጠፈር የአየር ሁኔታ ትንበያ ላይ ተመርኩዘው ሊከሰቱ ለሚችሉ ተጽእኖዎች ይዘጋጃሉ።
ጥ፡- የፀሐይ አውሎ ንፋስ ለአውሮራስ መፈጠር አስተዋጽኦ የሚያደርገው እንዴት ነው?
መ፡ የፀሐይ አውሎ ንፋስ ኃይል ያላቸው አተሞች እና ሞለኪውሎች ከምድር ከባቢ አየር ጋር ይጋጫሉ። በውጤቱም ፣ አውሮራስ በመባል የሚታወቁት እንደ ሰሜን ብርሃኖች ያሉ ብሩህ ማሳያዎች ተፈጥረዋል። እነዚህ መነጽሮች በዋነኝነት የሚከናወኑት በመሬት ምሰሶዎች አቅራቢያ ቢሆንም ኃይለኛ የፀሐይ አውሎ ነፋስ አልፎ አልፎ ወደ ዝቅተኛ የኬክሮስ መስመሮች ሊያመጣቸው ይችላል።
በጥር እና በጥቅምት 2024 መካከል የሚጠበቀው ከፍ ያለ የፀሀይ እንቅስቃሴ ጊዜ ፀሀይ ወደ ፀሀይ ከፍተኛ ስትሄድ፣ ተጨማሪ የጂኦማግኔቲክ አውሎ ነፋሶች እና ተያያዥ አውሮራ ክስተቶች ይጠበቃሉ። የNOAA የጠፈር የአየር ሁኔታ ትንበያ ባለሙያዎች የፀሐይን ባህሪ በትጋት ይከታተላሉ እና የላቁ ሞዴሎችን በመቅጠር የፀሐይ ቅንጣቶች በምድር ከባቢ አየር ውስጥ እንደሚመጡ ለመተንበይ፣ የጠፈር መንኮራኩር ኦፕሬተሮችን እና የሃይል አቅራቢዎችን ለማዘጋጀት ይረዳሉ። ስለ አውሮራ ውዝዋዜ መመስከር ለተፈጥሮ አለም ውበት እና ሃይል የማይረሳ ምስክር ነው።