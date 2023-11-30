ማርስ፡ በአቧራማ ጎረቤታችን ላይ የቀዘቀዘውን የካርቦን ዳይኦክሳይድ “የበረዶ ዝናብ” ማግኘት

ናሳ በቅርቡ ይፋ ያደረገው የማርስ ፓኖራሚክ ምስሎች ሳይንቲስቶች ስለ ጎረቤታችን ፕላኔታችን አስደናቂ እይታ ሰጥቷቸዋል። ከምድር በረዶ በተለየ፣ ማርስ ልዩ የሆነ ክስተት አጋጥሟታል - በረዶ የሚመስል የቀዘቀዘ ካርቦን ዳይኦክሳይድ። ይህ እጅግ አስደናቂ ግኝት በማርስ ከባቢ አየር ላይ አዳዲስ ግንዛቤዎችን ይሰጣል፣ ይህም የጠፈር ወዳጆችን ምናብ ይማርካል።
በሜይ 9 በቴርማል ልቀት ኢሜጂንግ ሲስተም (THEMIS) ካሜራ የተቀረፀው እነዚህ ምስሎች ከዳመና እና ከአቧራ ሽፋን በታች ያለውን የማርያን መልክዓ ምድር ያሳያሉ። የክምችቱ አንድ አስደናቂ ገጽታ ከሶስት ቻናሎች የኢንፍራሬድ መረጃን የሚያጣምረው የውሸት ቀለም የተቀናጀ ምስል ነው። ይህ ስብጥር በማርስ ከባቢ አየር ውስጥ የውሃ-በረዶ ደመና እና አቧራ መኖሩን ያጎላል፣ ይህም ስለ ማርስ ግልጽ እና አስደናቂ እይታን ያሳያል።
ከዚህም በላይ ምስሎቹ አስደናቂውን የምስራቅ ሄላስ ተፋሰስን ጨምሮ የተለያዩ የማርስን ጉልህ ስፍራዎች ያሳያሉ። ጥንታዊ እና ግዙፍ፣ ይህ የተፅዕኖ ተፋሰስ ከ1,000 ማይሎች በላይ የሚዘልቅ ሲሆን ይህም በቀይ ፕላኔት ላይ ትልቁ ያደርገዋል። በጥቁር እና በነጭ በተዋበ መልኩ የተያዙት በግዙፉ ሰፊ የውሸት ጉድጓዶች፣ ልዩ ባህሪያት እና ስስ ደመናዎች ውስጥ።
የሚገርመው, እነዚህ ምስሎች ከማርስ ወለል በላይ ያቀርባሉ; በተጨማሪም የማርስን ሁለት ጨረቃዎች ያካትታሉ, አንደኛው ፎቶ ነው. በተከታታይ በሚያምሩ አኒሜሽን ምስሎች ፎቶግራፍ የተነሳችው ይህች ጨረቃ ማርስን ስለሚያካትት ውስብስብ የሰማይ ዳይናሚክስ ያለንን ግንዛቤ ያሳድጋል።
ነገር ግን፣ ይህን ልዩ የእይታ ልምድ መፍጠር ከራሱ ችግሮች ስብስብ ጋር መጣ። እ.ኤ.አ. በ 2001 በማርስ ኦዲሴይ ምህዋር ላይ ያለው ቋሚ ካሜራ ብዙውን ጊዜ ወደ ማርቲያን ወለል ያመላክታል። ሳይንቲስቶች ይህንን ውሱንነት ለመቅረፍ መላውን ምህዋር በ90 ዲግሪ አካባቢ በማዞር የአድማስ እይታን ለማየት አስችለዋል። ይህ ማስተካከያ የሶላር ፓነሎች በኃይል መያዛቸውን እና መሳሪያው ምንም ጉዳት እንደሌለው ለማረጋገጥ ከፍተኛ ትኩረትን ይጠይቃል። በጊዜያዊነት በቡድኑ እና በጠፈር መንኮራኩሮች መካከል ያለውን ግንኙነት ቢገታም፣ የተሳካው ማስተካከያ ታሪካዊ የምስሎች ስብስብ አስገኝቷል።
የኦዲሲ ተልዕኮን የ22 ዓመታት ጉዞ ስናከብር፣ ስለ ማርስ በተሰበሰበው የእውቀት ሀብት መደነቃችንን እንቀጥላለን። የናሳ የማያወላውል ፍለጋ ቁርጠኝነት ስለ ቀይ ፕላኔት ያለንን ግንዛቤ ቀይሮታል፣ ይህም ማርስን ማለቂያ የለሽ የማራኪነት ምንጭ እንዲሆን ወደ ባዕድ መልክዓ ምድሮች እና የአየር ሁኔታ ሁኔታዎች መስኮት አቅርቧል።
ተደጋጋሚ ጥያቄዎች
1. በማርስ ላይ "የበረዶ ዝናብ" መንስኤው ምንድን ነው?
በማርስ ላይ ያለው "የበረዶ ዝናብ" በውሃ ላይ የተመሰረተ ሳይሆን በካርቦን ዳይኦክሳይድ ላይ የተመሰረተ ነው. የቀዘቀዘ ካርቦን ዳይኦክሳይድ፣ ደረቅ በረዶ በመባል የሚታወቀው፣ በረዶ የሚመስሉ የከባቢ አየር ደመናዎችን ይፈጥራል፣ ይህም በቀይ ፕላኔት ላይ ልዩ የእይታ እይታን ይፈጥራል።
2. ፓኖራሚክ ምስሎች እንዴት ተያዙ?
የማርስ ፓኖራሚክ ምስሎች በ 2001 Mars Odyssey orbiter ላይ በናሳ የሙቀት ልቀት ኢሜጂንግ ሲስተም (THEMIS) ካሜራ ተይዘዋል ። የማርስን አድማስ አዲስ እይታ ለማቅረብ ካሜራው በግምት በ90 ዲግሪ ዞሯል ። ይህ ማስተካከያ ሳይንቲስቶች የመሬት ገጽታውን የጎን እይታ እንዲይዙ አስችሏቸዋል, ይህም አስደናቂ የምስሎች ስብስብ አስገኝቷል.
3. የምስራቅ ሄላስ ተፋሰስ ጠቀሜታ ምንድነው?
በማርስ ላይ ያለው የምስራቅ ሄላስ ተፋሰስ ከ1,000 ማይሎች በላይ ስፋት ያለው ትልቁ ጥንታዊ ተፋሰስ ነው። ስለ ቀይ ፕላኔት ጂኦሎጂካል ታሪክ እና የከባቢ አየር ተለዋዋጭነት ጠቃሚ ግንዛቤዎችን የሚሰጡ ጉድጓዶችን፣ ልዩ ባህሪያትን እና የደመና ፍንጮችን ይዟል።