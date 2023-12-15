የናሳ SWOT ተልዕኮ በአለም አቀፍ የውሃ ዳሰሳ ውስጥ ከሚጠበቀው በላይ ይበልጣል

ማጠቃለያ፡ የናሳ Surface Water and Ocean Topography (SWOT) ሳተላይት በአለም አቀፍ ደረጃ የምድርን የውሃ ላይ ጥናት ከሚጠበቀው በላይ መሆኑን የፕሮጀክት ሳይንቲስት ሊ-ሉንግ ፉ ተናግረዋል። ዋናው መሣሪያ የካ-ባንድ ራዳር ኢንተርፌሮሜትር ወዲያውኑ ግልጽ እና ትክክለኛ የውቅያኖስ ምልከታዎችን ሰጥቷል። ሌሎች የምድር-ምልከታ ዳሳሾች እንዲሁ በጥሩ ሁኔታ ሠርተዋል ፣በአሜሪካ የጂኦፊዚካል ዩኒየን ውድቀት ስብሰባ ላይ ከናሳ ተመራማሪዎች አድናቆት አግኝተዋል። የ SWOT የተሻሻለ አፈጻጸም በትናንሽ ሀይቆች እና ወንዞች ውስጥ ያለውን የውሃ መጠን ለመከታተል ያስችላል።
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የናሳ SWOT ተልዕኮ የምድርን ውሃ በመቆጣጠር ረገድ የሚጠበቁትን ሰባበረ
የምድርን የገጽታ ውሃ ለመቃኘት የታለመው የናሳ የ SWOT ተልእኮ ከመጀመሪያው ከሚጠበቀው በላይ እጅግ የላቀ በመሆኑ ሳይንቲስቶች በተልዕኮው ስኬት ተደንቀዋል። ዋናውን መሳሪያ ካነቃ በቀናት ውስጥ የካ-ባንድ ራዳር ኢንተርፌሮሜትር በጋራ NASA-French Space Agency CNES SWOT ሳተላይት ላይ መሐንዲሶች ባልተለመደ መልኩ ግልጽ እና ትክክለኛ የሆኑ የባህር ላይ ከፍታ ምስሎችን ማንሳት ችለዋል።
የፕሮጀክት ሳይንቲስት ሊ-ሉንግ ፉ ለእሱ የቀረቡት ምስሎች አንድ ዓይነት ጭካኔ የተሞላበት ቀልድ እንደሆኑ በማሰብ የመነሻውን አለማመን ገልጿል። የተሻሻለ የውሂብ ጥራት ለማግኘት ስልተ ቀመሮችን ለማጣራት በተለምዶ ወራት ስለሚፈጅ ከፍተኛ ጥራት ያለው መረጃን በማግኘት ረገድ የተፋጠነው እድገት ያልተጠበቀ ነበር። ሆኖም፣ የ SWOT Ka-band Radar Interferometer ወዲያውኑ ግልጽ እና ትክክለኛ የውቅያኖስ ምልከታዎችን ሰጥቷል።
የ SWOT ተልዕኮ የላቀ ብቻ ሳይሆን ሌሎች የምድር-ምልከታ ዳሳሾችም አስደናቂ አፈጻጸም አሳይተዋል። የናሳ የትሮፖስፈሪክ ቅንብር ፕሮግራም ሥራ አስኪያጅ ባሪ ሌፈር እንዳሉት የትሮፖስፈሪክ ልቀቶች ክትትል ኦቭ ብክለት ዳሳሽ “በሚታመን ሁኔታ በጥሩ ሁኔታ እየሰራ ነው። በተጨማሪም፣ በአለም አቀፉ የጠፈር ጣቢያ ላይ ያለው የምድር ወለል ማዕድን አቧራ ምንጭ ምርመራ ስፔክትሮሜትር ቀድሞ ከሚጠበቁት ሁሉ አልፏል።
ቢሆንም፣ የ SWOT ተልዕኮ ምስጋና በአሜሪካ ጂኦፊዚካል ዩኒየን ውድቀት ስብሰባ ላይ ከቀረቡት ስኬቶች መካከል ጎልቶ ታይቷል። የአራት የናሳ ተልእኮዎች አካል የሆነው ፉ የ SWOT ልዩ አፈጻጸምን አላሰበም። በውቅያኖስ ጥናት በኩል፣ SWOT ፈጣን ስኬት አሳይቷል፣ የሃይድሮሎጂ አፕሊኬሽኖች ደግሞ የውሂብ ሂደትን ለማሻሻል ተጨማሪ የሶፍትዌር ልማት ያስፈልጋቸዋል።
የ SWOT አስደናቂ አፈፃፀም ተመራማሪዎች በመጀመሪያ ከተጠበቀው በላይ በጣም ትናንሽ ሀይቆች እና ወንዞች ውስጥ ያለውን የውሃ መጠን እንዲቆጣጠሩ ያስችላቸዋል። ከመጀመሩ በፊት፣ SWOT እስከ 6 ሄክታር የሚደርሱ ሐይቆችን መመልከት ይችላል ተብሎ ይጠበቃል። ነገር ግን፣ የሳተላይቱ የተሻሻለ አቅም በመኖሩ፣ ተመራማሪዎች አሁን ወደ 6 ሚሊዮን የሚጠጉ ሀይቆችን አንድ ሄክታር ያክል ክትትል ለማድረግ ተስፋ አድርገዋል። SWOT የምድርን የገጽታ ውሃ ለመረዳት ለሚያደርጉት አስተዋጽዖ ከዚህ በፊት ታይቶ የማይታወቅ እድሎች ከፊታችን ይጠበቃሉ።