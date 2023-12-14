የናሳ ፅናት ሮቨር በማርስ ላይ የጥንታዊ ህይወት እምቅ እድልን አገኘ

የናሳ ፐርሴቨራንስ ሮቨር በቀይ ፕላኔት 1,000ኛ የማርያን ቀን አክብሯል። በተልዕኮው ወቅት, ሮቨር በመንገዱ ላይ ጠቃሚ የሆኑ ናሙናዎችን በማግኘቱ ጥንታዊውን የወንዝ እና የሐይቅ ስርዓት ቃኝቷል. የቅርብ ጊዜ ግኝቶች ያለፈ ሀይቅ እና ህይወትን ሊደግፉ የሚችሉ የአካባቢ ሁኔታዎች ማስረጃዎችን ያመለክታሉ።
ከተሰበሰቡት ናሙናዎች አንዱ "የሌፍሮይ ቤይ" በመባል የሚታወቀው እጅግ በጣም ብዙ የሆነ ጥሩ ጥራጥሬ ያለው ሲሊካ ይዟል, እሱም በምድር ላይ ጥንታዊ ቅሪተ አካላትን ለመጠበቅ ይታወቃል. "ኦቲስ ፒክ" የተባለ ሌላ ናሙና ከፍተኛ መጠን ያለው ፎስፌት ይይዛል, ይህም ብዙውን ጊዜ እንደምናውቀው ከህይወት ጋር የተያያዘ ነው. ሁለቱም ናሙናዎች በካርቦኔት የበለፀጉ ናቸው, ይህም ዓለቱ በሚፈጠርበት ጊዜ ስለ አካባቢያዊ ሁኔታዎች ግንዛቤን ይሰጣል.
ጀዜሮ ክሬተር፣ ጽናት እየዳሰሰበት ያለው፣ ከዚህ ቀደም ትልቅ ሀይቅ መኖሩን የሚጠቁም ዴልታ በመኖሩ እንደ ማረፊያ ቦታ ተመረጠ። የጉድጓድ ጂኦሎጂካል ታሪክ በሚስዮን ቡድን አንድ ላይ ተሰብስቧል፣ይህም የጉድጓድ መፈጠሩን ከበርካታ አመታት በፊት በአስትሮይድ ተጽዕኖ ያሳየ ነው። ከጊዜ በኋላ ወንዝ እና ጥልቀት የሌለው ሀይቅ ተፈጠረ, ይህም የጥንት ህይወት ምልክቶችን ለመጠበቅ ምቹ ሁኔታዎችን ፈጠረ.
በPerseverance የተሰበሰቡት ናሙናዎች በናሳ እና በአውሮፓ የጠፈር ኤጀንሲ የጋራ ጥረት የማርስ ናሙና የመመለሻ ዘመቻ አካል በመሆን በልዩ የብረት ቱቦዎች ውስጥ ተከማችተዋል። እነዚህን ናሙናዎች ወደ ምድር ማምጣት ሳይንቲስቶች የላቀ የላብራቶሪ መሳሪያዎችን በመጠቀም በጥልቀት እንዲመረምሩ ያስችላቸዋል።
በ Perseverance የተደረጉ ግኝቶች ስለ ማርስ ጂኦሎጂካል ታሪክ እና የጥንት ህይወት ምልክቶችን እንድንረዳ ከፍተኛ አስተዋፅዖ አድርገዋል። የቀይ ፕላኔትን አቅም ለአለፉት ፍጥረታት መኖሪያነት ያጎላሉ እና ከመሬት በላይ የመኖር እድልን በተመለከተ አስገራሚ ጥያቄዎችን ያነሳሉ።
ተልእኮው በሚቀጥልበት ጊዜ ሳይንቲስቶች ስለ ፕላኔቷ ያለፈ ታሪክ እና ህይወትን የመደገፍ አቅም ያላቸውን ምስጢሮች ለመክፈት በማሰብ ከሮቨር ማርስ ፍለጋ ተጨማሪ ግንዛቤዎችን በጉጉት ይጠብቃሉ።