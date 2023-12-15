የኩዊንስ ዩኒቨርስቲ ተማሪዎች የመሬት አቀማመጥ ሙከራን ያካሂዳሉ

ማጠቃለያ፡ በአለም አቀፉ የጠፈር ጣቢያ ላይ ፈር ቀዳጅ የሳይንስ ሙከራ ለማድረግ ከኩዊንስ ዩኒቨርሲቲ የተማሪዎች ቡድን በናሳ ተመርጧል። በሶስተኛ አመት የጤና ሳይንስ ተማሪ ኮል ሙንሮ የሚመራው ሙከራው ማይክሮግራቪቲ በእጽዋት ፕሮቲኖች ላይ ያለውን ተጽእኖ እና የአንቲባዮቲኮችን ውጤታማነት ለማሳደግ ያላቸውን አቅም ይመረምራል። ተማሪዎቹ ራሳቸው ወደ ጠፈር ባይጓዙም፣ ሙከራው የሚከናወነው በጠፈር ጣቢያው በጠፈር ተጓዦች ነው። አስፈላጊው መሳሪያ ወደ አይኤስኤስ ከተሰጠ በኋላ ጅምርው በፀደይ መጨረሻ ላይ ይካሄዳል ተብሎ ይጠበቃል። ሙከራው ከተጠናቀቀ በኋላ ቡድኑ ናሙናዎቹን በምድር ላይ ይመረምራል። የጠፈር ጉዞ ተወዳጅነትን እያገኘ ሲሄድ ይህ እጅግ በጣም ጠቃሚ ምርምር ከከባቢ አየር በላይ ያለውን ህይወት ለማሻሻል አስተዋፅኦ ሊያደርግ ይችላል.
በአስደናቂ ሁኔታ፣ ከኩዊንስ ዩኒቨርሲቲ ጎበዝ ተማሪዎች ቡድን በአለም አቀፉ የጠፈር ጣቢያ ላይ ያልተለመደ የሳይንስ ሙከራ እንዲያካሂድ በናሳ ተመርጧል። ከሌሎች ሁለት የመጨረሻ እጩዎች ብልጫ ያለው የቡድኑ ሀሳብ ለፈጠራ አቀራረቡ እና ለሚያሳድረው ተጽእኖ ጎልቶ ታይቷል።
በሶስተኛ አመት የጤና ሳይንስ ተማሪ በኮል ሙንሮ የሚመራ ሙከራው ማይክሮግራቪቲ በእጽዋት ፕሮቲኖች ላይ ያለውን ተጽእኖ ለመቃኘት ያለመ ነው። ይህ ጥናት ሌክቲን በመባል የሚታወቁት እነዚህ ፕሮቲኖች በምድራዊም ሆነ በህዋ ላይ ያሉ አንቲባዮቲኮችን ውጤታማነት ለማሳደግ ያላቸውን ችሎታ ላይ ብርሃን ያበራል። ሳይንቲስቶች ሌክቲኖች በጠፈር ውስጥ ካሉ ባክቴሪያዎች ጋር እንዴት እንደሚዋጉ በመረዳት የጠፈር ተጓዦችን በተልዕኳቸው ጊዜ ጤናቸውን ለመጠበቅ ስልቶችን ማዳበር ይችላሉ።
ምንም እንኳን የኩዊንስ ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች በግላቸው የቦታውን አስደናቂ ነገር ባያጣጥሙም ሙከራቸው በአለም አቀፉ የጠፈር ጣቢያ ላይ በጠፈር ተጓዦች ነው የሚካሄደው። ለሙከራው አስፈላጊው መሳሪያ በፀደይ መጨረሻ ላይ ለጠፈር ጣቢያው ዒላማ በሆነ የጭነት በረራ ላይ እንዲጀመር ተይዟል። ጠፈርተኞቹ ወደ ጠፈር ከገቡ በኋላ ሙከራውን ያካሂዳሉ እና ለተጨማሪ ትንታኔ ናሙናዎችን ይሰበስባሉ።
ሲጠናቀቅ፣ ናሙናዎቹ በዲስከቨሪ ላብስ ውስጥ የቅርብ ምርመራ ለማድረግ በዲያን ቶማልቲ፣ የኮርሱ ተባባሪ አስተማሪ ወደ ምድር ይመለሳሉ። ይህ የተጠናከረ ትንታኔ ሳይንቲስቶች በማይክሮግራቪቲ ውስጥ የእጽዋት ፕሮቲኖች ባህሪ ላይ ጠቃሚ ግንዛቤዎችን እንዲከፍቱ ይረዳቸዋል ፣ ይህም በፕላኔታችን ውስጥ እና ከዚያ በላይ ለአለም አቀፍ የጤና እንክብካቤ እድገት አስተዋፅ contrib ያደርጋል።
የጠፈር ጉዞ ለሳይንስ ብቻ ሳይሆን ለመዝናኛ ተግባራትም በስፋት እየተስፋፋ ሲመጣ፣እንዲህ ያሉ ሙከራዎች ከፕላኔታችን ከባቢ አየር ውጭ ያለውን የህይወት ጥራት ለማሻሻል አስደናቂ ተስፋ አላቸው። የኩዊንስ ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች ፈር ቀዳጅ ጥናት የጠፈር ሚስጥራቶችን ለመፍታት እና የረዥም ጊዜ የጠፈር ጉዞ ተግዳሮቶች ላይ ፈጠራ መፍትሄዎችን ለማግኘት አስደሳች እርምጃ ነው።