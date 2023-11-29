በፍፁም ስምምነት ውስጥ ስድስት ፕላኔቶች ሲደንሱ ተገኝተዋል

ሳይንቲስቶች በኮከባቸው ዙሪያ በተመሳሰለ ዳንስ ውስጥ የሚሳተፉ ስድስት ፕላኔቶች ላይ አስደናቂ የሆነ ግኝት አድርገዋል። ይህ ግኝት በራሳችን ሥርዓተ ፀሐይ ውስጥ ስላለው የእንቅስቃሴ ዘይቤ አጓጊ ጥያቄዎችን ይፈጥራል። ከመሬት 100 የብርሀን አመታት ይርቃል በኮማ በረኒሴስ ህብረ ከዋክብት ውስጥ የሚገኙት እነዚህ ፕላኔቶች ከፀሀያችን በመጠኑ ያነሰ ኮከብ ይዞራሉ።
በእኛ ሥርዓተ ፀሐይ ውስጥ ካሉት ፕላኔቶች በተለየ እነዚህ አዲስ የተገኙ የሰማይ አካላት የተለዩ ባህርያትን ያሳያሉ እና በአንድነት ይንቀሳቀሳሉ። የእያንዳንዱ ፕላኔት ምህዋር ቆይታ ከቀጣዩ ፕላኔት ምህዋር ጋር በትክክለኛ ጥምርታ የተቆራኘ ነው። ተመራማሪዎቹ ይህንን ውስብስብ ዝግጅት እንደ ሬዞናንስ ይጠቅሳሉ. በሚያስደንቅ ሁኔታ ይህ የፕላኔቶች ውቅር በቢሊዮኖች ለሚቆጠሩ ዓመታት ጸንቷል.
ከቺካጎ ዩኒቨርሲቲ የጥናቱ ተባባሪ ደራሲ የሆኑት ዶክተር ራፋኤል ሉክ ሬዞናንስ በፕላኔቶች ስርዓቶች ውስጥ የተለመደ ክስተት መሆን እንዳለበት ያስረዳሉ። ፕላኔቶች ሲፈጠሩ እና የስበት ሃይሎች ወደ ጨዋታ ሲገቡ፣ በተፈጥሯቸው በሚያስተጋባ ቅጦች ውስጥ ይወድቃሉ። ይሁን እንጂ፣ ስድስት ፕላኔቶችን የሚያካትተው እንዲህ ያለው የተብራራ ሬዞናንስ፣ ብርቅ ነው። በአሁኑ ጊዜ፣ ከተስተዋሉ የፕላኔቶች ስርዓቶች ውስጥ 1% ያህሉ ብቻ ሬዞናንስ ያሳያሉ፣ እና እንዲያውም ያነሱት በእነዚህ አዲስ የተገኙ ፕላኔቶች የሚታየውን የተቀናጀ እንቅስቃሴ ውስብስብነት ያሳያሉ።
የዚህ እጥረት ምክንያት እንደ ተመራማሪዎቹ ገለጻ፣ እንደ ራሳችን የፕላኔቶችን ስርዓቶች ምህዋር በሚያውኩ ክስተቶች ላይ ነው። የጁፒተር እና የሳተርን አፈጣጠር ወይም የሜትሮይት ተጽእኖ የፕላኔቶችን እንቅስቃሴ ሊያዛባ ይችላል። እነዚህ ረብሻዎች ብዙውን ጊዜ ሬዞናንስ እንዳይይዝ ይከላከላሉ.
እነዚህ ኢንተርስቴላር ዳንሰኞች ከ170°C እስከ 650°C የሚደርስ የሙቀት መጠን አጋጥሟቸው ኮከባቸውን በቅርብ ርቀት ይዞራሉ። ዲያሜትሮች ከመሬት ከሁለት እስከ ሶስት እጥፍ የሚበልጡ፣ ግን ከኔፕቱን ያነሱ፣ “ንዑስ-ኔፕቱን” ተብለው ተመድበዋል። ምንም እንኳን የእነዚህ ፕላኔቶች ስብስብ ምስጢር ቢሆንም ሳይንቲስቶች በሃይድሮጂን እና በሂሊየም የተሸፈነ ጠንካራ እምብርት ከሮክ, ከበረዶ ወይም ከብረት የተሰራ ነው ብለው ይጠራጠራሉ.
የሥነ ፈለክ ተመራማሪዎች እነዚህን ስድስት ንዑስ-ኔፕቱንስ በማጥናት ለፕላኔቶች ልዩነት አስተዋጽኦ የሚያደርጉትን ምክንያቶች ለመመርመር ልዩ እድል ሰጥቷቸዋል. ከሌሎች የፕላኔቶች ስርዓቶች በተለየ ይህ ስርዓት ቁጥጥር የሚደረግበት አካባቢን ያቀርባል, ይህም ተመራማሪዎች ለምን እና እንዴት ፕላኔቶች በመጠን, በሙቀት እና በጅምላ እንደሚለያዩ እንዲመረምሩ ያስችላቸዋል.
የተመሳሰለው የምህዋር ዳንስ መገኘት የተቻለው በናሳ በሚሰራው ትራንዚቲንግ ኤክስፖፕላኔት ሰርቬይ ሳተላይት (TESS) ሲሆን በብሩህነት ውስጥ ያሉ ፕላኔቶች ከኮከቡ ፊት ለፊት የሚያልፉ ፕላኔቶችን በማሳየት ነው። ከአውሮፓ የጠፈር ኤጀንሲ ባህሪይ ኤክስፖፕላኔት ሳተላይት (CHEOPS) የተገኘው ተጨማሪ መረጃ የፕላኔቶችን ምህዋሮች ትክክለኛ ሬሾ አረጋግጧል።
ይህ እጅግ አስደናቂ ጥናት ከራሳችን በላይ የፕላኔቶችን ስርዓት እንቆቅልሽ ለመፈተሽ ብዙ አዳዲስ እድሎችን ይከፍታል። ኔቸር በተሰኘው ጆርናል ላይ የታተሙት ግኝቶች ስለ ፕላኔቶች ተለዋዋጭነት ያለን ግንዛቤ ላይ ለውጥ እንደሚያመጡ እና በመላው ዩኒቨርስ ውስጥ የፕላኔቶች ስርዓቶች አመጣጥ እና ዝግመተ ለውጥ ላይ ብርሃንን ይፈጥራል ተብሎ ይጠበቃል።
በተደጋጋሚ የሚጠየቁ ጥያቄዎች (ተየጥ)
1. ፕላኔቶች በድምፅ መንቀሳቀስ ማለት ምን ማለት ነው?
ሬዞናንስ በአንድ ሥርዓት ውስጥ ባሉ በርካታ ፕላኔቶች ምህዋር መካከል ያለውን ውስብስብ ግንኙነት ያመለክታል። በዚህ ሁኔታ አንድ ፕላኔት ኮከቡን ለመዞር የሚፈጀው ጊዜ ከቀጣዩ ፕላኔት ምህዋር ቆይታ ጋር በተመጣጣኝ ሬሾ ጋር የተያያዘ ነው። ይህ ሬዞናንስ በፕላኔቶች መካከል የተመሳሰለ ዳንስ መሰል እንቅስቃሴን ያሳያል።
2. ለምንድነው ከተስተዋሉ የፕላኔቶች ስርዓቶች 1% ብቻ ሬዞናንስ የሚያሳዩት?
አብዛኛዎቹ የፕላኔቶች ስርዓቶች እንደ ግዙፍ ፕላኔቶች መፈጠር ወይም በሜትሮይትስ ተጽእኖዎች ያሉ ረብሻ ክስተቶችን ያጋጥማቸዋል። እነዚህ ረብሻዎች በፕላኔቶች ምህዋር ላይ ልዩነቶችን ሊያስከትሉ ይችላሉ፣ ይህም ሬዞናንስ እንዳይፈጠር እና እንዳይቀጥል ይከላከላል።
3. "ንዑስ-ኔፕቱንስ" ምንድን ናቸው?
“ንዑስ ኔፕቱንስ” ከምድር ከሁለት እስከ ሶስት እጥፍ ዲያሜትሮች ያሏቸው ግን ከኔፕቱን ያነሱ የኤክሶፕላኔቶች ምድብ ናቸው። በመሬት እና በኔፕቱን መካከል በሚወድቅ በትንሽ መጠን እና ስብጥር ተለይተው ይታወቃሉ።
4. እነዚህ ፕላኔቶች የተገኙት እንዴት ነው?
የእነዚህ የተመሳሰሉ ፕላኔቶች መገኘት የተቻለው በናሳ ትራንዚቲንግ ኤክስፖፕላኔት ሰርቬይ ሳተላይት (TESS) ነው። ሳተላይቱ በኮከብ ብሩህነት ውስጥ በየጊዜው ጠልቀው ሲገቡ ፕላኔቶች ከፊት ለፊታቸው ማለፋቸውን ያሳያል። ተጨማሪ ምልከታዎች የአውሮፓ የጠፈር ኤጀንሲ ባህሪይ ኤክስኦፕላኔት ሳተላይት (CHEOPS) የፕላኔቶችን ምህዋር ሬሾን አረጋግጠዋል።