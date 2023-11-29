ስለ ፕላኔታዊ ስርዓቶች አዲስ ግንዛቤዎች፡ የተንዛዙ የምሕዋር እንቆቅልሾችን መፍታት

የፕላኔቶች ሥርዓቶች አፈጣጠር እና ዝግመተ ለውጥ የሥነ ፈለክ ተመራማሪዎችን ለረጅም ጊዜ ሲያስደምሙ ቆይተዋል፣ እና በትንሹ የተዘበራረቁ ምህዋር ያላቸው አስገራሚ ክስተት ሳይንቲስቶችን ለብዙ አሥርተ ዓመታት ግራ እንዲጋቡ አድርጓል። በተለምዶ እነዚህ ዘንበል ያሉ ምህዋሮች እንደ ፕላኔቶች ወይም በአጎራባች ኮከቦች መካከል ያሉ የስበት መስተጋብር የመሰሉ የውጭ ኃይሎች ውጤቶች እንደሆኑ ይታመን ነበር። ነገር ግን፣ በዬል ዩኒቨርሲቲ የተካሄደው ቀዳሚ ጥናት ይህን ተስፋፍቶ ያለውን ንድፈ ሐሳብ በመሞገት እና ስለምህዋሮች አመጣጥ አዲስ ብርሃን ፈንጥቋል።
ከተፈጠሩበት ጊዜ ጀምሮ ያልተረበሹትን ንፁህ ባለ ብዙ ፕላኔት የፀሐይ ስርአቶችን በጥንቃቄ በመመርመር የዬል የስነጥበብ እና ሳይንሶች ፋኩልቲ ተመራማሪዎች አስደናቂ ግኝት አግኝተዋል። ፕላኔቶች የምሕዋር ጊዜያቸው ትክክለኛ የኢንቲጀር ሬሾን የሚያሳዩበት ቅርብ-ሬዞናንስ ሲስተሞች የፕላኔቶችን የዝግመተ ለውጥ ሚስጥሮች በማውጣት ረገድ ወሳኝ ሚና እንደሚጫወቱ ተገንዝበዋል። ይህ ውቅር በሶላር ሲስተም እድገት የመጀመሪያ ደረጃዎች ውስጥ የተለመደ ነው ተብሎ ይታመናል ነገር ግን በበሰሉ ስርዓቶች ውስጥ በአንጻራዊ ሁኔታ ሲታይ በጣም አናሳ ነው።
ጥናቱ በተጨማሪም በእነዚህ በደንብ በተጠበቁ የፀሀይ ስርአቶች ውስጥ እንኳን ፕላኔቶች እስከ 20 ዲግሪ የሚደርስ የምህዋር ዘንበል ሊይዙ እንደሚችሉ አረጋግጧል። የበለጠ ለመመርመር ሳይንቲስቶች በ TOI-2202 b ላይ ያተኮሩ ሲሆን “ሞቃታማ ጁፒተር” ፕላኔት በፀሀይ ስርዓት ውስጥ ከምድር አጭር የምህዋር ጊዜ ጋር። ምህዋርዋን ከናሳ ኤክስፖፕላኔት መዝገብ ቤት መረጃ ጋር በማነፃፀር፣ የተለመደው የፕላኔቶች ዘንበል እስከ 20 ዲግሪ መድረሱን፣ TOI-2202 b ከከፍተኛ ዝንባሌዎች አንዱን ያሳያል።
እነዚህ ግኝቶች የቀደምት ሥርዓተ ፀሐይ አፈጣጠር ተለዋዋጭነት ላይ ጠቃሚ ግንዛቤዎችን ይሰጣሉ እና የራሳችን ሥርዓተ ፀሐይ ልዩ በሆነው ምህዋሩ ልዩ ነው የሚለውን አስተሳሰብ ውድቅ ያደርጋሉ። ረዳት ፕሮፌሰር ማሌና ራይስ እንዳብራሩት፣ “አረጋጋጭ ነው። እጅግ በጣም እንግዳ የሆነ የፀሐይ ስርዓት እንዳልሆንን ይነግረናል። ይህ ራሳችንን በሚያስደስት ቤት መስታወት ውስጥ እንደማየት እና ከጽንፈ ዓለሙ ትልቅ ገጽታ ጋር እንዴት እንደምንስማማ እንደማየት ነው።
ከዚህም በላይ ይህ ምርምር ከጁፒተር ጋር በሚመሳሰሉ አጭር የምሕዋር ጊዜዎች በጋዝ-ግዙፍ ፕላኔቶች ተለይተው የሚታወቁትን "ሙቅ" የጁፒተር ስርዓቶችን ለመመርመር ሰፋ ያለ አንድምታ አለው. ራይስ እና ቡድኗ እነዚህ ስርዓቶች ለምን በከፍተኛ ሁኔታ የተዘበራረቁ ምህዋሮችን እንደሚያሳዩ እና ከተወለዱ ጀምሮ በተፈጥሮ የተገኙ ወይም በጊዜ ሂደት የተገኙ መሆናቸውን ለመረዳት አላማ አላቸው።
የሳይንስ ሊቃውንት የተዘበራረቁ ምህዋርን እንቆቅልሾችን በመፍታት እና የፕላኔቶችን የዝግመተ ለውጥ ተለዋዋጭነት በመግለጥ የአጽናፈ ዓለማችንን ውስብስብ አሰራር እና በውስጡ ያለንን ቦታ ለመረዳት የበለጠ እየተቃረቡ ነው።
በተደጋጋሚ የሚጠየቁ ጥያቄዎች (ተየጥ)
በፕላኔቶች ስርዓቶች ውስጥ ቅርብ-ሬዞናንስ ምንድን ናቸው?
ቅርብ ሬዞናንስ ሲስተምስ ሁለት ወይም ከዚያ በላይ ፕላኔቶች የምሕዋር ወቅቶችን የሚያሳዩበት የፕላኔቶች ስርዓቶችን የሚያመለክቱት በቅርበት የኢንቲጀር ሬሾ ውስጥ ነው። እነዚህ አወቃቀሮች ስለ ፕላኔታዊ ሥርዓቶች ዝግመተ ለውጥ ጠቃሚ ግንዛቤዎችን ይሰጣሉ።
በፀሐይ ሥርዓቶች ውስጥ ዘንበል ያሉ ምህዋሮች የተለመዱ ናቸው?
ጥናቱ እንደሚያመለክተው በፀሃይ ስርአት እድገት የመጀመሪያ ደረጃዎች ላይ ዘንበል ያለ ምህዋር በአንጻራዊ ሁኔታ የተለመደ ነው። ነገር ግን፣ ጥቂት የስርዓቶች መቶኛ ብቻ ይህንን ውቅር በጊዜ ሂደት ያቆዩታል።
ጥናቱ ስለ ፕላኔቶች ምህዋር ምን አሳይቷል?
ጥናቱ እንደሚያሳየው በጥሩ ሁኔታ በተጠበቁ የፀሀይ ስርዓቶች ውስጥ እንኳን ፕላኔቶች እስከ 20 ዲግሪ የሚደርስ የምህዋር ዘንበል ሊይዙ ይችላሉ። ይህ የሚያመለክተው ትንሽ የምሕዋር ዘንበል ማለት በፕላኔቶች ስርዓቶች ውስጥ በኮሲሚክ ኮርስ ውስጥ ተፈጥሯዊ ክስተት ነው።
ይህ ጥናት የራሳችንን ሥርዓተ ፀሐይ ለመረዳታችን ምን አንድምታ አለው?
ጥናቱ ሳይንቲስቶችን ያረጋገጠው የእኛ ሥርዓተ ፀሐይ በጥቂቱ በተዘበራረቀ ምህዋር ያልተለመደ አይደለም። የእኛ ሥርዓተ ፀሐይ ከአጽናፈ ዓለሙ ሰፊ ሥዕል ጋር እንዴት እንደሚስማማ ለማየት ይረዳናል።
ይህ ምርምር "ሙቅ" የጁፒተር ስርዓቶችን ለማጥናት የሚረዳው እንዴት ነው?
ጥናቱ ለምን "ሞቃታማ" የጁፒተር ስርዓቶች በጣም የተዘበራረቁ ምህዋሮችን እንደሚያሳዩ እና እነዚህ ዘንዶዎች ውስጣዊ ወይም በጊዜ ሂደት የተገኙ መሆናቸውን ለመመርመር መሰረት ይሰጣል። እነዚህን ስርዓቶች መረዳታችን ስለ ፕላኔታዊ ተለዋዋጭነት እና የዝግመተ ለውጥ እውቀታችን አስተዋፅኦ ያደርጋል።