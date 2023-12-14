NASA's Perseverance Rover የማርስ ጥንታዊ ሀይቅ እና ወንዝ ሚስጥሮችን አወጣ

ማጠቃለያ፡ የናሳ ፐርሴቬራንስ ሮቨር የማርስን ገፅ በማሰስ 1,000 ቀናት ያሳለፈ ሲሆን በቀይ ፕላኔት ላይ ስላለው ጥንታዊ ሀይቅ እና የወንዝ ዴልታ ጉልህ ግኝቶችን አድርጓል። እነዚህ ግኝቶች፣ በዝርዝር በመሬት ላይ በተደረጉ ምርመራዎች፣ ሳይንቲስቶች የማርስን ያለፈውን እንቆቅልሽ እንዲፈቱ እየረዳቸው እና ህይወት እዚያ ይኖር እንደሆነ ሊያሳዩ ይችላሉ።
እ.ኤ.አ. ሮቨር በቅርቡ በቢሊዮን ከሚቆጠሩ ዓመታት በፊት በጄዜሮ ክሬተር ሃይቅ ውስጥ ገብቶ የነበረውን የወንዝ ዴልታ ምርመራ አጠናቋል። በጉዞው ሁሉ፣ ፅናት እንዲሁ 18 የድንጋይ ናሙናዎችን ከቋጥኝ እና ዴልታ ውስጥ ከተለያዩ ቦታዎች ሰብስቧል።
እያንዳንዳቸው እነዚህ ናሙናዎች ከክፍል ኖራ ጋር እኩል የሆነ እና በብረት ቱቦዎች የታሸጉ፣ ወደፊት እንደ ናሳ እና የአውሮፓ ጠፈር ኤጀንሲ የማርስ ናሙና የመመለሻ ዘመቻ አካል ሆነው ወደ ምድር ሊመጡ ይችላሉ። በምድር ላይ ያሉትን ናሙናዎች መተንተን ወደ ማርስ ሊጓጓዙ የማይችሉ የላብራቶሪ መሳሪያዎችን በመጠቀም የበለጠ ጥልቅ ምርመራ ለማድረግ ያስችላል።
በአሜሪካ የጂኦፊዚካል ዩኒየን የውድቀት ስብሰባ ላይ፣ ሳይንቲስቶች ከፐርሴቨራንስ አሰሳ የተገኙትን አንዳንድ ግንዛቤዎችን አካፍለዋል። ሮቨሩ የማርስን አለት ንጣፎችን ለመፋቅ በእጁ ላይ የጠለፋ መሳሪያ ይጠቀማል ከዚያም የዓለቱን ስብጥር በፕላኔተሪ ኢንስትሩመንት ለኤክስሬይ ሊቶኬሚስትሪ (PIXL) ይመረምራል። የቅርብ ጊዜ የድንጋይ ናሙናዎች ሲሊካ፣ ጥንታዊ ቅሪተ አካላትን እና ኦርጋኒክ ሞለኪውሎችን ለመጠበቅ የሚረዳ ማዕድን እና ካርቦኔት፣ ይህም በማርስ ቀደም ባሉት ጊዜያት በውሃ የበለፀገ አካባቢ መኖሩን ያሳያል።
ሳይንቲስቶች ዓለቶቹን በማጥናት የጄዜሮ ክሬተርን የጂኦሎጂካል ታሪክ ከጉድጓዱ አፈጣጠር ጀምሮ እስከ ሐይቁ እና የወንዝ ደረጃዎች ድረስ አንድ ላይ ሰብስበዋል። ከ 4 ቢሊዮን ዓመታት በፊት አስትሮይድ በማርስ ላይ ተጽዕኖ ባደረገበት ጊዜ እሳተ ገሞራ እንደተፈጠረ ያምናሉ። የጽናት መርማሪ ስራ እንደሚያሳየው እሳተ ገሞራው ከተፈጠረ ድንጋይ የተሰራ ሲሆን ከዚያ በኋላ የተገኙት ግኝቶች በሚሊዮን ከሚቆጠሩ አመታት በኋላ ወደ ጉድጓዱ ውስጥ የፈሰሰ ወንዝ መኖሩን ያመለክታሉ። ከሌሎች የማርስ አካባቢዎች የሚመጡ ቋጥኞችም በፍጥነት የሚፈሱ ወንዞችን የሚያሳይ ማስረጃ በዴልታ እና በገደል ውስጥ ተገኝተዋል።
በአጠቃላይ፣ የጽናት በማርስ ላይ ያለው ተልእኮ ስለ ፕላኔቷ ያለፈ ታሪክ ወሳኝ መረጃዎችን በማቅረብ፣ ስለ ጂኦሎጂካል ዝግመተ ለውጥ እና ለጥንታዊ ህይወት ያለውን እምቅ ብርሃን በማብራት ላይ ነው።