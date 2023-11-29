በጠፈር ውስጥ በማይክሮባላዊ እድገት ላይ የስበት ኃይል ያለውን ተጽእኖ ማሰስ

እጅግ አስደናቂ በሆነ የምርምር ጥረት፣ ከኦሪጎን ስቴት ዩኒቨርሲቲ ምህንድስና ኮሌጅ፣ ዶርቴ ዊልደንስቺልድ እና ታላ ናቫብ-ዳኔሽማንድ የተውጣጡ መምህራን ከናሳ ጋር በብሔራዊ ሳይንስ ፋውንዴሽን ፕሮጀክት ላይ የስበት ኃይል በጥቃቅን ህዋሳት እድገት ላይ ያለውን ተጽእኖ እያጣራ ነው። ይህ የፈጠራ ጥናት ናሙናዎችን ወደ አለምአቀፍ የጠፈር ጣቢያ (አይኤስኤስ) መላክን ያካትታል የባዮፊልሞችን አፈጣጠር በከፊል እና በተለዋዋጭ በውሃ የተሞላ ባለ ቀዳዳ ሚዲያ።
ባዮፊልሞች ከገጽታ ጋር የሚጣበቁ ረቂቅ ተሕዋስያን ዘለላዎች ናቸው፣ እና አፈጣጠራቸው በተለያዩ መስኮች ወሳኝ ሚና ይጫወታል፣ የከርሰ ምድር ውሃን ማስተካከል፣ የውሃ አያያዝ፣ ግብርና እና የህክምና መሳሪያዎች። ሳይንቲስቶች ባዮፊልሞች ወጥ ባልሆኑ የውኃ ስርጭት ባለባቸው አካባቢዎች እንዴት እንደሚዳብሩ በመረዳት በምድር ላይ ከባዮፊልም ጋር የተያያዙ ጉዳዮችን ለመፍታት ቴክኒኮችን ማሻሻል ይችላሉ።
በተጨማሪም ይህ የምርምር ፕሮጀክት በጠፈር በረራዎች ወቅት የጠፈር ተመራማሪዎችን የቦታ ፍለጋ እና ደህንነት ላይ ከፍተኛ አንድምታ አለው። ማይክሮግራቪቲ በባዮፊልም ባህሪ ላይ እንዴት ተጽዕኖ እንደሚያሳድር ግንዛቤዎች መሐንዲሶች የበለጠ ውጤታማ ስርዓቶችን እንዲነድፉ እና በህዋ ውስጥ የሰራተኞችን ጤና ለመጠበቅ አስተዋፅዖ ያደርጋሉ።
Wildenschild እና Navab-Daneshmand በቅርብ ጊዜ ውስጥ ከOSU ወደ አይኤስኤስ ናሙናዎችን ለመላክ በዝግጅት ላይ ናቸው። በኦሪገን ግዛት በSTEM የማዳረስ ዝግጅቶች ላይ ጠፈርተኞችን በናሙናዎች ላይ በቀጥታ የተገናኘ ሥራ በማሳተፍ ህዝቡን ለማሳተፍ እና የወደፊት ሳይንቲስቶችን ለማነሳሳት ተስፋ ያደርጋሉ። ሰፊ ዝግጅቶች እና ዝርዝር ፕሮቶኮሎች የዚህን የበርካታ አመታት ጥረት ስኬታማነት ያረጋግጣሉ.
ፕሮጀክቱ በጥቃቅን ህዋሳት እድገት ውስጥ በካፒላሪቲ እና በስበት ሃይሎች መካከል ያለውን መስተጋብር ለመመርመር ያለመ ነው። በጠባብ ቦታዎች ላይ በፈሳሽ እንቅስቃሴ ውስጥ ከፍተኛ ሚና የሚጫወተው በገፀ ምድር ውጥረት የሚመራ ነው። የሳይንስ ሊቃውንት የስበት ኃይልን በህዋ ላይ ባለው የማይክሮ ስበት አካባቢ ውስጥ የሚያስከትለውን ውጤት በማስወገድ የካፒላሪቲ እና የስበት ኃይል በባለ ቀዳዳ ቁሶች ውስጥ የባዮፊልሞችን አፈጣጠር እና አርክቴክቸር እንዴት እንደሚገናኙ ማጥናት ይችላሉ።
viscosityን በጥንቃቄ በመቆጣጠር፣በምድር ላይ ያሉ የእድገት ቅርጾችን እና ማይክሮግራቪቲዎችን በማነፃፀር እና ወደ ምድር ሲመለሱ የማይክሮ ሲቲ ስካን በመጠቀም ተመራማሪዎች በባዮፊልም እድገት ውስጥ ስላለው የስበት እና የካፒላሪቲ ሚና አጠቃላይ ግንዛቤን ለማግኘት ይፈልጋሉ። በቃኝቶቹ የቀረቡት ባለ ሶስት አቅጣጫዊ እይታዎች ውስብስብ ዝርዝሮችን ያሳያሉ፣ እነዚህ ሀይሎች የባዮፊልም አፈጣጠርን እንዴት እንደሚቀርጹ ያለንን እውቀት ጥልቅ ያደርገዋል።
በየጥ:
ጥ፡ ባዮፊልም ምንድን ነው?
መ: ባዮፊልም በገጽታ ላይ የሚጣበቁ ረቂቅ ተሕዋስያን ስብስብ ነው።
ጥ፡ ይህ ጥናት በምድር ላይ እንዴት ይጠቅመናል?
መ: የባዮፊልም አፈጣጠርን መረዳት የከርሰ ምድር ውሃ ማሻሻያ፣ የውሃ አያያዝ፣ ግብርና እና ከባዮፊልም ጋር የተያያዙ ጉዳዮችን በህክምና መሳሪያዎች መከላከል ላይ አፕሊኬሽኖች ሊኖሩት ይችላል።
ጥ: ለምንድነው ረቂቅ ተሕዋስያን በህዋ ውስጥ እድገትን ያጠናል?
መ: በማይክሮግራቪቲ ውስጥ ስለተቀየረ ረቂቅ ተሕዋስያን ባህሪ ግንዛቤዎች የምህንድስና ስርዓቶችን ለማሻሻል እና በጠፈር በረራዎች ወቅት የሰራተኞች ጤናን ለመጠበቅ ይረዳል።
ጥ፡ የ OSU ናሙናዎች ወደ አይኤስኤስ የሚላኩት መቼ ነው?
መ: የ OSU ናሙናዎች በ2025 የበጋ መጨረሻ ላይ ወደ አይኤስኤስ ይላካሉ ተብሎ ይጠበቃል።
ጥ፡- የምርምር ፕሮጀክቱ የጠፈር ተመራማሪዎችን እንዴት ያሳትፋል?
መ፡ ጠፈርተኞች በኦሪገን ግዛት በSTEM የማዳረስ ዝግጅቶች ወቅት በናሙናዎቹ ላይ በቀጥታ የተገናኘ ስራ ያካሂዳሉ።