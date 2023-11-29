በማርስ ላይ አዳዲስ አመለካከቶች፡ ከናሳ ኦዲሲ ኦርቢተር የሚስቡ ምስሎች

ሰፊው የጠፈር ስፋት በአስደናቂ መልክአ ምድሮቹ እያስደነቀን ይቀጥላል። በአስደናቂው የጠፈር ፎቶግራፍ ስኬት የናሳ እ.ኤ.አ. በማርስያን ምህዋር 2001ኛ አመቱን ያከበረው የጠፈር መንኮራኩር በአለም አቀፉ የጠፈር ጣቢያ ላይ የጠፈር ተመራማሪዎች ካጋጠሟቸው አስደናቂ እይታዎች ጋር ተመሳሳይነት ያለው አዲስ እይታ ሳይንቲስቶችን ሰጥቷቸዋል።
በቴርማል ልቀት ኢሜጂንግ ሲስተም (THEMIS) ካሜራ የታጀበው የኦዲሴይ ምህዋር ከማርስ በላይ በግምት 400 ኪሎ ሜትር ከፍታ ላይ ካለው ከፍታ ላይ ከአይ ኤስ ኤስ ምህዋር ጋር የሚወዳደር አስገራሚ ምስሎችን አንስቷቸዋል። እነዚህ ፎቶግራፎች አንድ ላይ ሲጣመሩ፣ ማራኪ የሆነ የማርስ ፓኖራማ አቅርበዋል፣ ይህም ጠመዝማዛ አድማሷን በደመናና በአቧራ ያጌጠ ነው። ይህ ልዩ እይታ በእይታ ውበቱ የሚያስደንቅ ብቻ ሳይሆን የማርስን ከባቢ አየር ለማጥናት በዋጋ ሊተመን የማይችል መረጃ ይሰጣል።
ይህንን አስደናቂ እይታ ለማሳካት በናሳ የጄት ፕሮፐልሽን ላብራቶሪ እና ሎክሄድ ማርቲን ስፔስ መሐንዲሶች የTHEMIS ምልከታዎችን ለማቀድ ሶስት ወራት ሰጡ። የካሜራው የኢንፍራሬድ ስሜታዊነት የተለያዩ የገጽታ አካላትን እንዲያሳይ እና የሙቀት ለውጦችን እንዲያገኝ አስችሎታል፣ ይህም ስለ ፕላኔቷ ስብጥር ግንዛቤን ይሰጣል።
የኦዲሴ ቡድን የማርስን ከባቢ አየር ሰፋ ያለ እይታ ለመያዝ ምህዋሩን ወደ 90 ዲግሪ ማዞር ነበረበት፣ ይህም የጠፈር መንኮራኩሩን ሚስጥራዊነት ያለው መሳሪያ ከመጠን በላይ እንዳይሞቅ የሚከላከለው የፀሐይ ፓነሎች በፀሐይ ብርሃን መያዛቸውን በማረጋገጥ ነው። ይህ ውስብስብ ቀዶ ጥገና ከኦርቢተሩ ጋር ያለውን ግንኙነት ለጊዜው አቋረጠ፣ ነገር ግን ውጤቱ ጥረቱን የሚያስቆጭ ነበር።
በJPL የኦዲሲ የፕሮጀክት ሳይንቲስት የሆኑት ጄፍሪ ፕላውት ሂደቱን አቋራጭ ክፍልን መመልከት ወይም በከባቢ አየር ውስጥ እንደ መቆራረጥ ገልፀዋል፣ ይህም ዝርዝሮችን ከላይ ወደ ታች በማየት የማይታይ መሆኑን ያሳያል። እንዲህ ያለው መረጃ የማርስን የከባቢ አየር ሞዴሎችን ለማጣራት እና ስለ ፕላኔታችን ያለንን ግንዛቤ ለማሳደግ ወሳኝ ነው።
ከመልክአ ምድሩ በተጨማሪ የኦዲሴ ተልእኮ ከማርስ ሁለት ጥቃቅን ጨረቃዎች አንዱ የሆነውን የፎቦስ ጥናትንም ያጠቃልላል። የTHEMIS ካሜራን በመጠቀም ምህዋር በፎቦስ ወለል ላይ ያለውን የሙቀት ልዩነት ወስዷል። እነዚህ አዲስ የተገኙ ማዕዘኖች እና የመብራት ሁኔታዎች የፎቦስ አመጣጥን በተመለከተ ክርክሮችን ለመፍታት የሚያስችል ልዩ የውሂብ ስብስብ ያቀርባሉ - የተያዘ አስትሮይድ ወይም የማርስ ቁራጭ።
የሰው ልጅ በማርስ እንቆቅልሽ ውስጥ በጥልቀት ሲመረምር፣ ከናሳ ኦዲሲ ኦርቢተር የተነሱት ምስሎች ቀደም ሲል ለጠፈር ተጓዦች ከተቀመጠው የእይታ ነጥብ የፕላኔቷን ማራኪ እይታ ይሰጡናል። በዚህ አዲስ እይታ፣ ሳይንቲስቶች የማርስን ከባቢ አየር ሚስጥሮች ሊፈቱ እና ገደብ በሌለው የሰማይ ጎረቤታችን ውበት ላይ መነሳሳትን ሊያገኙ ይችላሉ።
በተደጋጋሚ የሚጠየቁ ጥያቄዎች (ተየጥ)
1. የናሳ ኦዲሴይ ምህዋር ምን ተያዘ?
የኦዲሴይ ምህዋር ተከታታይ የማርስን ፓኖራሚክ ምስሎች በማንሳት የፕላኔቷን አድማስ ከደመና እና አቧራ በታች ታይቶ በማይታወቅ ሁኔታ አሳይቷል።
2. ኦርቢተሩ ይህን አመለካከት ማሳካት የቻለው እንዴት ነው?
በናሳ የጄት ፕሮፐልሽን ላብራቶሪ እና ሎክሄድ ማርቲን ስፔስ ያሉ መሐንዲሶች የ THEMIS ካሜራን በመጠቀም የምሕዋር ምልከታዎችን አቅደዋል። የማርስን ከባቢ አየር ሰፋ ያለ እይታ ለመያዝ ምህዋር ወደ 90 ዲግሪ መዞር ነበረበት።
3. ከእነዚህ ምስሎች ምን ግንዛቤዎች ማግኘት ይቻላል?
ምስሎቹ የማርስን ስብጥር እና ከባቢ አየር ለመረዳት ጠቃሚ መረጃዎችን ያቀርባሉ፣ ይህም የከባቢ አየር ሞዴሎችን በማጣራት ላይ ነው።
4. ተልእኮው ያተኮረው ሌላ የሰማይ ነገር ምንድን ነው?
ተልእኮው ከማርስ ሁለት ጥቃቅን ጨረቃዎች መካከል አንዱ የሆነውን ፎቦስን በማጥናት በምድሪቱ ላይ ያለውን የሙቀት ልዩነት በመመልከት ስለ አመጣጡ ግንዛቤን ይዟል።
5. የኦዲሴይ ምህዋር ምን ያህል ጊዜ በማርስያን ምህዋር ውስጥ ቆይቷል?
የኦዲሲ ኦርቢተር ባለፈው ወር የምስረታ በአሉን እያከበረ ለ22 አመታት በማርስ ላይ እየተዞረ ነው።