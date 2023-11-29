የኦዲሴ አነቃቂ ምስሎች ከዚህ በፊት ታይቶ የማያውቅ የማርስ እይታን ይሰጣሉ

የናሳ የ2001 ማርስ ኦዲሴይ ምህዋር በቀይ ፕላኔት ላይ የ22 አመታትን የአሰሳ ጉዞውን በማሳየት ቀጣይ ተልዕኮው አስደናቂ ምዕራፍ ላይ ደርሷል። በቅርብ ጊዜ በተገኘ ስኬት፣ መንኮራኩሩ ስለ ማርስ አስደናቂ እይታ የሚሰጡ ተከታታይ ፓኖራሚክ ምስሎችን አንስቷል።
በ Thermal Emission Imaging System (THEMIS) በመታገዝ የአሪዞና ስቴት ዩኒቨርሲቲ ጆናቶን ሂል የኦዲሴይ ካሜራ ኦፕሬሽንስ መሪ ስለማርስ ልዩ እይታን የሚሰጡ አስደናቂ እይታዎችን አዘጋጅቷል። ከቀደምት የጠፈር መንኮራኩሮች በተለየ እነዚህ ምስሎች የማርስን መልክዓ ምድራዊ አቀማመጥ ከወትሮው በተለየ ሁኔታ ያሳያሉ።
ይህንን ሰፊ እይታ ለመያዝ፣ የናሳ ጄት ፕሮፐልሽን ላብራቶሪ እና ሎክሂድ ማርቲን ስፔስ ከፍተኛ ፈተናዎች ገጥሟቸዋል። በሶስት ወራት ጊዜ ውስጥ, መሐንዲሶች ምልከታዎችን በጥንቃቄ አቀዱ. በተለምዶ፣ THEMIS ካሜራ ወደ ታች ያመላክታል፣ በማርስ ገጽ ላይ ያለውን ስብጥር እና የሙቀት ለውጥ በማሳየት። ነገር ግን፣ የተፈለገውን እይታ ለማግኘት፣ አጠቃላይ መንኮራኩሮቹ በስሱ ወደ 90 ዲግሪ ገደማ መዞር ነበረባቸው፣ ይህም ለፀሃይ ፓነሎች ተስማሚ የሆነ የፀሐይ ብርሃን ተጋላጭነትን ለመጠበቅ እና ስሱ መሳሪያዎችን ከመጠን በላይ እንዳይሞቁ ትክክለኛ ስሌት ያስፈልገዋል። ይህ መንኮራኩር ከምድር ጋር ያለውን ግንኙነት ለጊዜው አቋርጦ ለሥራው ውስብስብነት ጨመረ።
ይህ አዲስ አመለካከት ሳይንቲስቶች የማርስን ከባቢ አየር በበለጠ ዝርዝር እንዲመለከቱ አስችሏቸዋል። በ JPL የኦዲሲ ፕሮጀክት ሳይንቲስት የሆኑት ጄፍሪ ፕላውት በከባቢ አየር ውስጥ ያለ መስቀለኛ ክፍልን ወይም ቁርጥራጭን እንደሚመለከት ገልፀውታል። ማዕዘኑን እና የመብራት ሁኔታዎችን በመቀየር፣ ተልእኮው ከማርስ ጨረቃዎች አንዷ የሆነውን የፎቦስ ምስሎችን በማንሳት አሁን ባለው ክምችት ላይ ጠቃሚ መረጃዎችን ጨምሯል።
የእነዚህ ስኬቶች አንድምታ ከኦዲሲ ተልዕኮ በላይ ይደርሳል። የማርስ ሙን ኢ ኤክስፕሎረር (ኤምኤምኤክስ) ተልእኮ፣ በናሳ እና በጃኤክስኤ መካከል ያለው ትብብር፣ ፎቦስን ጨምሮ ከማርስ ጨረቃ የመጡ ናሙናዎችን ለመመለስ ያለመ ነው። ከኦዲሲ ምልከታዎች የተገኘው እውቀት ለኤምኤምኤክስ ወደፊት ለሚደረጉ አሰሳዎች እጅግ ጠቃሚ ይሆናል።
የኦዲሴ የቅርብ ጊዜ ተግባር በማርስ አሰሳ ውስጥ ጉልህ የሆነ ምዕራፍ ነው። ከዚህ በፊት ታይቶ የማይታወቅ የማርስ አድማስ እይታ እና የተሰበሰበው ጠቃሚ መረጃ ስለ ቀይ ፕላኔቷ እና ስለ ጨረቃዋ ያለንን ግንዛቤ እንደሚቀርፅ ጥርጥር የለውም ፣ በዚህም ምክንያት የወደፊት ተልዕኮዎች እና ሳይንሳዊ ግኝቶች ላይ ተጽዕኖ ያሳድራሉ።
ተደጋጋሚ ጥያቄዎች
1. ኦዲሴ የማርስን ልዩ እይታ እንዴት ያዘ?
አስደናቂውን ፓኖራሚክ ምስሎችን ለማንሳት፣ የናሳ ጄት ፕሮፐልሽን ላብራቶሪ እና ሎክሄድ ማርቲን ስፔስ ምልከታውን በሶስት ወራት ውስጥ በጥንቃቄ አቅደውታል። መላው የጠፈር መንኮራኩር ወደ 90 ዲግሪ ገደማ መዞር ነበረበት፣ ይህም ለፀሀይ ፓነሎች ተገቢውን የፀሐይ ብርሃን ተጋላጭነት ለመጠበቅ ትክክለኛ ስሌቶችን ማድረግ እና ስሱ መሳሪያዎችን በመጠበቅ ላይ።
2. የፎቦስ ምልከታ አስፈላጊነት ምንድነው?
ኦዲሴ የማርስ ምስሎችን ከመቅረጽ በተጨማሪ ከማርስ ጨረቃዎች አንዷ በሆነችው ፎቦስ ላይ አተኩሯል። በምልከታ ወቅት የማዕዘን እና የመብራት ሁኔታዎችን በመቀየር ተልዕኮው የጨረቃን አመጣጥ ለመረዳት ልዩ የሆነ መረጃ ሰብስቧል።
3. የኦዲሴ ምልከታዎች ለወደፊት ተልእኮዎች እንዴት ይጠቅማሉ?
በኦዲሴ የተሰበሰበው መረጃ ለመጪው የማርስ ሙን ኤክስፕሎረር (ኤምኤምኤክስ) ተልእኮ እጅግ ጠቃሚ ይሆናል፣ ይህም ከማርስ ጨረቃ ናሙናዎችን ለመመለስ ያለመ ነው። ከኦዲሴይ የፎቦስ ምልከታ የተገኙ ግንዛቤዎች ለኤምኤምኤክስ አሰሳ ጥረቶች ከፍተኛ አስተዋፅዖ ያደርጋሉ።
4. የኦዲሴ ስኬት ለማርስ ፍለጋ ምን ማለት ነው?
የኦዲሴ የቅርብ ጊዜ ስኬት በማርስ ፍለጋ ውስጥ ከዚህ ቀደም ታይቶ የማይታወቅ የማርስ አድማስን እይታ በመስጠት እና የወደፊት ተልእኮዎችን ሊቀርጽ የሚችል እና ስለ ቀይ ፕላኔቷ እና ስለ ጨረቃዋ ያለንን ሳይንሳዊ ግንዛቤ ሊያሳድግ የሚችል ጠቃሚ መረጃዎችን በማሰባሰብ በማርስ አሰሳ ውስጥ ትልቅ ምዕራፍ ነው።