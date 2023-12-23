NASA፣ Axiom Space እና SpaceX ለአክሲዮም ሚሽን-3 ለአለም አቀፍ የጠፈር ጣቢያ ይዘጋጁ

ናሳ፣ አክሲየም ስፔስ እና ስፔስ ኤክስ እሮብ ጃንዋሪ 3 ከኬኔዲ የጠፈር ማእከል ላውንች ኮምፕሌክስ 17A ለሚጀመረው Axiom Mission-39 ዝግጅት በማድረግ ላይ ናቸው። ይህ ተልዕኮ በጠፈር ጉዞ ንግድ ውስጥ ሌላ ጉልህ እርምጃን ያሳያል።
በአክሲዮም ስፔስ ዋና የጠፈር ተመራማሪ እና የቀድሞ የናሳ የጠፈር ተመራማሪ ሚካኤል ሎፔዝ-አሌግሪያ የሚመራው አክሲዮም ሚሽን-3 ለአጭር ጊዜ የሚቆይ የግል የጠፈር ተመራማሪ ተልእኮ ለአለም አቀፍ የጠፈር ጣቢያ ይሆናል። በዚህ ታሪካዊ ተልእኮ ላይ ሎፔዝ-አሌግሪያን የሚቀላቀሉት የጣሊያን አየር ኃይል ኮ/ል ዋልተር ቪላዴይ በአውሮፕላን አብራሪነት ያገለግላሉ። በተጨማሪም፣ የቱርኩ አልፐር ጌዘራቪቺ እና የኢኤስኤ ፕሮጀክት የጠፈር ተመራማሪ ስዊድን ማርከስ ዋንት በተልዕኮ ስፔሻሊስቶች ይሳተፋሉ።
ይህ ተልዕኮ በናሳ እና እንደ Axiom Space እና SpaceX ባሉ የግል የጠፈር ኩባንያዎች መካከል ያለውን ቀጣይ ትብብር አጉልቶ ያሳያል። የንግድ የጠፈር መንኮራኩሮች አቅም እያደገ መምጣቱን እና የግል ግለሰቦች ወደ ህዋ ለመሰማራት እድሎች እየጨመረ መምጣቱን ያሳያል።
Axiom Mission-3 በኖርዝሮፕ ግሩማን ሲግኑስ የጠፈር መንኮራኩር እና በ SpaceX ድራጎን የጠፈር መንኮራኩር የተከናወኑ የቅርብ ጊዜ የካርጎ ተልእኮዎችን ይከተላል። የሳይግነስ የአራት ወር ተኩል ጭነት ተልእኮ አቅርቦቶችን ፣ሳይንሳዊ ምርመራዎችን እና ሌሎች ጭነትዎችን ወደ ጠፈር ጣቢያው ካደረሰ በኋላ በታህሳስ 22 ተጠናቀቀ። ይህ በእንዲህ እንዳለ፣ ድራጎን የምርምር ምርመራዎችን፣ የሰራተኞች አቅርቦቶችን እና የጣቢያ ሃርድዌር በማቅረብ የ29ኛውን የንግድ መልሶ አቅርቦት አገልግሎት ተልእኮውን አጠናቋል።
የጠፈር ፍለጋ እና የንግድ ቦታ ጉዞ ወደፊት እየገሰገሰ ሲሄድ፣ እነዚህ ተልእኮዎች በህዋ ላይ የበለጠ ዘላቂ እና ተደራሽ ወደሆነ ወደፊት ለመምታት እንደ መሰላል ሆነው ያገለግላሉ። በናሳ እና በግል ኩባንያዎች መካከል ያለው ትብብር ፈጠራን ለመንዳት እና ከምድር ድንበሮች በላይ የሰውን ፍለጋ ወሰን ለማስፋት ጠቃሚ ነው።
በአክሲዮም ሚሽን-3 መጀመር፣ ወደ በለጸገ የጠፈር ኢንደስትሪ በምናደርገው ጉዞ ሌላ ጉልህ ምዕራፍ እያየን ነው። የወደፊቱን ጊዜ ስንመለከት፣ ሰፊ በሆነው የጠፈር ክልል ውስጥ የሚጠብቀን ማለቂያ የሌላቸውን እድሎች መገመት አስደሳች ነው።