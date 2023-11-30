የማርስ ከባቢ አየር ውስጥ አዳዲስ ግንዛቤዎች፡ አስደናቂ ምስሎች በናሳ ማርስ ኦዲሲ ኦርቢተር ተይዘዋል

ከሁለት አስርት አመታት በላይ በቀይ ፕላኔት ላይ የምናደርገው አሰሳ ዋና አካል የሆነው የናሳ ማርስ ኦዲሴይ ምህዋር በቅርብ ጊዜ ስለ ማርስ ደመና፣ አቧራ እና ከሁለት ጨረቃዋ አንዷ አስደናቂ እይታን ሰጥቷል። ምስሉ ልዩ እይታን ያቀርባል፣ ከአለም አቀፉ የጠፈር ጣቢያ የሚታየውን የምድር ኩርባ የሚያስታውስ ነው። እነዚህ ማራኪ እይታዎች የማርስን ውበት ከማሳየት ባለፈ የማርስን ከባቢ አየር ግንዛቤን በማሳደግ ረገድ ትልቅ ጠቀሜታ አላቸው።
በግንቦት ወር በ250 ማይል (400 ኪ.ሜ) ከፍታ ላይ የተቀረፀው ምስሎቹ ከዳመና እና ከአቧራ በታች ያለውን የማርያን ወለል ያሳያሉ። በኦርቢተር የሙቀት ልቀት ኢሜጂንግ ሲስተም (THEMIS) ካሜራ የተወሰደው ይህ አስደናቂ እይታ፣ ሳይንቲስቶች ስለ ፕላኔቷ ከባቢ አየር ተለዋዋጭነት አዳዲስ ግንዛቤዎችን ለመቃረም እድል ይሰጣል።
ከአሪዞና ስቴት ዩኒቨርሲቲ የኦዲሴይ THEMIS ካሜራ ኦፕሬሽንን የሚመራው ጆናቶን ሂል “በማርስ ላይ የሚዞሩ ጠፈርተኞች ቢኖሩ ኖሮ፣ ይህ ሊኖራቸው የሚችለው አመለካከት ነው” ብሏል። የቀደመው የማርስ ተልእኮ እንዲህ ያለውን አመለካከት ያልያዘ እንደመሆኖ፣ ለተመራማሪዎች ከዚህ በፊት ታይቶ የማያውቅ የትኩረት ነጥብ ያቀርባል እና ለአዳዲስ ግኝቶች አስደሳች እድሎችን ያቀርባል።
ይህ ለየት ያለ የማርስ እይታ ልዩ ጠቀሜታ አለው, ምክንያቱም የከባቢ አየርን ሰፋ ያለ እይታ ያቀርባል, የነባር ሞዴሎችን ትክክለኛነት ያሳድጋል. በናሳ የጄት ፕሮፐልሽን ላብራቶሪ (JPL) የኦዲሲ የፕሮጀክት ሳይንቲስት የሆኑት ጄፍሪ ፕላውት ከዚህ ቀደም የማይታዩ ዝርዝሮችን ከዚህ ቀደም ከላይ የማይታዩትን “ከባቢ አየር ውስጥ መቆራረጥ” የሚለውን ክፍል ከመመልከት ጋር አወዳድረውታል።
ነገር ግን፣ THEMIS ካሜራዎች በተናጥል የማዕዘን ማስተካከያዎችን ማድረግ ባለመቻላቸው ይህንን አመለካከት ለመያዝ መላውን የጠፈር መንኮራኩር አቅጣጫ ማስተካከልን ይጠይቃል። የናሳ ቡድን በትጋት ምህዋርን ወደ 90 ዲግሪ በማዞር የጠፈር መንኮራኩሮቹ የፀሐይ ፓነሎች በቂ የፀሐይ ብርሃን ማግኘታቸውን አረጋግጠዋል።
በዚህ ጥረት ስኬት፣ የናሳ የኦዲሲ ተልዕኮ አላማ ወደፊት ተመሳሳይ ምስሎችን በማንሳት በተለያዩ የማርስ ወቅቶች ላይ ነው። ሳይንቲስቶች ይህን በማድረጋቸው በማርስ ከባቢ አየር ዙሪያ ያሉ ምስጢሮችን ለመግለጥ እና ስለዚች እንቆቅልሽ ፕላኔት ያለንን ግንዛቤ ለማሳደግ ተስፋ ያደርጋሉ።
በየጥ:
ጥ፡ የማርስ ኦዲሴይ ምህዋር በቅርቡ ምን ተያዘ?
መ፡ ምህዋር የሚገርሙ የደመና፣ የአቧራ እና የማርስ ጨረቃ ምስሎችን አንስቷል።
ጥ፡- በዚህ አመለካከት ላይ ልዩ የሆነው ምንድን ነው?
መ፡ ይህ አተያይ የማርስን ጠመዝማዛ ፍንጭ ይሰጣል፣ ይህም ከአለም አቀፍ የጠፈር ጣቢያ ከሚታየው የተለመደ የምድር ኩርባ ጋር ተመሳሳይ ነው።
ጥ፡ ይህ እንዴት ሳይንቲስቶችን ይረዳል?
መ: እነዚህ ምስሎች ሳይንቲስቶች በማርስ ከባቢ አየር ላይ ጠቃሚ ግንዛቤዎችን ይሰጣሉ እና ያሉትን የከባቢ አየር ሞዴሎች ለማሻሻል ይረዳሉ።
ጥ፡ ይህን ያልተለመደ እይታ ለመያዝ ምን ማስተካከያዎች ተደረገ?
መ: መላው የጠፈር መንኮራኩር የ THEMIS ካሜራውን አንግል ለማስተካከል እና ለፀሐይ ፓነሎች በቂ የፀሐይ ብርሃንን ለማረጋገጥ ወደ 90 ዲግሪ ገደማ ዞሯል.
ጥ፡ የኦዲሲ ተልዕኮ ተመሳሳይ ምስሎችን መያዙን ይቀጥላል?
መ: አዎ፣ ናሳ በተለያዩ ወቅቶች የማርስን ከባቢ አየር የሚያሳይ ወደፊት ተጨማሪ ምስሎችን ለማንሳት አቅዷል።