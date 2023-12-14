NASA's NEOWISE በፀሐይ እንቅስቃሴ ምክንያት እየመጣ ያለ መጥፋት ገጥሞታል።

የናሳ NEOWISE፣ አስትሮይድ እና ኮሜት አዳኝ ኢንፍራሬድ የጠፈር ቴሌስኮፕ፣ እንደገና የነቃ ተልእኮውን በ2013 ከጀመረ ወዲህ አሥር ዓመታትን ያስቆጠረ ስኬት አስመዝግቧል። ሆኖም የፀሃይ እንቅስቃሴ ሰለባ በመሆኑ አስደናቂ ሩጫው አሁን ወደ ፍጻሜው እየተቃረበ ነው።
የፀሃይ ከፍተኛ፣ ፀሀይ በየ11 አመቱ የሚጨምር እንቅስቃሴ የምታሳይበት ጊዜ፣ ኒውዋይኤስ ከምህዋሩ እንዲወድቅ እያደረገ ነው። ፀሐይ የምድርን ከባቢ አየር ስታሞቅ የከባቢ አየር ጋዞች ሳተላይቶች ላይ እየጎተቱ እንዲሄዱ ያደርጋሉ። የፀሐይ ከፍተኛው እየቀረበ ሲመጣ፣NEOWISE ምህዋሩን ከከባቢ አየር በላይ ማቆየት አይችልም እና ወደ ምድር እየተሽከረከረ ነው።
ይህ ሁለተኛው የNEOWISE ሕይወት በ 2010 የጀመረው የተለየ ተልእኮውን እንደገና ሲያወጣ በ 2009 የተጀመረው ሰፊ መስክ ኢንፍራሬድ ዳሰሳ ኤክስፕሎረር (WISE) ነው። ከዋይሴ እና ከNEOWISE የተገኘው መረጃ የሩቅ ጋላክሲዎችን ፣ አሪፍ ኮከቦችን ፣ ኮሜትዎችን ለማጥናት ከፍተኛ አስተዋጽኦ አድርጓል። እና የምድር አቅራቢያ አስትሮይድ።
ምንም እንኳን ኒኦቪኤስ ከአሁን በኋላ የአጽናፈ ዓለሙን በጣም ቀዝቃዛ ነገሮች ያለ ክሪዮጅኒክ ኩላንት መመልከት ባይችልም፣ አሁንም በምድር ላይ ያሉ አስትሮይድ እና ኮሜትዎችን በመቃኘት እና በማጥናት የፕላኔቶችን የመከላከያ ጥረቶች በመርዳት ረገድ ወሳኝ ሚና ይጫወታል። ተልእኮው የስነ ፈለክ ተመራማሪዎች እነዚህን ነገሮች እንዲያገኟቸው ብቻ ሳይሆን ስለ መጠናቸው፣ አንጸባራቂነታቸው እና ስብስባቸው ጠቃሚ መረጃዎችን ሰጥቷል።
እየቀረበ ያለው የNEOWISE መጨረሻ አሳዛኝ ቢሆንም፣ ትሩፋቱ የሚካሄደው በናሳ በመጪው NEO ሰርቬየር ተልዕኮ ነው። እ.ኤ.አ. እንዲሁም የፕላኔታችንን ምህዋር የሚመሩ ወይም የሚከተሉ የምድር ትሮጃኖችን፣ አስትሮይድን ይፈልጋል።
NEOWISE ወደ ምድር መውረዱን ሲቀጥል፣ በፕላኔቶች መከላከያ እና የጠፈር ምርምር መስክ ያበረከተው አስተዋፅኦ ይታወሳል እና ይከበራል።