ማጠቃለያ፡ የናሳ ሉሲ የጠፈር መንኮራኩር በታላቅ አስትሮይድ ተልእኮው ውስጥ ትልቅ እርምጃ ወስዷል። መንኮራኩሯ ከማርስ ባሻገር በዋናው የአስትሮይድ ቀበቶ ውስጥ የምትገኘውን ትንሹ አስትሮይድ ዲንኪነሽ የመጀመሪያውን በረራ በተሳካ ሁኔታ አጠናቃለች። ይህ ስኬት ከትላልቅ እና የበለጠ ተደማጭነት ያላቸው አስትሮይድስ ጋር ወደፊት ለሚገጥሙ ሁኔታዎች መድረክን ያዘጋጃል።
የስርዓተ ፀሐይ መነሻዎች መልቀቅ፡ ትሮጃን አስትሮይድን ማሰስ
የሳይንስ ሊቃውንት ስለ ሥርዓታችን ሥርዓተ ፀሐይ አመጣጥ አስፈላጊ መረጃዎችን እንደሚይዙ በሚያምኑት በጁፒተር አቅራቢያ ባለው የትሮጃን አስትሮይድስ ዋና ትኩረቱ ላይ ይሆናል። ከቀደምት ተልእኮዎች በተለየ፣ ሉሲ በስምንት ትሮጃኖች ትበረራለች፣ መጠናቸውም ይለያያል፣ ከዲንሽሽ ከ10 እስከ 100 እጥፍ እንደሚበልጥ ይገመታል። ይህ የማይታመን እድል በከባቢያዊ አጀማመርአችን ዙሪያ ላሉ ምስጢሮች ከዚህ በፊት ታይቶ የማያውቅ ግንዛቤዎችን ይሰጣል። የመጨረሻዎቹ ሁለቱ ትሮጃን አስትሮይድ በ2033 ለምርመራ ታቅዶላቸዋል፣ ይህም የበለጠ ጠቃሚ ግኝቶችን እንደሚሰጥ ተስፋ ይሰጣል።
በጊዜ ሂደት የሚደረግ ጉዞ፡ የሉሲ የለውጥ ተልዕኮ
የሉሲ ሳይንሳዊ ጥረት ወደ 1,000 ሚሊዮን ዶላር የሚጠጋ የዋጋ መለያ ይዞ የመጣው ከሁለት ዓመት በፊት ነው ወደ ተልእኮው የገባው። ይህ የጠፈር መንኮራኩር የ 3.2 ሚሊዮን አመት የሰው ቅድመ አያት ስም ይይዛል, ይህም ጉዞ ለማድረግ ያሰበውን ጊዜ ያመለክታል. ቀጣዩ የሉሲ በረራ ከሉሲ ቅሪተ አካል ፈጣሪዎች አንዱ ለሆነው ዶናልድ ዮሃንሰን ክብር የተሰየመው አስትሮይድ አጠገብ ይሆናል። ይህ ከሰው ዘር ጋር ያለው ግንኙነት የሉሲ ተልእኮ አስፈላጊነትን የበለጠ ያጎላል።
ተግዳሮቶችን ማሸነፍ፡ የሉሲ ጽናት
ምንም እንኳን በመንገዱ ላይ እንደ ልቅ የፀሐይ ክንፍ ያሉ ተግዳሮቶች ቢያጋጥሟቸውም ሳይንቲስቶች ዋና አላማዎቹን ለማሳካት በሉሲ መረጋጋት እርግጠኞች ናቸው። ከተለመደው የናሳ ተልእኮዎች በመነሳት፣ ሉሲ ከምትጎበኘው አስትሮይድ ናሙና አትሰበስብም። በምትኩ፣ ዝርዝር ምስሎችን ለማንሳት እና ስለ ሥርዓተ ፀሐይ አመጣጥ ያለንን ግንዛቤ ላይ ለውጥ የሚያመጡ ልዩ መረጃዎችን ለመሰብሰብ በተራቀቁ መሳሪያዎች ስብስብ ላይ ይተማመናል።
የናሳ ሉሲ የጠፈር መንኮራኩር በአብዮታዊ ተልእኮ ላይ እንደምትገኝ ጥርጥር የለውም፣ይህም በኮስሚክ ሰፈራችን እንቆቅልሽ ጅምር ላይ። በእያንዳንዱ ስኬታማ በረራ፣ ሳይንቲስቶችን እና የጠፈር ወዳጆችን ለብዙ ትውልዶች የሳቡትን ምስጢራት ለመግለጥ እንቀርባለን።