ማጠቃለያ:
የሳተርን ስፒዶች፣ ከፕላኔቷ ቀለበቶች ጋር የሚሽከረከሩ መናፍስታዊ እና ጊዜያዊ ባህሪያት ሳይንቲስቶችን ለብዙ አሥርተ ዓመታት ሳቡ። መልካቸው በሳተርን ዙሪያ ለሁለት ወይም ለሶስት ሽክርክሪቶች ብቻ የሚቆይ ቢሆንም መነሻቸው እና ባህሪያቸው እንቆቅልሽ ሆኖ ይቆያል። የቀለበት ንግግር የመጀመሪያ ምልከታ የተደረገው በ NASA's Voyager 2 እ.ኤ.አ. ከዚያን ጊዜ ጀምሮ፣ የናሳ ሃብል የጠፈር ቴሌስኮፕ የውጪው ፕላኔቶች ከባቢ አየር ውርስ (OPAL) ፕሮግራም አካል ሆኖ አመታዊ ምልከታዎችን ሲያደርግ፣ በጋዝ-ግዙፍ ውጫዊ ፕላኔቶች ላይ የአየር ሁኔታ ለውጦችን ይከታተላል። ፕሮግራሙ እንደሚያሳየው የቃላቶቹ ድግግሞሽ እና ንፅፅር ከሳተርን ወቅቶች ጋር እንደሚለያዩ እና የእነሱ ገጽታ በመጪው የሳተርን ኢኩኖክስ ወቅት ከፍተኛ እንደሚሆን ይጠበቃል። የሳይንስ ሊቃውንት ተናጋሪዎቹ ከሳተርን መግነጢሳዊ መስክ ጋር የተገናኙ እና በፀሐይ መስተጋብር ላይ ተጽዕኖ እንደሚያሳድሩ ያምናሉ. መሪው ንድፈ ሃሳብ ኤሌክትሮስታቲክ ሃይሎች አቧራ ወይም በረዶን ከቀለበቶቹ በላይ በማንሳት ስፖንደሮችን እንዲፈጥሩ ቢጠቁም ምንም አይነት ንድፈ ሃሳብ አፈጣጠራቸውን በትክክል ሊተነብይ አልቻለም። በሃብብል የጠፈር ቴሌስኮፕ የቀጠለው ምልከታ ሳይንቲስቶች የሳተርን የማይታወቅ ስፒከስ ምስጢር እንዲፈቱ ሊያደርጋቸው ይችላል።
የሚስብ ሳተርን
ሳተርን ፣ ባለቀለበት የፀሐይ ስርዓታችን ውበት ፣ የስነ ፈለክ ተመራማሪዎችን እና የጠፈር ወዳጆችን መማረክን አያቆምም። ከብዙ እንቆቅልሽ ባህሪያቱ መካከል “ስፖክስ” የሚባሉት ሳይንቲስቶችን ግራ መጋባታቸውን ቀጥለዋል። የሳተርን ቀለበቶችን የሚያስተዋውቁ እነዚህ ያልተለመዱ መዋቅሮች ጊዜያዊ እና ጊዜያዊ ናቸው ወደ ባዶ ቦታ ከመጥፋታቸው በፊት ለሁለት ሽክርክሪቶች ብቻ ይታያሉ። በመጀመሪያ በናሳ ቮዬጀር 2 በ1981 የተማረከ እና በኋላም በካሲኒ ኦርቢተር በሰፊው ተልእኮው ላይ ጥናት ያደረጉ ሲሆን ስፒኬቶቹ አሁን የሃብል የጠፈር ቴሌስኮፕ የኦፒኤል ፕሮግራም ትኩረት ሆነዋል።
የተናጋሪዎችን ምስጢር መፍታት;
ከዓመት ወደ ዓመት ሃብል ሳተርን በትጋት ይከታተላል፣ የአየር ሁኔታ ለውጦቹን እየመዘገበ እና የማይታወቁ ስፓይፖችን ሁኔታ ይከታተላል። የተሰበሰበው መረጃ እንደሚያሳየው የቃላቶቹ ድግግሞሽ እና ንፅፅር ቋሚ ሳይሆን ከፕላኔቷ ወቅቶች ጋር ይለያያል። በዚህ አመት, ቀደምት የሚጠበቁትን በመቃወም በፕላኔቷ ላይ በሁለቱም በኩል በተመሳሳይ ጊዜ ተናጋሪዎች ሲታዩ ከፍተኛ እድገት ታይቷል. የሳይንስ ሊቃውንት የሳተርን ኢኩኖክስ ሲቃረብ፣ በሚቀጥሉት ጥቂት አመታት ውስጥ ጨለማ እና ተደጋጋሚ ንግግሮች እየታዩ ሲሄድ የእንቅስቃሴው መጨመር ይጠብቃሉ።
ንግግሮችን ከሳተርን መግነጢሳዊ መስክ ጋር ማያያዝ፡-
አንድ ተስፋ ሰጪ መላምት ከፀሐይ መስተጋብር ጋር በድምፅ እና በሳተርን መግነጢሳዊ መስክ መካከል ያለውን ግንኙነት ይጠቁማል። ሳተርን ወደ እኩሌታዋ ስትጠጋ ፕላኔቷ እና ቀለበቶቹ ከፀሀይ እየራቁ ስለሚሄዱ የፀሀይ ንፋስ በሳተርን መግነጢሳዊ መስክ ላይ የሚፈጥረውን ጠንካራ ተጽእኖ ያስከትላል። ይህ መስተጋብር, በተራው, የመንገዶቹን አፈጣጠር ያሻሽላል. ከዚህ መስተጋብር የሚፈጠሩ ኤሌክትሮስታቲክ ሃይሎች ከቀለበቶቹ በላይ የአቧራ ወይም የበረዶ ቅንጣቶችን በማንሳት የምናያቸው የእንቆቅልሽ አወቃቀሮችን ሊወልዱ እንደሚችሉ ይታመናል።
በምልከታዎች ውስጥ መልሶችን መፈለግ፡-
ለብዙ አሥርተ ዓመታት ጥናት ቢደረግም, ምንም ዓይነት ንድፈ ሐሳብ የንግግር አፈጣጠር እና ባህሪን ሙሉ በሙሉ አላብራራም. ነገር ግን፣ በሐብል የጠፈር ቴሌስኮፕ እየተካሄደ ያለው ምልከታ ይህንን የጠፈር ምሥጢር ለመግለጥ ተስፋ ይሰጣል። ሳይንቲስቶች በትዕግስት መረጃዎችን በመሰብሰብ እና ዝርዝር ምስሎችን በማዘጋጀት የሳተርን የማይታወቁ ስፒከሮች እንቆቅልሹን አንድ ላይ ለመሰብሰብ እና በአስደናቂው የፀሐይ ስርዓታችን ውስጥ ስለሚሰሩ ሂደቶች ጥልቅ ግንዛቤን ለማግኘት ይፈልጋሉ።