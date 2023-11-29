ለናሳ የውሃ ተርብ ተልእኮ ወደ ሳተርን ጨረቃ ታይታን የተቀናበረ አዲስ ቀን

ናሳ በቅርቡ ወደ ሳተርን ጨረቃ ታይታን በከፍተኛ ጉጉት የሚጠበቀውን የድራጎን ፍሊ ተልእኮ የሚጀምርበትን አዲስ ቀን አስታውቋል። መጀመሪያ ላይ በ2026 ለማስጀመር ታቅዶ የነበረው ተልእኮ በርካታ መዘግየቶች ገጥመውታል እና አሁን በጁላይ 2028 ስራ ለመጀመር ቀጠሮ ተይዟል።
ምንም እንኳን መሰናክሎች ቢኖሩትም የድራጎን ፍሊ ተልእኮ ቁልፍ የንድፍ ግምገማዎችን በተሳካ ሁኔታ አልፏል፣ ይህም አዋጭነቱን እና ግኝቶችን የመፍጠር አቅሙን ያሳያል። ፕሮጀክቱ የታይታንን አካባቢ ለማጥናት እና ህይወትን የመደገፍ አቅሙን ለመገምገም ያለመ ነው። የሮቶር ክራፍት-ላንደርን በመጠቀም Dragonfly የጨረቃን ልዩ ባህሪያት ማሰስ እና ስለ መኖሪያነቷ ጠቃሚ ግንዛቤዎችን ማግኘት ይችላል።
የተልዕኮው መዘግየት በዋነኛነት ለናሳ የፕላኔቶች ሳይንስ ክፍል በተደረገው የገንዘብ ድጋፍ ዙሪያ እርግጠኛ ባልሆኑ ጉዳዮች ነው። የኤጀንሲው የ2024 የበጀት ጥያቄ ለፕላኔታዊ ሳይንስ 3.38 ቢሊዮን ዶላር ነው፣ ነገር ግን በሃውስ እና ሴኔት ሂሳቦች ውስጥ የታቀደው ድልድል ድራጎንፍሊ እና ሌሎች ተልእኮዎችን ሊጎዳ የሚችል ቅነሳን ይጠቁማል።
የናሳ የፕላኔቶች ሳይንስ ዲፓርትመንት ዳይሬክተር ሎሪ ግላይዝ በቅርቡ ባደረገው ስብሰባ ግልጽ የሆነ የበጀት እይታ ሳይኖር ተልዕኮዎችን ስለማረጋገጥ ስጋታቸውን ገለጹ። የተልእኮው ወጪ ከመጀመሪያው ከሚጠበቀው በላይ በመሆኑ፣ Dragonflyን እንደ ዋና ተልእኮ እንደገና ስለመመደብ ግምቶች አሉ፣ ይህ ምድብ ለናሳ በጣም ውስብስብ እና ውድ ፕሮጀክቶች ነው።
የፋይናንስ ተግዳሮቶች ቢኖሩም፣ የድራጎንፍሊ ቡድን ከፍተኛ እድገት አድርጓል። ተልእኮው የቅድሚያ የንድፍ ግምገማውን በተሳካ ሁኔታ አልፏል እና በ 2024 የመጨረሻውን የንድፍ እና የማምረት ሂደት እንዲቀጥል ሥልጣን ተሰጥቶታል።ነገር ግን የተልዕኮው መደበኛ ማረጋገጫ አጠቃላይ ወጪውን እና መርሃ ግብሩን ጨምሮ እስከ 2024 አጋማሽ ድረስ ይራዘማል። የ2025 ፕሬዝዳንት የበጀት ጥያቄ።
የድራጎን ፍሊ ተልእኮ የቲታንን አካባቢ ለመመርመር እና ስለ ፕላኔቶች መኖሪያነት ያለንን ግንዛቤ ለማስፋት ልዩ እድልን ይወክላል። ለመጀመሪያ ጊዜ ሮቶርክራፍት-ላንደር ለፕላኔቶች ፍለጋ ሲውል ይህ በህዋ ምርምር ፈር ቀዳጅ ያደርገዋል።
በየጥ
ጥ፡ የድራጎን ፍሊ ተልእኮ ዓላማ ምንድን ነው?
መ: የድራጎን ፍሊ ተልእኮ ዓላማው የሳተርን ጨረቃ ታይታን አካባቢን ለማጥናት እና ህይወትን የመደገፍ አቅሙን ለመመርመር ነው።
ጥ፡- ተልዕኮው ለምን ዘገየ?
መ፡ የተልእኮው መዘግየት በናሳ የፕላኔቶች ሳይንስ ክፍል ውስጥ ባሉ የበጀት አለመረጋጋት ምክንያት ነው።
ጥ፡- rotorcraft-lander ምንድን ነው?
መ፡ rotorcraft-lander የፕላኔቶችን ንጣፎችን ለመመርመር የሮቶር ክራፍት (እንደ ሄሊኮፕተር ያሉ) እና ላንደርን አቅም ያጣመረ የጠፈር መንኮራኩር ነው።
ጥ፡ የድራጎን ፍሊ ተልእኮ መቼ ይጀምራል?
መ፡ የDragonfly ተልዕኮ በአሁኑ ጊዜ በጁላይ 2028 እንዲጀመር መርሐግብር ተይዞለታል።
ጥ፡ Dragonfly በምን ዓይነት ምድብ ሊመደብ ይችላል?
መ፡ Dragonfly የናሳን በጣም ውስብስብ እና ውድ ፕሮጀክቶችን የሚያጠቃልለው እንደ ዋና ተልዕኮ ሊመደብ ይችላል የሚል ግምት አለ።