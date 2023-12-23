የጥንቷ ማርስ፡- የኤፒክ ጎርፍ ታሪክ ተገለጠ

ማጠቃለያ፡ በ NASA's Perseverance rover የተቀረጸ ምስል በአንድ ወቅት የማርስን መልክዓ ምድራዊ አቀማመጥ የፈጠረውን ትልቅ ጎርፍ የሚያሳይ ግልጽ ማስረጃ ይሰጣል። እነዚህ በጎርፍ በቢሊዮን ከሚቆጠሩ ዓመታት በፊት የተከሰቱ ሲሆን ትላልቅ ድንጋዮችን ወደ ጄዜሮ ክሬተር በማጠብ አሁን የደረቀ የወንዝ ዴልታ ነው። ይህ ግኝት በማርስ ላይ በውሃ የተሞላ ያለፈውን ንድፈ ሃሳብ የበለጠ ይደግፋል።
በናሳ ፐርሴቨራንስ ሮቨር የተለቀቀው የቅርብ ጊዜ ምስል እንደተረጋገጠው የጥንቷ ማርስ የመሬት ገጽታዋን የቀየሩ የጎርፍ አደጋዎች አይተዋል። ይህ ምስል በቢሊዮን ከሚቆጠሩ ዓመታት በፊት በኃይለኛ ጎርፍ የተከማቸ መሆኑን ሳይንቲስቶች የሚያምኑትን የጄዜሮ ክሬተርን የሚሸፍኑትን ግዙፍ ድንጋዮች ያሳያል። ይህ ክስተት በአንድ ወቅት ጀዜሮን ይይዝ የነበረው የጥንታዊው ሀይቅ እና የወንዝ ስርዓት እድገት ጉልህ በሆነ ወቅት ነው።
ከጄዜሮ ክሬተር በተጨማሪ፣ ከውሃ ጋር የተገናኙ ክስተቶችን የሚያሳዩ ተመሳሳይ ማስረጃዎች በሻርፕ ተራራ 2,300 ማይል ርቀት ላይ በሚገኘው የPerseverance's precessor፣ Curiosity ተገኝቷል። በሻርፕ ተራራ ላይ የሚፈሰው ፍርስራሽ ጭቃ እና መኪና የሚያክሉ ቋጥኞች እንዲቀመጡ አድርጓል፣ ይህም ዛሬ ሊታይ የሚችል የተለየ ሸንተረር ትቶ ነበር።
የPerseverance rover ዋና ተልእኮ በማርስ ላይ ያለፈውን ህይወት ምልክቶች መፈለግ ቢሆንም እስካሁን ተጨባጭ ማስረጃ አልተገኘም። ይሁን እንጂ የጄዜሮ ክሬተር የጥንት ጥቃቅን ተህዋሲያንን ህይወት ለመፈተሽ ጥሩ ቦታ ሆኖ ይቆያል. ቀደም ሲል እንደ ጅረቶች፣ ወንዞች እና ግዙፍ ሀይቅ ስርዓት በመፈጠሩ፣ የክልሉ እርጥብ አፈር በምድር ላይ ያሉ ሁኔታዎችን በማንፀባረቅ ለህይወት ተስማሚ የሆነ አካባቢን ሊሰጥ ይችል ነበር።
ሮቨሩ ናሳ በዝርዝር ሊተነተን ያሰበውን የማርስ ወለል ላይ ንጹህ ናሙናዎችን እየሰበሰበ ነው። ቀጣይ ተልእኮዎች ከአውሮፓ የጠፈር ኤጀንሲ (ESA) ጋር በመተባበር እነዚህን የታሸጉ ናሙናዎች ሰርስረው ለተጨማሪ ምርመራ ወደ ምድር ሊመልሷቸው ይችላሉ።
በማርስ ላይ የጥንት የጎርፍ መጥለቅለቅ መገኘቱ እና ሊኖሩ የሚችሉትን ያለፈ ህይወት መቆየቱ ቀይ ፕላኔትን ለናሳ ቀጣይነት ያለው ምርምር እና አሰሳ አስገራሚ ርዕሰ ጉዳይ ያደርገዋል። የማርስን የውሃ ታሪክ መረዳት ያለፈውን ሚስጥራዊነት ለመግለጥ እና ህይወት በአንድ ወቅት እዚያ ይኖር ነበር ለሚለው መሰረታዊ ጥያቄ መልስ ለማግኘት ወሳኝ ነው።