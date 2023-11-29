የናሳ የከባቢ አየር ሞገዶች ሙከራ (AWE) በአለም አቀፍ የጠፈር ጣቢያ ላይ ስራ ጀመረ።

የናሳ የከባቢ አየር ሞገዶች ሙከራ (AWE) በካናዳራም2 ሮቦት ክንድ በመጠቀም በአለም አቀፉ የጠፈር ጣቢያ (አይኤስኤስ) ላይ በተሳካ ሁኔታ ተጭኗል። የAWE ዋና ግብ የሳተላይት ግንኙነት ላይ ልዩ ትኩረት በማድረግ በከባቢ አየር ውስጥ ያሉ የስበት ሞገዶችን እና በጠፈር የአየር ሁኔታ ላይ ያላቸውን ተፅእኖ መተንተን ነው። ይህ ተልዕኮ ሳይንቲስቶች የእነዚህን የከባቢ አየር ሞገዶች ፊዚክስ እና ባህሪያት እና በ ionosphere ላይ ያላቸውን ተፅእኖ ለመረዳት የሚረዱ ጠቃሚ መረጃዎችን ያቀርባል።
እንደ ነጎድጓድ ወይም አውሎ ንፋስ ባሉ የአየር ሁኔታ መዛባት የሚፈጠሩትን የከባቢ አየር ስበት ሞገዶች በማጥናት፣ AWE ዓላማቸውን፣ ጉልበታቸውን እና ፍጥነታቸውን ለማወቅ ነው። ይህ ወሳኝ መረጃ ሳይንቲስቶች በመሬት አየር ሁኔታ እና በጠፈር የአየር ሁኔታ መካከል ያለውን ግንኙነት እንዲመረምሩ ያስችላቸዋል፣ ይህም በሳተላይት ግንኙነት ላይ መሻሻሎችን እና በምህዋሩ ውስጥ መከታተልን ሊያስከትል ይችላል።
AWE በከባቢ አየር ውስጥ ያሉ የስበት ሞገዶች ከጠፈር አየር ሁኔታ ጋር መስተጋብር የሚፈጥሩ ምስሎችን የሚይዙ አራት ካሜራዎች አሉት። በ ISS ላይ ካለው ልዩ ቦታ፣ የAWE ምልከታዎች ስለ ምድር ከባቢ አየር ውስብስብ ለውጦች ጠቃሚ ግንዛቤዎችን ይሰጣሉ። ተልእኮው በናሳ ሂሊዮፊዚክስ ምርምር ውስጥ ትልቅ እርምጃ ነው ፣ይህም ኤጀንሲው ምድርን እና ሌሎች ፕላኔቶችን በሄሊየስፌር ውስጥ ያሉትን ፕላኔቶች የሚያጠቃልለውን ትስስር ስርዓት ለመረዳት ለሚደረገው ጥረት አስተዋፅዖ ያደርጋል።
የAWE ፕሮጄክት የሚመራው በዩታ ስቴት ዩኒቨርሲቲ በሉድገር ሸርሊሴስ ሲሆን በናሳ የጎዳርድ የጠፈር የበረራ ማዕከል ነው የሚተዳደረው። የዩንቨርስቲው የጠፈር ዳይናሚክስ ላብራቶሪ የ AWE መሳሪያን በመገንባት ወሳኝ ሚና ተጫውቷል እና የተልዕኮ መቆጣጠሪያ ማዕከልን ይሰራል። AWE የስራ ደረጃውን ሲጀምር፣ ሳይንቲስቶች የሚያቀርበውን መረጃ እና በከባቢ አየር እና በህዋ የአየር ሁኔታ ምርምር ላይ ሊገኙ የሚችሉ ግኝቶችን በጉጉት ይጠባበቃሉ።
በየጥ:
ጥ፡ የናሳ የከባቢ አየር ሞገዶች ሙከራ (AWE) ዋና አላማ ምንድነው?
መ: AWE ዓላማው በከባቢ አየር ውስጥ ያሉ የስበት ሞገዶችን እና በጠፈር የአየር ሁኔታ ላይ ያለውን ተጽእኖ በተለይም በሳተላይት ግንኙነት አውድ ላይ ለመተንተን ነው።
ጥ፡ AWE እንዴት ተልእኮውን ያሳካል?
መ: AWE በከባቢ አየር ውስጥ ያሉ የስበት ሞገዶች ከጠፈር አየር ሁኔታ ጋር መስተጋብር የሚፈጥሩ ምስሎችን የሚቀርጹ አራት ካሜራዎች አሉት፣ ይህም ስለ ምድር ከባቢ አየር ተለዋዋጭነት ጠቃሚ ግንዛቤዎችን ይሰጣል።
ጥ፡ የAWE ፕሮጄክትን የሚመራው ማነው?
መ፡ የAWE ፕሮጄክት የሚመራው በሉድገር ሸርሊዝ በዩታ ስቴት ዩኒቨርሲቲ ሲሆን የሚተዳደረውም በናሳ የጎዳርድ የጠፈር የበረራ ማዕከል ነው።
ጥ፡ የዩኒቨርሲቲው የጠፈር ዳይናሚክስ ላብራቶሪ በAWE ተልዕኮ ውስጥ ምን ሚና ይጫወታል?
መ፡ የስፔስ ዳይናሚክስ ላቦራቶሪ የ AWE መሳሪያን በመገንባት ወሳኝ ሚና ተጫውቷል እና የተልዕኮ መቆጣጠሪያ ማእከልን ይሰራል።