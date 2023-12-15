የሚጠፋው የጠፈር ቲማቲሞች አስገራሚ ጉዳይ፡ የጨረቃ ምስጢር ይፋ ሆነ

ማጠቃለያ፡ የአለም አቀፉን የጠፈር ጣቢያ (አይኤስኤስ) 25ኛ አመት የምስረታ በዓል ባከበረው በቅርቡ በድረ-ገጽ ላይ፡ የናሳ የጠፈር ተመራማሪ ጃስሚን ሞግቤሊ የጎደሉትን የጠፈር ቲማቲሞች በተመለከተ አንድ አስደሳች መረጃ አጋርቷል። የጠፈር ተመራማሪው ፍራንክ ሩቢዮ በመጥፋታቸው ተከሷል ነገርግን ናሳ ራሱን ነፃ አውጥቶታል። የቲማቲሞች ቅሪት ሩቢዮ ባስቀመጠው ቦርሳ ውስጥ ተገኝቷል፣የድርቀት ምልክቶች ግን ምንም አይነት ረቂቅ ተሕዋስያን ወይም የፈንገስ እድገት አላሳዩም። ክስተቱ በረጅም ጊዜ የጠፈር ተልእኮዎች ወቅት ትኩስ ምግብ ለማምረት ውጤታማ የእድገት መገልገያዎችን ማሳደግ አስፈላጊ መሆኑን ያሳያል።
የጠፈር ምርምር ለተለያዩ ሳይንሳዊ እድገቶች እና የቴክኖሎጂ ግኝቶች መንገዱን ከፍቷል። ሆኖም፣ ከቅርብ ጊዜ ወዲህ፣ አንድ ሚስጥራዊ ጉዳይ የዓለምን ትኩረት ስቧል - እየጠፋ ያለው የጠፈር ቲማቲሞች። ይህ ሁሉ የጀመረው በዚህ ዓመት መጀመሪያ ላይ ሁለት ቲማቲሞች በአለም አቀፍ የጠፈር ጣቢያ ውስጥ ሲጠፉ ነው።
መጀመሪያ ላይ ቲማቲሞችን ያየው የመጨረሻው ሰው በሆነው በናሳ የጠፈር ተመራማሪ ፍራንክ ሩቢዮ ላይ ጥርጣሬ ወደቀ። ነገር ግን፣ ሩቢዮ በአይኤስኤስ ውስጥ በተሰየመ ቦታ በፕላስቲክ ከረጢት ውስጥ ደህንነቱ በተጠበቀ ሁኔታ እንዳከማች በመግለጽ ምንም አይነት ጥፋት መስራቱን አጥብቆ ውድቅ አድርጓል። የሚገርመው፣ ሲመለስ፣ ቦርሳውም ሆነ ቲማቲሞች ጠፍተዋል፣ በማይክሮ ግራቪቲ ሁኔታ የተነሳ ይመስላል።
ከወራት በኋላ የአይኤስኤስ 25ኛ አመት የምስረታ በዓል ላይ የናሳ የጠፈር ተመራማሪ ጃስሚን ሞግቤሊ በጉዳዩ ላይ አንድ ግኝት አሳይቷል። ሁሉም ሰው ያስገረመው፣ ሩቢዮ በተጠቀመበት ትክክለኛ ቦርሳ ውስጥ የቲማቲሞች ቅሪቶች ተገኝተዋል። ምንም እንኳን የተሟጠጠ እና በትንሹ የተጨመቀ ቢሆንም, ምንም እንኳን የማይክሮባላዊ ወይም የፈንገስ እድገት ምልክቶች አልተገኙም.
ይህ ክስተት በረጅም ጊዜ የጠፈር ተልእኮዎች ወቅት ትኩስ ምግብን የማብቀል አስፈላጊነት ላይ ብርሃን ይፈጥራል። የጠፈር ተመራማሪዎች በዋናነት በታሸጉ ምግቦች ላይ ይመረኮዛሉ, እና አዲስ የበቀለ ምርት ማግኘት የአዕምሮ እና የአካል ደህንነታቸውን በእጅጉ ያሳድጋል. በተጨማሪም፣ ቀልጣፋ የእድገት ተቋማትን ማዳበር የታሸጉ ምግቦችን ከመጠን በላይ ማጓጓዝ ስለማይቻል የተራዘመ የሰው ልጅ ጉዞዎችን ወደ ሩቅ የሰማይ ቦታዎች በማቀድ ወሳኝ ሚና ይጫወታል።
ስለዚህ የቲማቲም ተክሎች ለወደፊት ጥልቅ የጠፈር ተልዕኮዎች ዋነኛ አካል ይሆናሉ. ቢሆንም፣ NASA ከዚህ ልዩ ክስተት ትምህርት መውሰድ እና የምግብ ማከማቻን በብቃት ለመጠበቅ መስራት አለበት። የጎደለው የጠፈር ቲማቲሞች እንቆቅልሽ ሊፈታ ይችላል፣ ነገር ግን ዘላቂ የጠፈር ምግብ ፍለጋ ፍለጋ መስፋፋቱን ቀጥሏል።